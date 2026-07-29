La Cancillería de Guatemala descarta connacionales afectados por el sismo en Japón

Una vista aérea muestra el centro comercial Aeon Mall dañado tras un terremoto de magnitud preliminar de 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón; imagen tomada en la localidad de Kashima, prefectura de Kumamoto, Japón, el 28 de julio de 2026. (Crédito Reuters)

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La Cancillería guatemalteca informó que, tras el terremoto de magnitud 7.1 registrado este martes en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, no se reportan ciudadanos guatemaltecos afectados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó que la Embajada de Guatemala en Japón mantiene una vigilancia permanente sobre la situación de los guatemaltecos residentes.

Según datos oficiales, el Minex tiene registrados a 253 guatemaltecos en territorio japonés y ninguno resultó afectado de manera directa.

La misión diplomática comunicó que se encuentra en contacto constante con la comunidad de connacionales, brindando orientación y asistencia. Además, reiteró la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse atentos a comunicados oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas.

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La Cancillería guatemalteca informó que no se reportan ciudadanos guatemaltecos afectados por el terremoto de magnitud 7.1 en Kumamoto, Japón. (Minex)

Recomendaciones y canales de asistencia

En el contexto del sismo, la Embajada de Guatemala en Japón recordó que los guatemaltecos que requieran apoyo pueden comunicarse con la Sección Consular al teléfono +81 3-5797-7502 durante el horario de oficina, o al número de emergencia +81 80-1477-6517 fuera de ese horario. También se habilitó el correo electrónico embjapon@minex.gob.gt para consultas.

La embajada reiteró: “Exhortamos a los connacionales a atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informados por medios oficiales”, según consignó el Minex en su comunicado.

Mientras que las autoridades japonesas han recomendado a la población mantener precaución ante posibles réplicas y seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales.

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La Cancillería guatemalteca informó que no se reportan ciudadanos guatemaltecos afectados por el terremoto de magnitud 7.1 en Kumamoto, Japón. (Minex)

Impacto del terremoto en Japón

Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes 28 de julio la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu (al suroeste de Japón).

El movimiento telúrico se registró a las 16:27 hora local, con una profundidad de 10 kilómetros, alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala sísmica japonesa en localidades como Uki e Hikawa, informaron medios locales.

Balance humanitario y desaparecidos

Por ahora, se ha reportado al menos dos personas fallecidas, más de 380 heridos en distintas municipalidades y unas 10 personas más desaparecidas. Asimismo, los organismos de emergencia emitieron órdenes de evacuación para más de 260.000 residentes.

Entre los incidentes más graves se encuentra un colapso parcial seguido de una explosión en el centro comercial Aeon Mall de Kashima, donde equipos de rescate buscan a decenas de personas atrapadas entre los escombros.

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En la ciudad de Yatsushiro, la caída de una chimenea en una fábrica papelera dejó al menos dos víctimas sin signos vitales y varios trabajadores atrapados.

Cortes de servicios : Más de 48.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico y unos 140.000 sufrieron la interrupción del servicio de agua potable.

Transporte paralizado : Se suspendió la circulación de trenes de alta velocidad (Shinkansen) y se registraron descarrilamientos menores. Las pistas del Aeropuerto Aso Kumamoto cerraron temporalmente.

Daños estructurales: Se reportaron grietas en la autopista de Kyushu y el desprendimiento de muros de piedra en el histórico Castillo de Kumamoto.

Las autoridades levantaron las alertas iniciales de tsunami emitidas para los mares de Ariake y Yatsushiro, pero advirtieron a la población sobre posibles réplicas de gran intensidad durante los próximos días