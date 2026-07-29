Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Los mosquitos lograron desarrollar defensas específicas frente a insecticidas comunes, alertan los investigadores

Un estudio revela que la respuesta bioquímica anticipada podría influir en el control del dengue desde nuevas perspectivas de manejo

Fotografía macro de un mosquito Anopheles gambiae con abdomen rojo posado sobre piel humana de tono beige con vello fino y fondo blanco desenfocado.
Un estudio en India detectó en Aedes aegypti una señal temprana de resistencia a la alfa-cipermetrina, un insecticida usado en el control del dengue - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio en India detectó resistencia a insecticidas en una fase temprana en mosquitos Aedes aegypti frente a la alfa-cipermetrina, un compuesto de uso común en el control vectorial, y señaló a la beta-esterasa como su principal defensa bioquímica. El trabajo analizó una población de laboratorio de la Universidad de Delhi.

El estudio halló que una población india de Aedes aegypti registró una mortalidad del 97,91% ante la dosis diagnóstica recomendada de alfa-cipermetrina, pero también activó con rapidez enzimas de desintoxicación que apuntan a un inicio de resistencia. De acuerdo con Frontiers, los autores identificaron a la beta-esterasa como el mecanismo central de defensa frente a ese insecticida.

PUBLICIDAD

El primer autor, Rohit Lakhwani, investigador de la Universidad de Delhi, afirmó a Frontiers que ese nivel de mortalidad constituye una señal inicial de que estos mosquitos podrían empezar a desarrollar resistencia a la alfa-cipermetrina. La autora principal, Sarita Kumar, profesora del Departamento de Zoología de la Universidad de Delhi, señaló al medio que identificar esos mecanismos en una etapa incipiente ayuda a entender cómo sobreviven algunos ejemplares.

Cómo los mosquitos activan sus defensas químicas

Kumar explicó a Frontiers que, cuando un insecticida entra en el cuerpo del mosquito, activa una alarma celular que desencadena respuestas internas y eleva la producción de proteínas defensivas. Esas enzimas de desintoxicación se unen a las moléculas del insecticida, rompen enlaces moleculares y dejan compuestos menos dañinos que el insecto puede expulsar con más facilidad.

PUBLICIDAD

Primer plano de un mosquito con el abdomen rojo de sangre, posado sobre piel humana clara con textura visible. El fondo es un desenfoque verde.
La población de laboratorio de la Universidad de Delhi registró una mortalidad del 97,91% ante la dosis diagnóstica de alfa-cipermetrina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo seleccionó cinco enzimas de desintoxicación ya identificadas como mecanismos principales. Además, aplicó bioensayos de botella de la Organización Mundial de la Salud (OMS), análisis de acoplamiento molecular y análisis bioquímico.

Con esas técnicas evaluó tanto la afinidad de unión entre el insecticida y las enzimas como sus niveles de actividad en la población de mosquitos. La beta-esterasa destacó sobre las demás tras la exposición a la alfa-cipermetrina.

Su actividad aumentó más de 21 veces y mostró una unión muy fuerte con las moléculas del insecticida. Ese resultado apunta a que esta enzima actúa como la principal vía de defensa.

Las otras enzimas incluidas en el estudio también participaron de forma significativa en la desintoxicación. CYP450 ocupó el segundo lugar en reactividad y GST el tercero, aunque Kumar indicó a Frontiers que esas respuestas son más generales frente a distintos tóxicos y no necesariamente las más adecuadas para este insecticida.

Una señal de alerta antes de una resistencia extendida

Los autores aclararon que estos datos no describen una resistencia duradera ya establecida, sino una advertencia temprana. Añadieron que el riesgo merece atención porque los mosquitos pueden desarrollar resistencia cruzada frente a insecticidas con un funcionamiento similar.

Primer plano de un pequeño mosquito negro y blanco posado sobre la piel morena del brazo de una persona, con un fondo verde borroso.
La beta-esterasa aumentó su actividad más de 21 veces y mostró una unión fuerte con las moléculas del insecticida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kumar afirmó que no es posible prever cuándo la resistencia alcanzará un grado tan amplio que la alfa-cipermetrina deje de funcionar. También precisó que la resistencia bioquímica puede revertirse si ese insecticida deja de usarse.

El propio estudio subrayó que los resultados corresponden a una población de laboratorio de Aedes aegypti observada en un momento concreto. Los niveles de resistencia pueden variar en otras poblaciones, regiones o condiciones naturales.

