En Panamá las autoridades de Aduanas detectan presuntas irregularidades en mercancía bajo investigación

La mercancía permanece bajo custodia y control, sin que pueda ser comercializada hasta que se concluyan las investigaciones, informaron las autoridades aduaneras. (Aduanas)

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Las autoridades aduaneras han reforzado su vigilancia tras la identificación de 14,111 pacas de cigarrillos valoradas en cerca de $16 millones, según los resultados preliminares de la Operación Khaleesi 2.0.

El hallazgo incluye productos de nueve marcas distintas, varias de ellas sin los sellos ni las etiquetas requeridas, lo que ha generado preocupación por posibles irregularidades en los procesos de importación y comercialización.

Entre los elementos más llamativos, los inspectores señalaron que detectaron que parte de los cigarrillos presentaba signos de deterioro, situación que podría implicar un riesgo para la salud pública.

Las autoridades están evaluando el alcance de esta problemática para determinar las responsabilidades y las posibles consecuencias legales para los involucrados.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas, la mercancía permanece bajo custodia y control, sin que pueda ser comercializada hasta que se concluyan las investigaciones y se adopten las decisiones administrativas y legales correspondientes.

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En diferentes casos de posible contrabando las autoridades mantienen las acciones bajo estricta vigilancia. (Aduanas)

Mientras tanto, se ha ordenado la suspensión temporal de las operaciones de la empresa investigada, con el objetivo de preservar la integridad de las pruebas y evitar que el comercio legítimo se vea afectado.

Las diligencias han incluido la participación de los titulares de las marcas, quienes se han presentado como posibles afectados y han acompañado parte del proceso a través de la Dirección de Propiedad Intelectual, bajo el marco legal vigente.

La investigación, siempre según las autoridades de Aduanas, también abarca la detección de indicios compatibles con procesos de reempaque, lo que podría agravar la situación de los responsables en caso de confirmarse.

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La magnitud del caso ha convertido a la Operación Khaleesi 2.0 en una de las investigaciones más relevantes para la autoridad aduanera, no solo por el valor económico de la mercancía, sino también por las implicaciones que tiene en materia de control aduanero, derechos de propiedad intelectual y protección al consumidor.

Las inspecciones recientes han permitido descubrir, además de cigarrillos, una cantidad significativa de licores y otros productos en situación irregular, cuyo valor se estima en más de $1,7 millones.

El contrabando de cigarrillos es uno de los delitos más comunes, según las autoridades. (Aduanas)

En otro operativo reciente, una denuncia anónima activó la intervención de inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera y la Policía Nacional en un inmueble de Calidonia.

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Allí se incautaron cigarrillos y derivados de tabaco valorados en $35 mil, mientras que una persona quedó aprehendida en el lugar.

La mercancía fue trasladada a las instalaciones de Aduanas para el inicio de las investigaciones y determinar si existe responsabilidad penal o administrativa.

El procedimiento, derivado de la llamada a la línea de denuncias de Aduanas, permitió asegurar la carga y avanzar en la identificación de posibles redes de contrabando de productos de tabaco en la región.

Los casos como este, se detalló, son atendidos bajo la normativa vigente y pueden derivar en sanciones administrativas si se comprueba la infracción aduanera.

Los cigarrillos de contrabando representan un peligro para la salud pública, afirman las autoridades aduaneras y de salud. - crédito Armada

Esta mercancía también está bajo investigación y, de confirmarse las irregularidades, los responsables podrían enfrentar sanciones severas establecidas por la normativa aduanera vigente.

Las autoridades mantienen todas las acciones bajo estricta vigilancia mientras se avanza en los procesos legales, reiterando su compromiso con el resguardo de la salud pública y el comercio formal en el país.

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Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, de la zona occidental, en diligencia de inspección de local en diferentes encomiendas de la provincia de Chiriquí también dieron con el hallazgo de gran cantidad de mercancías las cuales no cuentan con documentación.

Entre las mercancías retenidas están 100 cajas de fresas, enviadas presuntamente desde Costa Rica, que tenían como destino diferentes lugares de la ciudad; de igual manera, se retuvieron 63 camisetas de fútbol de una reconocida marca, presuntamente falsificadas, y también se efectuó el decomiso de 60 paquetes de suplementos y proteínas.