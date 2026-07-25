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Meta bloquea cuentas de Instagram de algunos usuarios con gafas inteligentes: llegan nuevas reglas

Las nuevas políticas buscan limitar videos virales que expongan a personas sin consentimiento

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Meta endurece las reglas para frenar el acoso con gafas inteligentes en Instagram. (Reuters)
Meta endurece las reglas para frenar el acoso con gafas inteligentes en Instagram. (Reuters)

Meta decidió bloquear cuentas de Instagram a usuarios que utilizan gafas inteligentes Ray-Ban Meta para grabar y publicar videos con acoso o comportamientos indebidos en la vía pública. La compañía, liderada por Adam Mosseri, director de Instagram, tomó esta medida tras meses de controversia por el uso de estos dispositivos, especialmente entre los más jóvenes.

La popularidad de videos virales que exhiben desde bromas pesadas hasta acercamientos no consentidos en espacios públicos motivó la actualización de las políticas de la plataforma.

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Nuevas reglas para los videos en Instagram

De acuerdo con declaraciones de Adam Mosseri citadas por Business Insider, Instagram eliminará cualquier contenido que muestre a personas siendo acosadas por usuarios de gafas inteligentes en la vía pública. La prohibición apunta especialmente a los videos de tipo “pickup”, que exhiben a usuarios grabando a mujeres en la calle o el gimnasio sin consentimiento previo.

Cuentas con millones de seguidores ya fueron desactivadas por incumplir las normas. (Reuters)
Cuentas con millones de seguidores ya fueron desactivadas por incumplir las normas. (Reuters)

Mosseri explicó públicamente: “Si publicas contenido que se aprovecha de la gente y la acosa, como muchos de esos vídeos tipo frases de ligue que hemos oído y visto, vamos a eliminarlo”. El ejecutivo también remarcó que la plataforma busca impedir que se grabe a personas desprevenidas para luego difundir esas imágenes.

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“No queremos que la gente grabe vídeos a escondidas de otras personas, las acose y luego las publique en nuestra plataforma. Estamos intentando luchar contra eso de todas las formas posibles”, puntualizó el directivo en una historia en Instagram.

El fenómeno de las Ray-Ban Meta y la viralización de bromas

La utilización de las Ray-Ban Meta no se limita a los videos de acoso. Desde hace meses proliferan en TikTok e Instagram clips de bromas pesadas en tiendas de autoservicio, cadenas de comida rápida y otros lugares públicos. Muchas de estas acciones cruzan la línea hacia el acoso directo o resultan de mal gusto para la audiencia general.

No está claro cómo Meta identificará todos los casos de mal uso de las gafas inteligentes. (Europa Press)
No está claro cómo Meta identificará todos los casos de mal uso de las gafas inteligentes. (Europa Press)

La reacción de Meta ha sido inmediata en algunos casos. La compañía desactivó cuentas con más de un millón de seguidores por infringir las reglas relacionadas con el acoso a terceros usando las gafas.

El indicador luminoso: una solución incompleta

Uno de los mecanismos de seguridad implementados por Meta en las Ray-Ban Meta es el indicador luminoso LED que se activa durante la grabación. Esta función, pensada como aviso para las personas alrededor del usuario, presenta varias limitaciones.

El punto de luz no constituye un aviso universalmente reconocible y muchas personas desconocen la existencia de cámaras en gafas inteligentes. Además, en exteriores con gran luminosidad, el indicador puede resultar imperceptible.

A esto se suma la creatividad de algunos usuarios para bloquear el LED. En modelos previos, algunos lograban tapar la luz con cinta adhesiva o perforaban la carcasa para desactivarla físicamente. Meta lanzó una actualización para detectar manipulaciones del LED. Si la compañía identifica que el sistema fue alterado, las gafas quedan bloqueadas de por vida y no pueden grabar nuevamente.

Usuarios que manipulen el LED de grabación pueden perder el acceso definitivo a sus gafas. (Reuters)
Usuarios que manipulen el LED de grabación pueden perder el acceso definitivo a sus gafas. (Reuters)

Incertidumbre sobre la aplicación de la política

Pese a la actualización de las reglas y la eliminación de ciertos contenidos, Meta no ha explicado con detalle los criterios exactos para bloquear cuentas por mal uso de las Ray-Ban Meta. Ni Adam Mosseri ni la empresa han aclarado cuántos videos han sido retirados desde que se activó la medida.

Otro aspecto señalado es la dificultad para reportar cuentas infractoras. El sistema de soporte de Instagram resulta insuficiente para gestionar denuncias, lo que plantea dudas sobre la efectividad real de la nueva política en la práctica.

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