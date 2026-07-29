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Tomás Etcheverry se despidió en el debut en Washington: Francisco Cerúndolo se presenta en Los Cabos

El platense tuvo una deslucida actuación y cayó ante Brandon Nakashima. En México, el número 1 argentino enfrentará a Tristan Boyer

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry
Tomás Etcheverry se despidió en el debut del ATP 500 de Washington
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En el inicio de la gira americana sobre canchas duras, el tenista argentino Tomás Etcheverry se despidió en el debut del ATP 500 de Washington al caer frente al local Brandon Nakashima por 6-3 y 6-4. En tanto, en Los Cabos se espera la presentación de Francisco Cerúndolo.

Etcheverry, ubicado en el puesto 31 del ranking mundial, en apenas un par de días no solo tuvo que pasar del continente europeo al americano, sino que también dejó atrás el último torneo de la temporada sobre polvo de ladrillo, donde cayó en las semifinales de Kitzbühel frente al kazajo Alexander Bublik (11°), para enfocarse de lleno en la superficie dura.

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En su primera presentación en el William H.G. FitzGerald Tennis Center, ubicado en Rock Creek Park, el platense no pudo desplegar su mejor repertorio. El estadounidense tomó rápidamente el control del encuentro y se adelantó 3-0. Si bien en el séptimo game Etcheverry recuperó el quiebre que había cedido, no logró confirmarlo en el juego siguiente y Nakashima volvió a quebrarle el saque para quedarse con el primer set por 6-3.

En el segundo parcial ambos jugadores se mostraron sólidos con el servicio, no se sacaron diferencias ni concedieron oportunidades de quiebre durante gran parte del desarrollo. Sin embargo, en el noveno game llegó la primera chance de ruptura para el estadounidense, que no la desaprovechó y encaminó el triunfo al cerrar el encuentro con un 6-4.

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Las estadísticas finales del argentino reflejan que conectó cuatro aces y cometió tres dobles faltas. Además, registró un 68 % de primeros servicios y ganó el 73 % de los puntos disputados con ese saque. Su próximo compromiso será el Masters 1000 de Toronto, que se disputará del 2 al 13 de agosto.

Washington, un torneo con buenos antecedentes argentinos

Guillermo Vilas conquistó el título en la capital de los Estados Unidos en tres oportunidades (1975, 1977 y 1979), José Luis Clerc lo hizo en dos (1981 y 1983), David Nalbandian se consagró en 2010, mientras que Juan Martín del Potro levantó el trofeo en tres ocasiones (2008, 2009 y 2013), siendo el último argentino en conquistar el certamen.

Se presenta Cerúndolo

Francisco Cerúndolo debuta en el ATP de Los Cabos frente al estadounidense Tristan Boyer (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Francisco Cerúndolo debuta en el ATP de Los Cabos frente al estadounidense Tristan Boyer (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Francisco Cerúndolo, la primera raqueta nacional y actual número 20 del ranking ATP, regresa a la competencia oficial en el ATP 250 de Los Cabos, México, luego de haberse despedido en la ronda inicial de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, tras caer frente al español Jaume Munar (43°). El porteño de 27 años, campeón este año en el Argentina Open y en Queen’s, debutará directamente en los octavos de final por ser el tercer preclasificado.

El rival de Cerúndolo será el estadounidense Tristan Boyer (162°), surgido de la clasificación y vencedor en la primera ronda del canadiense Gabriel Diallo (99°) por 7-5 y 6-2.

El principal favorito al título es el checo Jiri Lehecka (12°), mientras que el segundo preclasificado es el italoargentino Luciano Darderi (23°).

Cabe destacar que Diego Schwartzman se consagró campeón en Los Cabos en 2019 tras derrotar en la final al estadounidense Taylor Fritz (10°). Aquel fue el único título sobre superficie dura de su carrera y uno de los cuatro que conquistó en el ATP Tour.

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