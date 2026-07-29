Maltrato animal en Villa Devoto: un hombre dijo haber sido mordido por un labrador y le disparó en la cara

Roco, un labrador joven, recibió un proyectil calibre 5,5 a un centímetro del ojo y debió ser operado

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Un hombre disparó con balines de plomo a un perro en el barrio porteño de Villa Devoto tras una discusión con el dueño del animal, al que acusó de haberlo mordido y también de dañarle una prenda de vestir. La mascota, un labrador joven llamado Roco, recibió un proyectil calibre 5,5 a apenas un centímetro del ojo y debió ser operado. El agresor, cuya identidad aún se desconoce, había amenazado días antes con matar tanto al animal como a su dueño.

El hecho ocurrió en la calle Pareja al 3700, a escasos metros de la plaza Arenales y la estación de tren Gutenberg, una zona residencial donde los vecinos suelen sacar a pasear a sus perros. El día posterior al Día del Padre, que se celebró el domingo 21 de junio, un hombre que caminaba por la vereda con otro perro tocó el timbre de la vivienda para quejarse. Alegó que Roco lo había mordido y le había roto la campera.

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No obstante, esa versión tenía un problema: entre el animal y la calle hay una reja que hace prácticamente imposible ese tipo de contacto. Además, el lugar en donde estaba el corte de la prenda era una altura difícil de alcanzar por el perro, según el relato del dueño de la mascota agredida.

El proyectil fue extraído en la Facultad de Agronomía, donde Roco recibe atención veterinaria habitual

Eduardo, el dueño del labrador, salió a atender al desconocido, pero no logró entender la situación por la rotura de la campera que no coincidía con la posición del perro detrás de la reja. “¿Cómo hizo para morderte ahí arriba? ¿Pasaste la mano?”, le preguntó, según contó en diálogo con la señal El Trece. El hombre insistió sin dar una explicación coherente.

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Como la situación no pasaba de la queja, Eduardo decidió volver a ingresar a su hogar sin dar más vueltas al asunto. Pero antes de retirarse, lanzó una amenaza que la esposa del dueño escuchó con claridad: “Si paso con mi hija, te mato a vos y a tu perro”.

Esa noche, el matrimonio tenía planes para salir al teatro y no le dio mayor importancia al episodio. “Uh, este está loco”, recordó haber pensado Eduardo, según relató a El Trece. Cerraron la puerta y se fueron. El desconocido dobló la esquina y, al menos por esa noche, no volvió. Nadie imaginó que cumpliría lo que había dicho.

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La denuncia por el ataque al perro en Villa Devoto quedó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 36 bajo la carátula de amenazas coactivas

Días después, algo llamó la atención de los dueños. Roco tenía una pequeña mancha oscura junto al ojo. En un primer momento pensaron que podía ser una garrapata. Al observarlo con más atención, vieron que era un coágulo de sangre. Debajo había un balín de plomo calibre 5,5 incrustado en la piel. El disparo, según todo indica, fue realizado con un arma a gas, similar a un clásico aire comprimido. La pareja infirió que el agresor actuó sin que Eduardo ni su esposa lo vieran.

El animal fue trasladado de urgencia a la Facultad de Agronomía, donde habitualmente recibe atención veterinaria. Allí le extrajeron el proyectil y debió ser operado. El balín había pasado a apenas un centímetro del ojo; de haber tenido una trayectoria levemente distinta, podría haberle costado la vida.

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Antes del disparo, el hombre amenazó al dueño de Roco y le dijo que lo iba a matar junto con su perro

El dueño describió el momento con una mezcla de alivio y angustia. “Yo quisiera saber quién es, porque él sabe quién soy yo. Tengo miedo de que vuelva”, declaró ante las cámaras. Según contó, la familia lleva 40 años viviendo en esa misma casa y siempre tuvo perros. Esa cotidianidad se vio alterada por completo. Eduardo dijo que saca a Roco a pasear permanentemente durante el día y que la posibilidad de que el agresor regrese lo preocupa de manera constante.

La denuncia fue radicada en una comisaría de la Policía de la Ciudad. Tras tomarle la declaración a Eduardo, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 36, a cargo del fiscal Marcelo Eduardo Munilla Lacasa. Las actuaciones se labraron bajo la carátula de “amenazas coactivas”.

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