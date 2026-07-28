Te llegó un código de WhatsApp sin solicitarlo: el riesgo detrás y cómo mantener tu cuenta segura

Códigos de WhatsApp sin pedirlos alertan sobre intentos de acceso y secuestro de cuentas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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En los últimos meses, usuarios de todo el mundo han reportado una situación inquietante: la recepción inesperada de códigos de verificación de WhatsApp sin haberlos solicitado.

Este fenómeno, que puede parecer un simple error, representa un riesgo concreto para la seguridad digital y pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de las cuentas personales en la aplicación de mensajería más utilizada del planeta.

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El envío de códigos no solicitados suele estar vinculado a intentos de acceso no autorizado. En la mayoría de los casos, ocurre cuando otra persona introduce por error un número ajeno al configurar WhatsApp en su teléfono. Sin embargo, también puede ser la antesala de un intento de secuestro de cuenta, una modalidad que ha crecido en frecuencia y sofisticación en el último año.

WhatsApp solo envía ese código cuando alguien registra tu número en otro dispositivo - (Foto: Meta)

Entender cómo funciona este mecanismo y qué medidas tomar es clave para evitar la pérdida de acceso y la posible exposición de información personal.

Qué significa recibir un código de WhatsApp sin pedirlo

WhatsApp envía siempre un código de verificación por SMS cuando alguien intenta registrar una cuenta con un número específico. Si el usuario recibe este mensaje sin haber iniciado el proceso, existen dos posibilidades:

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Error involuntario : otra persona escribió accidentalmente el número equivocado al instalar WhatsApp.

Intento de toma de control: un tercero está tratando de registrar la cuenta en otro dispositivo para apoderarse de ella.

En ambos casos, el código enviado por WhatsApp es el único elemento que permite completar la verificación y tomar control de la cuenta. Sin ese código, ningún intento de acceso externo tendrá éxito y el usuario legítimo mantendrá el control total.

No compartas el código, así se frena el método más usado para robar cuentas de WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué hacer si recibes un código que no solicitaste

La recomendación principal es no compartir nunca el código de verificación recibido por SMS, bajo ninguna circunstancia. WhatsApp y otros servicios legítimos jamás solicitan estos datos por mensaje, llamada o correo electrónico. Compartir el código puede permitir a un atacante completar el proceso de registro, expulsar al usuario original y tomar el control de la cuenta.

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Si el código llegó sin haberlo pedido, se aconseja:

Ignorar el mensaje y no compartir el código con nadie .

No responder a mensajes ni llamadas de supuestos agentes de soporte que soliciten el código.

Activar la verificación en dos pasos para añadir una capa extra de seguridad (ver instrucciones a continuación).

Informar a contactos de confianza si se reciben mensajes sospechosos desde la misma cuenta.

Cómo funciona la verificación en dos pasos en WhatsApp

La verificación en dos pasos es una función opcional que añade protección adicional. Al activarla, WhatsApp solicita un PIN personal además del código habitual, dificultando que un atacante acceda a la cuenta incluso si consigue el código de verificación.

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Verificación en dos pasos en WhatsApp, el ajuste clave para blindar tu cuenta con un PIN - REUTERS/Thomas White/File Photo

Para activar la verificación en dos pasos:

Accede a Configuración en la app de WhatsApp. Ingresa en Cuenta y selecciona Verificación en dos pasos. Pulsa Activar y elige un PIN de seis dígitos. Añade una dirección de correo electrónico para recuperar el acceso si olvidas el PIN.

Esta medida refuerza la seguridad y pone un obstáculo adicional a quienes intentan secuestrar cuentas.

Qué pasa si alguien accede a tu cuenta desde otro dispositivo

En caso de que un atacante logre acceder a la cuenta, WhatsApp enviará una notificación y cerrará la sesión en el dispositivo original. Es importante saber que, gracias al cifrado de extremo a extremo, las conversaciones previas permanecen protegidas y solo se almacenan en el dispositivo original. El nuevo usuario no podrá leer mensajes antiguos, pero sí tendrá acceso a la libreta de contactos y podrá enviar mensajes como si fuera el titular de la cuenta.

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Recomendaciones para mantener tu cuenta segura:

No compartas tu código de verificación con nadie, ni siquiera con contactos de confianza.

Activa la verificación en dos pasos y mantén actualizado el correo electrónico asociado.

Desconfía de mensajes o llamadas que soliciten información personal o códigos de seguridad.

Actualiza regularmente la aplicación de WhatsApp para contar con las últimas medidas de seguridad.

Cambia el número de teléfono en la cuenta si se ha transferido la línea a otra persona.

Mantener la cuenta protegida exige atención constante ante cualquier actividad sospechosa y el uso de todas las herramientas de seguridad que la plataforma pone a disposición de los usuarios.

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