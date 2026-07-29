Adiós a las llamadas fantasma: cómo activar el bloqueador automático de Android

La protección integrada en Android para gestionar llamadas desconocidas se basa en la aplicación de Teléfono de Google. (Foto: Difusión)

Guardar

En los últimos años, la proliferación de llamadas desconocidas y mensajes fraudulentos ha impulsado a los usuarios de Android a buscar soluciones más eficaces para proteger su privacidad. La integración de funciones de identificación y bloqueo automático en los teléfonos con sistema operativo Android 5.0 o superior permite que las personas puedan detectar y evitar comunicaciones sospechosas sin necesidad de instalar apps adicionales.

El sistema de protección contra spam y el identificador de llamadas forman una barrera activa ante intentos de engaño, aportando mayor tranquilidad y control a quienes usan dispositivos Android.

PUBLICIDAD

Bloqueador automático de llamadas en Android: cómo funciona y requisitos

La protección integrada en Android para gestionar llamadas desconocidas se basa en la aplicación de Teléfono de Google y en la activación de servicios complementarios como Contactos y Mensajes.

La proliferación de llamadas desconocidas y mensajes fraudulentos ha impulsado a los usuarios de Android a buscar soluciones más eficaces para proteger su privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que el bloqueador automático funcione correctamente, el dispositivo debe tener instalada la versión 5.0 o superior de Android, además de contar con las aplicaciones de Teléfono, Contactos y Mensajes de Google. A esto se suma la necesidad de activar la función RCS (Rich Communication Services) en la app de Mensajes, lo que garantiza una comunicación más segura y avanzada.

PUBLICIDAD

El sistema opera identificando el número del remitente y cotejando la información con bases de datos de llamadas reportadas o sospechosas. De esta manera, es posible recibir una alerta cuando se detecta una comunicación potencialmente fraudulenta, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas antes de responder.

El acceso a estas funciones suele estar habilitado de manera predeterminada en la mayoría de los teléfonos Android recientes, por lo que solo es necesario verificar o configurar algunos parámetros en el menú de ajustes.

PUBLICIDAD

El sistema de Android opera identificando el número del remitente y cotejando la información con bases de datos de llamadas reportadas o sospechosas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se puede consultar la versión de Android en el menú de configuración del propio dispositivo. Las aplicaciones requeridas, en caso de no estar instaladas o actualizadas, se encuentran disponibles en Google Play. Cumplir con estos requisitos asegura el acceso a sistemas avanzados de bloqueo y filtrado de llamadas no deseadas.

Identificador de llamadas y protección contra spam: configuración y personalización

Las herramientas de identificación de llamadas y protección contra spam están activas de forma predeterminada en la mayoría de los equipos Android modernos. Para confirmar el estado de estas funciones o modificarlas, el usuario debe ingresar a la aplicación de Teléfono, dirigirse a la sección de configuración y buscar el apartado correspondiente a identificador de llamada y spam.

PUBLICIDAD

Desde ese menú, es posible habilitar o desactivar la visualización del identificador del remitente y las alertas sobre posibles llamadas sospechosas.

Las herramientas de identificación de llamadas y protección contra spam están activas de forma predeterminada en la mayoría de los equipos Android modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de estas opciones se encuentra la posibilidad de filtrar de manera automática las llamadas catalogadas como spam. Al activar este filtro, las llamadas provenientes de números marcados como no deseados no generan notificaciones ni aparecen como llamadas perdidas, aunque quedan registradas en el historial y es posible revisar el buzón de voz si fuera necesario.

PUBLICIDAD

Esta función resulta especialmente útil para quienes desean minimizar las interrupciones causadas por campañas de spam o intentos de fraude telefónico.

Es importante señalar que estas configuraciones no afectan la forma en que el usuario aparece ante otros al realizar llamadas, sino que modifican únicamente la información recibida sobre quienes intentan comunicarse.

PUBLICIDAD

Una grabación de la voz del usuario diciendo una palabra como “sí” puede ser utilizada para autorizar operaciones no consentidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloqueo y reporte de llamadas sospechosas en Android

Si una llamada indeseada logra pasar los filtros automáticos, Android permite que el usuario la marque manualmente como spam. Este proceso se realiza desde la aplicación de Teléfono, accediendo al historial de llamadas y seleccionando el número en cuestión.

Al elegir la opción de bloquear o marcar como spam, ese número queda registrado y futuras comunicaciones serán filtradas de manera automática.

La acción de reportar un número contribuye a la base de datos global de Google, fortaleciendo los sistemas de protección para toda la comunidad de usuarios. Este mecanismo colaborativo facilita la identificación de nuevos números asociados a actividades fraudulentas o campañas de spam, aumentando la eficacia de los filtros automáticos a medida que más personas participan.

PUBLICIDAD

Se recomienda evitar compartir códigos de verificación o información sensible a través de llamadas no solicitadas. (Foto: Andina)

Riesgos de responder llamadas desconocidas y recomendaciones de seguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España advierte sobre los peligros de interactuar con llamadas de origen incierto, en particular cuando el interlocutor solicita respuestas afirmativas o datos personales. Una grabación de la voz del usuario diciendo una palabra como “sí” puede ser utilizada para autorizar operaciones no consentidas, firmar contratos o suplantar la identidad.

Además, se recomienda evitar compartir códigos de verificación o información sensible a través de llamadas no solicitadas. Adoptar una actitud de prudencia y no responder de manera automática a preguntas de desconocidos disminuye el riesgo de ser víctima de fraudes.

PUBLICIDAD

Complementar estas prácticas con el uso de las funciones de seguridad del teléfono y reportar cualquier actividad sospechosa ayuda a fortalecer la protección colectiva frente a nuevas modalidades de estafa telefónica.