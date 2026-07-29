Turco Naim relató el hostigamiento que tuvo en su relación con Emilia Attias: “Porque estaba con esta chica tan linda”

En diálogo con José María Listorti en Blender at night, el actor reconstruyó los comentarios y prejuicios que enfrentó en su vínculo de casi 20 años con la actriz (Video: Blender at night/ Blender)

Guardar

Durante una entrevista en el ciclo de streaming Blender at night (Blender), el Turco Naim reveló el hostigamiento y los comentarios peyorativos que recibió durante casi dos décadas de pareja con Emilia Attias. El actor, humorista y exintegrante de Videomatch compartió anécdotas sobre cómo la exposición mediática marcó su vida privada y la dinámica de la pareja, tras la reciente separación con la actriz, madre de su hija Gina.

En el programa de José María Listorti, El Turco abordó la mirada ajena y la presión social que pesó sobre su relación con Attias. El diálogo se dio luego de que en mayo de 2024 la actriz blanqueara públicamente las razones del final de la pareja, después de 19 años juntos.

PUBLICIDAD

El actor reconoció que llegó a reaccionar físicamente ante situaciones de acoso y prejuicio en el ámbito público

Al inicio de la charla, el conductor le preguntó sin rodeos a Naim si había sufrido “bullying” por su relación con Emilia Attias. El actor respondió que sí, vinculado a que él lo traten de “feo” por salir con una mujer “linda”. El actor relató: “El otro día me lo dijo un tipo: ‘Estoy contento que te separaste?’. Le digo: ‘Bueno, ¿porque me ves mejor?’. ‘No, porque te odiaba porque estabas con esa chica tan linda’”. El humorista explicó que estos comentarios eran frecuentes y que no siempre provenían de la maldad, pero dejaban al descubierto un prejuicio instalado sobre las parejas del espectáculo.

Listorti recordó que situaciones similares vivieron otros colegas, como Campi y Denise Dumas, y que el comentario social más habitual era: “Si no fuese porque son famosos ni en pedo se ganaban esas minas”. Naim, lejos de dramatizar, sumó: “Con esa idea no podés estar con nadie. Tenés un auto y es algo como ‘mirá el auto que tenés, y yo tengo que andar ahí, tengo que trabajar’”.

PUBLICIDAD

Emilia Attias describió la separación como un proceso largo, doloroso y sin terceros en discordia, tras diecinueve años juntos

La exposición mediática, según el actor, potencia este tipo de hostigamientos. “Siempre había algún borracho tonto que se acercaba, se quería propasar y bueno, alguno se habrá ido con un par de cachetazos”, reconoció, aludiendo a situaciones incómodas en fiestas o eventos. Aunque lo dijo en tono de humor, reconoció que hubo ocasiones en las que la situación escaló y tuvo que poner límites. “Cuando alguno se zarpaba y la quería tocar, diciendo ‘mirá la mina que tenés’. Algún bobo”.

Emilia Attias y Turco Naim formaron una de las parejas más reconocidas del espectáculo argentino. Estuvieron juntos diecinueve años y tuvieron una hija, Gina. La imagen de familia consolidada se mantuvo hasta mayo de 2024, cuando anunciaron la separación. Ambos insistieron en que no hubo terceros en discordia; el motivo, según dijeron, fue un desgaste natural y etapas vitales distintas.

PUBLICIDAD

Emilia Attias y el Turco Naim son padres de Gina y estuvieron en pareja durante 19 años

En abril de este año, Attias habló públicamente del final de la relación en el ciclo de streaming de Ángel de Brito: “Hicimos todo lo posible”. La actriz, que hoy se encuentra en pareja con el economista y empresario tecnológico Guillermo Freire, reveló que el proceso fue largo, doloroso y que el duelo se extendió más de lo esperado. “No me lo esperaba”, señaló sobre el impacto emocional. Explicó que la ruptura no fue impulsiva, sino resultado de un camino compartido y del tiempo dedicado a cada paso: “Fue un proceso que me lo tomé muy tranquila, de las dos partes fue así. Fue muy natural, muy fluido, pero porque siento que nos tomamos mucho tiempo para cada paso”.

La exfigura de MasterChef Celebrity precisó que los problemas fueron surgiendo y ocupando cada vez más espacio en la relación: “Fueron problemas que fueron subyaciendo y siendo cada vez más protagonistas en la relación”. Habló también del desgaste emocional y la dificultad para decidir: “Es un terreno muy delicado de darse cuenta de la valentía de hablar y de aceptar. Me costó muchísimo la decisión”.

PUBLICIDAD

Ambos dejaron en claro que el vínculo familiar persiste bajo otra forma. “Somos familia de otra manera. Nos queremos mucho. Obviamente no es todo color de rosas y no nos llevamos increíble, pero bueno, nos acompañamos”.