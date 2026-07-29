Panamá prepara pliegos para concesionar los aeropuertos de David y Río Hato

Una alianza comercial ofrecerá vuelos semanales desde Ecuador hacia el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé. (Sofratesa)

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El proceso de concesión de los aeropuertos de David y Río Hato avanza con la mira puesta en enero de 2027, cuando se espera que ambos recintos sean entregados a operadores privados bajo el modelo O&M (Operación y Mantenimiento).

Este esquema, según las proyecciones de las autoridades aéreas, permitirá que estos aeropuertos incrementen su productividad y aporten al desarrollo económico de sus regiones.

La expectativa de impacto es considerable. Durante el Foro de Turismo 2026 se estimó que, al habilitarse vuelos internacionales comerciales directos hacia los aeropuertos de Río Hato y David, se podrían generar hasta 30 mil empleos directos e indirectos.

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Esta cifra refleja la importancia de la descentralización del turismo y la diversificación económica fuera de la capital panameña.

Actualmente, la mayoría de los turistas que arriban a Panamá lo hacen a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá.

Ubicado en la ciudad de David, Chiriquí, el Aeropuerto Internacional Enrique Malek ofrece vuelos nacionales y regionales. (Tomado de Internet)

Esto obliga a que el flujo de visitantes hacia el interior pase inevitablemente por la capital, lo que limita el desarrollo turístico regional y concentra los beneficios económicos en esa zona.

Recientemente, el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, recibió su primer vuelo directo desde Quito, Ecuador, lo que marca un avance en la conectividad aérea entre ambos países.

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Esta nueva ruta, gestionada por una alianza entre el mayorista MaxiTravel y la aerolínea Aeroregional, ofrecerá vuelos semanales con capacidad para 168 pasajeros.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) sostuvo que la operación directa conecta el mercado ecuatoriano con uno de los principales destinos de sol y playa del país, ampliando el acceso de visitantes internacionales y consolidando la Riviera Pacífica panameña como un destino turístico competitivo.

La fase inicial de la operación prevé la llegada de unos 3,000 turistas ecuatorianos a Río Hato, lo que beneficiará directamente a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios locales.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá, es el principal puerto aéreo de entrada al país.

El vuelo, de aproximadamente dos horas, busca mejorar la competitividad internacional de la zona y fortalecer los lazos comerciales y turísticos entre Panamá y Ecuador.

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Raúl Jiménez, de la Comisión de Turismo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, calculó en su momento que si David y Río Hato recibieran tan solo dos vuelos diarios tipo Boeing 737, el país podría sumar más de 219 mil turistas adicionales al año, llegando directamente a las provincias.

“Eso representaría alrededor de $550 millones adicionales en movimiento económico anual para el país y una importante generación de empleos en las provincias”.

El ejecutivo remarcó que Panamá ya dispone de infraestructura hotelera y servicios suficientes para absorber un crecimiento del turismo regional.

En áreas rurales hay cerca de 5,900 habitaciones hoteleras y otras 4,900 en destinos de playa, lo que evidencia la capacidad instalada para responder a un aumento en la demanda.

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Aviones de pasajeros en conexión en las pistas y terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacando su rol como hub regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para responder a la pregunta central sobre el impacto de las nuevas concesiones y conexiones aéreas, se indicó que la llegada de vuelos internacionales directos a David y Río Hato permitirá descentralizar el flujo turístico, generar empleo en las provincias y dinamizar la economía regional, facilitando que los beneficios de la industria lleguen a zonas como Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Bocas del Toro, Azuero y Darién.

El sector empresarial sostiene que el turismo tiene el potencial de movilizar restaurantes, hoteles, transporte, comercio, artesanía y pequeños negocios en las provincias.

El país, subrayan, necesita actividades económicas capaces de generar empleo de manera inmediata y con efecto social amplio, una meta que podría alcanzarse con la descentralización efectiva del turismo nacional.

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