Detuvieron a un argentino en Paraguay: lo acusan de haber raptado a una adolescente

El hombre, de 55 años, quedó detenido. Está acusado del delito de trata de personas

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Un ciudadano argentino de 55 años fue detenido este lunes en Paraguay acusado de haber captado y retenido a una adolescente de 17 años que había sido reportada como desaparecida el viernes, luego de asistir a una exposición rural en Asunción. El hombre aseguró que se conocieron por una aplicación de citas y que ella le dijo que tenía 19 años. “Me tomaron de boludo”, sostuvo.

La menor fue rescatada en inmediaciones de un parque de diversiones de la Costanera Norte de Asunción, tras un operativo ejecutado por agentes del Departamento Especializado contra la Trata de Personas, Búsqueda de Personas Desaparecidas, Crimen Organizado y otras dependencias.

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La investigación sostiene que la joven logró enviar su ubicación cuando recuperó acceso a un teléfono, lo que permitió a los agentes localizar la camioneta en la que se movía y rescatarla. La causa quedó a cargo de la fiscal especializada en trata de personas Isabel Arnold.

En la camioneta del detenido encontraron cocaína

Durante una inspección posterior a la camioneta Toyota Hilux con patente argentina, personal del Departamento Antinarcóticos encontró ropa, una cámara filmdora, un teléfono celular y cuatro envoltorios con un total de 20 gramos de cocaína, según inicó a Infobae el comisario Humberto Aquino, del Departamento contra la Trata de Personas de Paraguay.

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La versión del detenido

Horas después de ser arrestado, el ciudadano argentino habló con la prensa y negó haber cometido un delito. Aseguró que conoció a la joven a través de una mujer con la que había contactado por Tinder y sostuvo que la adolescente le dijo que tenía 19 años y estudiaba Ingeniería Comercial.

También rechazó haberla mantenido privada de su libertad y aseguró que ella utilizaba su propio teléfono para comunicarse. “Cada vez que entraba un mensaje, ella agarraba el teléfono y respondía. Yo no puedo usar su celular, si tiene contraseña”, sostuvo.

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El hombre aseguró que se conocieron por una aplicación de citas y que ella le dijo que tenía 19 años. “Me tomaron de boludo”, sostuvo (@c9nparaguay)

El argentino también negó haber enviado amenazas a la familia de la adolescente. “Yo no envié jamás un audio a nadie. Pruébenlo”, afirmó. Además, dijo que ese día ambos habían recorrido distintos puntos de Asunción, hicieron compras y fueron a un parque de diversiones, por lo que rechazó la acusación de haberla retenido contra su voluntad.

“Le compré un oso de peluche de un metro veinte y fuimos a comprar una milanesa a un puestito. Después fuimos al parque de diversiones a andar en una rueda”, detalló.

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Finalmente, sostuvo que dispone de cámaras de seguridad y conversaciones que, según él, demostrarían que la joven siempre le dijo que era mayor de edad y deslizó que pudo haber sido víctima de una extorsión.