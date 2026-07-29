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Mueren dos hermanos de 3 y 5 años tras incendio que consumió su vivienda en Honduras

Dos hermanos de 3 y 5 años fallecieron luego de sufrir graves quemaduras durante un incendio que destruyó su vivienda en el municipio de Victoria, Yoro.

Los menores fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas debido a la gravedad de sus quemaduras. (FOTO: Noticias 24/7)
Los menores fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas debido a la gravedad de sus quemaduras. (FOTO: Noticias 24/7)
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La comunidad de El Bálsamo, en el municipio de Victoria, Yoro, se encuentra de luto tras la muerte de dos hermanos que resultaron gravemente heridos durante un incendio registrado en la vivienda donde se encontraban. La tragedia ha causado conmoción entre familiares, vecinos y habitantes de la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Leonel Murillo García, de 3 años, y Lyana Murillo García, de 5 años, quienes fueron rescatados y trasladados de emergencia a un centro asistencial tras sufrir severas lesiones provocadas por el fuego que consumió la vivienda.

Posteriormente, ambos menores fueron remitidos al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde recibieron atención médica especializada debido a la gravedad de sus quemaduras. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, los dos niños fallecieron a consecuencia de las lesiones sufridas.

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Trasladados de emergencia

De acuerdo con la información preliminar, el incendio se registró en la vivienda donde permanecían los menores, quienes fueron auxiliados por personas que se encontraban en las cercanías antes de ser trasladados a un centro médico.

Debido a la gravedad de las heridas, los pequeños fueron referidos al Hospital Mario Catarino Rivas, uno de los principales centros hospitalarios del norte del país, donde permanecieron bajo observación médica.

A pesar de las intervenciones realizadas por los especialistas, las lesiones ocasionadas por el incendio comprometieron su estado de salud y ambos fallecieron durante su permanencia en el hospital.

Este video de cobertura noticiosa muestra el interior de una residencia tras un incendio. Se observan paredes y techos ennegrecidos, así como mobiliario y enseres quemados y destruidos. La vivienda, ubicada en Victoria, Yoro, fue el escenario de un siniestro donde dos hermanos de 3 y 5 años resultaron con heridas graves y posteriormente fallecieron. Las autoridades investigan las causas del incidente.

Investigan las causas del incendio

Las autoridades competentes mantienen abierta una investigación para determinar cómo se originó el incendio que destruyó la vivienda y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál habría sido la causa del siniestro, por lo que serán las diligencias técnicas las que permitan establecer el origen del fuego.

Las autoridades también buscan determinar si existieron factores que contribuyeron a la propagación de las llamas y si hubo otras personas afectadas durante el incidente.

Comunidad lamenta la pérdida

La muerte de Leonel y Lyana Murillo García ha provocado muestras de solidaridad entre los habitantes de El Bálsamo, quienes expresaron su pesar por la tragedia que enluta a la comunidad.

Vecinos y familiares manifestaron su acompañamiento a los padres y demás seres queridos de los menores, mientras diversas personas han compartido mensajes de condolencias a través de redes sociales.

Las autoridades investigan las causas del incendio que consumió la vivienda de la familia. (FOTO: Noticias 24/7)
Las autoridades investigan las causas del incendio que consumió la vivienda de la familia. (FOTO: Noticias 24/7)

La tragedia también ha generado llamados para fortalecer las medidas de prevención de incendios en los hogares y reforzar la respuesta oportuna ante este tipo de emergencias, especialmente cuando involucran a niños.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan en desarrollo y que una vez concluyan los peritajes correspondientes se dará a conocer el informe oficial sobre las causas que provocaron el incendio.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron que será el resultado de los peritajes técnicos el que permitirá establecer con precisión las causas del incendio y determinar si existieron factores que contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre el origen del siniestro.

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