Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Detuvieron a un argentino en Paraguay: lo acusan de haber raptado a una adolescente

El hombre, de 55 años, fue aprehendido en la Costanera Norte de Asunción tras el rescate de una joven de 17 años que su familia había denunciado como desaparecida. Se lo acusa “presunta participación en un hecho de trata de personas”. Los detalles

Argentino Detenido en Paraguay
El hombre, de 55 años, quedó detenido. Está acusado del delito de trata de personas
Guardar

Un ciudadano argentino de 55 años fue detenido este lunes en Paraguay acusado de haber captado y retenido a una adolescente de 17 años que había sido reportada como desaparecida el viernes, luego de asistir a una exposición rural en Asunción. El hombre aseguró que se conocieron por una aplicación de citas y que ella le dijo que tenía 19 años. “Me tomaron de boludo”, sostuvo.

La menor fue rescatada en inmediaciones de un parque de diversiones de la Costanera Norte de Asunción, tras un operativo ejecutado por agentes del Departamento Especializado contra la Trata de Personas, Búsqueda de Personas Desaparecidas, Crimen Organizado y otras dependencias.

PUBLICIDAD

La investigación sostiene que la joven logró enviar su ubicación cuando recuperó acceso a un teléfono, lo que permitió a los agentes localizar la camioneta en la que se movía y rescatarla. La causa quedó a cargo de la fiscal especializada en trata de personas Isabel Arnold.

Argentino Detenido en Paraguay
En la camioneta del detenido encontraron cocaína

Durante una inspección posterior a la camioneta Toyota Hilux con patente argentina, personal del Departamento Antinarcóticos encontró ropa, una cámara filmdora, un teléfono celular y cuatro envoltorios con un total de 20 gramos de cocaína, según inicó a Infobae el comisario Humberto Aquino, del Departamento contra la Trata de Personas de Paraguay.

PUBLICIDAD

La versión del detenido

Horas después de ser arrestado, el ciudadano argentino habló con la prensa y negó haber cometido un delito. Aseguró que conoció a la joven a través de una mujer con la que había contactado por Tinder y sostuvo que la adolescente le dijo que tenía 19 años y estudiaba Ingeniería Comercial.

También rechazó haberla mantenido privada de su libertad y aseguró que ella utilizaba su propio teléfono para comunicarse. “Cada vez que entraba un mensaje, ella agarraba el teléfono y respondía. Yo no puedo usar su celular, si tiene contraseña”, sostuvo.

El hombre aseguró que se conocieron por una aplicación de citas y que ella le dijo que tenía 19 años. “Me tomaron de boludo”, sostuvo (@c9nparaguay)

El argentino también negó haber enviado amenazas a la familia de la adolescente. “Yo no envié jamás un audio a nadie. Pruébenlo”, afirmó. Además, dijo que ese día ambos habían recorrido distintos puntos de Asunción, hicieron compras y fueron a un parque de diversiones, por lo que rechazó la acusación de haberla retenido contra su voluntad.

“Le compré un oso de peluche de un metro veinte y fuimos a comprar una milanesa a un puestito. Después fuimos al parque de diversiones a andar en una rueda”, detalló.

Finalmente, sostuvo que dispone de cámaras de seguridad y conversaciones que, según él, demostrarían que la joven siempre le dijo que era mayor de edad y deslizó que pudo haber sido víctima de una extorsión.

Temas Relacionados

ParaguayÚltimas NoticiasTrata de personas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rosario: dos policías quedaron presos por matar a golpes a un ladrón que había entrado a robar a su casa

Pedro y Cristian Bascoy fueron llevados a audiencia imputativa este martes por haber asesinado en enero pasado a Andrés Lisandro “Fido” Saavedra, cuyo cuerpo fue descartado y no fue localizado hasta el día de la fecha

Rosario: dos policías quedaron presos por matar a golpes a un ladrón que había entrado a robar a su casa

Robó una moto en Parque Chas, escapó hasta Lanús y cayó tras una persecución: tenía un pedido de captura y antecedentes

El delincuente, de 21 años, intentó darse a la fuga a toda velocidad, pero perdió el control del rodado. Luego buscó ocultarse en una vivienda, aunque finalmente fue capturado

Robó una moto en Parque Chas, escapó hasta Lanús y cayó tras una persecución: tenía un pedido de captura y antecedentes

Crimen y misterio en Pilar: asesinaron a un vendedor de terrenos y sospechan de un ataque vinculado a su actividad

El cuerpo de la víctima, de 80 años, fue hallado por su hermano. Presentaba lesiones en la cabeza y no se detectaron ingresos violentos al domicilio

Crimen y misterio en Pilar: asesinaron a un vendedor de terrenos y sospechan de un ataque vinculado a su actividad

Detuvieron en Santa Fe a un pediatra acusado de abusar sexualmente de la madre de una paciente

La joven de 26 años hizo la denuncia luego de la consulta sobre un problema de salud de su hija y afirmó que el médico tiene antecedentes de episodios similares

Detuvieron en Santa Fe a un pediatra acusado de abusar sexualmente de la madre de una paciente

La familia del secretario estudiantil de la Universidad de La Plata pidió que el caso sea juzgado como un crimen de odio

La querella acompañó el pedido de la fiscalía para que la causa avance hacia el debate oral, aunque planteó una diferencia respecto a la figura penal aplicable y reclamó que el hecho sea considerado motivado por odio a la identidad sexual

La familia del secretario estudiantil de la Universidad de La Plata pidió que el caso sea juzgado como un crimen de odio

DEPORTES

Franco Colapinto alcanzó una marca histórica en la Fórmula 1: el dato que lo distingue

Franco Colapinto alcanzó una marca histórica en la Fórmula 1: el dato que lo distingue

Tras el triunfo de San Lorenzo, Argentinos vence a Estudiantes de Río Cuarto por la segunda fecha del Torneo Clausura

Tomás Etcheverry se despidió en el debut en Washington: Francisco Cerúndolo se presenta en Los Cabos

El insólito blooper del arquero Facundo Sanguinetti en la ajustada victoria de Banfield ante Sarmiento en el Torneo Clausura

El video de la batalla campal en la final de la Liga Nicoleña: la patada por la espalda que sufrió un jugador con su hijo en brazos

TELESHOW

Turco Naim relató el hostigamiento que tuvo en su relación con Emilia Attias: “Porque estaba con esta chica tan linda”

Turco Naim relató el hostigamiento que tuvo en su relación con Emilia Attias: “Porque estaba con esta chica tan linda”

Valentina Cervantes y Enzo Fernández disfrutan del verano europeo en familia: microbikini, pileta y glamour

A un año de su muerte, los hijos de la Locomotora Oliveras le brindaron su homenaje: “Fue una luchadora de la vida”

Quién es Mary Di, la modelo rusa que conquistó a Felipe Fort y lo acompañó en su tarde de relax en España

Mauro Icardi compartió fotos subidas de tono de la China Suárez y le dejó una declaración de amor

INFOBAE AMÉRICA

Calidad de los servicios de telefonía móvil será evaluada en tiempo real en Panamá

Calidad de los servicios de telefonía móvil será evaluada en tiempo real en Panamá

El Salvador estudiará ratificar el acuerdo de reconocimiento de licencias de conducir con Italia

Murillo tacha de “vendepatria” a los opositores al anunciar la nueva reforma constitucional en Nicaragua

Mueren dos hermanos de 3 y 5 años tras incendio que consumió su vivienda en Honduras

La Cancillería de Guatemala descarta connacionales afectados por el sismo en Japón