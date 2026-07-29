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El insólito blooper del arquero Facundo Sanguinetti en la ajustada victoria de Banfield ante Sarmiento en el Torneo Clausura

El arquero le sirvió el descuento en bandeja a Jonathan Herrera a los 83 minutos, pero el Taladro logró asegurar los tres puntos

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La victoria de Banfield sobre Sarmiento por 3-2 parecía ir por los carriles de una goleada sin complicaciones, pero un increíble blooper de su arquero, Facundo Sanguinetti, provocó la reacción del Verde, que luchó hasta ponerse a un gol de distancia, aunque se fue con las manos vacías del Estadio Florencio Sola en la segunda fecha del Torneo Clausura.

El error del arquero, que está en el radar de Vélez, sucedió a los 83 minutos de juego con el resultado 3-0 en favor del equipo conducido por Pedro Troglio. Luego de recibir un pase en su área, Sanguinetti buscó reventar la pelota, le pifió y le dejó la definición servida en bandeja a Jonathan Herrera para que empuje la redonda a la red con el arco vacío.

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Las repeticiones de la transmisión oficial mostraron que el balón modificó su trayectoria de manera repentina por un desnivel en el campo de juego y eso provocó el movimiento errático del guardameta de 25 años, quien ha formado parte de las Juveniles de la selección argentina y se perdió el Preolímpico de 2024 por lesión.

Facundo Sanguinetti debutó en la Primera División con la camiseta de Banfield en octubre de 2022, pero sumó rodaje a partir del segundo semestre de 2024. Más allá de este error, es una de las grandes figuras del conjunto bonaerense y acumula 82 partidos en la máxima categoría con 20 vallas invictas.

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Todas las emociones llegaron en el complemento después de un primer tiempo con dos polémicas que eclipsaron la etapa, ya que ambos equipos reclamaron sendos penales por diferentes infracciones al volante del local, Tomás Adoryan, y al hombre del Verde, Santiago Salle, pero el árbitro Andrés Gariano no sancionó ninguna falta.

*El resumen del partido

Más allá de esto, la visita se fue al vestuario con una buena sensación porque a los 40 minutos forzó una salvada en la línea del arco rival y, de regreso a la cancha, registró una llegada muy clara a través de un disparo rasante de Elián Giménez, que abandonó la cancha a centímetros del caño derecho. Sin embargo, el plantel de Facundo Sava no aprovechó su momento y un error defensivo desequilibró la contienda.

A los 52′, el arquero Iván Arboleda dio un mal pase desde su área y la pelota le quedó a David Zalazar. A continuación, el extremo izquierdo cedido desde Talleres comandó la ofensiva y le extendió un pase a Tiziano Perrotta, quien definió por encima de Arboleda. La joven promesa de 19 años facturó su doblete a los 58′ con una ejecución ajustada tras una asistencia de Adoryan.

El mal partido de Iván Arboleda se coronó en el cuarto de hora final con un penal cometido a Tomás Adoryan anotado por Bruno Sepúlveda para el 3-0. La anotación de Herrera estuvo seguida del tanto de Junior Marabel sobre el final, pero no bastó para aspirar a la heroica y el anfitrión se llevó los tres puntos.

Con este resultado, Banfield logró su primera victoria en el campeonato, después de la caída inicial frente a Huracán en Parque Patricios, y volverá a jugar el sábado a partir de las 15:30 contra Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. Mientras tanto, Sarmiento venía de perder 3-2 ante Argentinos Juniors en Junín y el lunes a partir de las 16:45 recibirá a Independiente Rivadavia con la obligación de ganar para escaparse de los últimos lugares en la tabla de los promedios.

Formaciones

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: Florencio Sola

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