Qué medidas pueden retrasar la pérdida de eficacia

El texto recogido por Frontiers señala que la resistencia puede cambiar de forma marcada entre poblaciones según el tiempo de uso de insecticidas en cada zona, las condiciones ambientales y las prácticas locales de control vectorial. Eso implica que en algunos países podría haber poblaciones más resistentes a la alfa-cipermetrina que las analizadas en India.

Entre las respuestas posibles, los investigadores mencionaron inhibidores que bloquean los sistemas de defensa, la rotación de insecticidas para dificultar la aparición de resistencia, la eliminación de criaderos y el control biológico. Kumar añadió al medio que el valor del estudio radica en que no se limita a detectar el problema, sino que ayuda a explicar su desarrollo a escala molecular.

Para las autoridades sanitarias, el margen de acción sigue abierto porque la señal detectada todavía no describe una pérdida generalizada de eficacia. Ese escenario, según el estudio difundido por Frontiers, permite aplicar medidas de manejo antes de que el insecticida deje de ser útil a gran escala.

Temas Relacionados

Resistencia a InsecticidasAedes aegyptiControl VectorialBeta-esterasaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El bajo caudal de un río de Europa deja al descubierto restos de un mamut prehistórico

El hallazgo ocurrió en el Danubio, en Bulgaria, que llegó a mínimos históricos. Entre las piezas recuperadas figuran un imponente fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos dientes de gran tamaño

El bajo caudal de un río de Europa deja al descubierto restos de un mamut prehistórico

Luna de Ciervo 2026: cuándo y cómo observar el plenilunio de julio y su significado ancestral

Se trata de un evento cargado de simbolismo y curiosidades ópticas. Consejos para aprovechar la observación y conocer el trasfondo cultural que lo rodea

Luna de Ciervo 2026: cuándo y cómo observar el plenilunio de julio y su significado ancestral

Descubren el gen que hace que los paltos alteren su sexo cada mañana

Un equipo de universidades de California descubrió el mecanismo genético detrás de una alternancia reproductiva diaria que los botánicos observan desde 1927 sin poder explicar

Descubren el gen que hace que los paltos alteren su sexo cada mañana

Por qué sentimos la necesidad de convivir con animales, según un estudio de Oxford

Muchos de los comportamientos que hoy asociamos al compañerismo con ellos aparecen también entre primates y otras especies. Una investigación revela que la tendencia a buscar vínculos con otros seres vivos podría ser parte de nuestra herencia evolutiva

Por qué sentimos la necesidad de convivir con animales, según un estudio de Oxford

Cómo sigue la compleja misión para rescatar un telescopio de la NASA que podría caer a la Tierra

La nave robótica Link, contratada para elevar la órbita del observatorio Swift y evitar su reingreso atmosférico, enfrenta fallas en los propulsores que comprometen la operación

Cómo sigue la compleja misión para rescatar un telescopio de la NASA que podría caer a la Tierra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

Apelan vinculación a proceso del defensor indígena Jesús Plácido Galindo: piden su liberación

Chicharito Hernández rompe con Chivas al confesar que le quitaron las ganas de seguir en el futbol: qué evitó su retiro

Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del Icbf: “Será fundamental para recuperar el rumbo”

Canciller peruano considera que pronto se recuperará relación diplomática con México: “No podemos estar separados”

INFOBAE AMÉRICA

Auge mundial de la inversión en cables submarinos favorece a Panamá como hub digital, afirma la Autoridad Marítima

Auge mundial de la inversión en cables submarinos favorece a Panamá como hub digital, afirma la Autoridad Marítima

El Congreso de Guatemala aprueba una reforma para liberar los pagos a los veteranos militares

Gobierno de Australia rechaza anuncio de Ortega de eliminar elecciones en Nicaragua

Subir el IVA de la canasta básica al 13% en Costa Rica haría que los hogares más pobres pierdan hasta un mes de capacidad de compra, advierte estudio

Salvadoreño fue capturado por grabarse imitando señas pandilleriles

ENTRETENIMIENTO

“No fue tan difícil”, afirmó Sadie Sink sobre guardar el secreto de su personaje en Spider-Man: Brand New Day

“No fue tan difícil”, afirmó Sadie Sink sobre guardar el secreto de su personaje en Spider-Man: Brand New Day

Una amistad nacida en Irlanda, bromas en el set y una alianza inesperada: así se gestó el vínculo entre Tom Holland y Jon Bernthal en Spider-Man: Brand New Day

Esto es lo que se sabe del crossover entre el Spider-Man de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy

“London”, la única película representando a Brasil en la sección paralela del Festival de Venecia

El destino que Tom Brady eligió para disfrutar con sus hijos lejos del deporte: “El viaje de toda una vida”