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Las advertencias de Elon Musk

Cuando un actor con gran poder en la innovación tecnológica, la actividad empresarial, la comunicación digital y el debate político cuestiona la confiabilidad de los procesos electorales, sus palabras trascienden la discusión técnica

ARCHIVO - Elon Musk asiste a la final del campeonato de lucha de la NCAA, el 22 de marzo de 2025, en Filadelfia (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
ARCHIVO - Elon Musk asiste a la final del campeonato de lucha de la NCAA, el 22 de marzo de 2025, en Filadelfia (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
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La historia demuestra que el talento extraordinario para transformar la tecnología no siempre va acompañado de la misma capacidad para comprender la complejidad de la política y de las instituciones democráticas. Los grandes innovadores suelen desenvolverse con brillantez en el mundo de la ingeniería y de la ciencia, donde los problemas admiten soluciones precisas y verificables. La vida pública, en cambio, está gobernada por factores mucho más complejos: intereses contrapuestos, equilibrios institucionales y comportamientos humanos difíciles de predecir.

Uno de los ejemplos más notables de esta dualidad es Elon Musk. Sus empresas contribuyeron decisivamente a acelerar la adopción del vehículo eléctrico, demostraron la viabilidad de reutilizar cohetes espaciales y desarrollaron una red global de comunicaciones satelitales que hoy conecta regiones antes aisladas. Son logros extraordinarios que justifican la enorme influencia que ejerce sobre el debate público.

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Naturalmente, ese historial lleva a muchos a conceder especial credibilidad a sus pronunciamientos sobre el futuro. Sin embargo, no todas sus predicciones pertenecen al mismo terreno. El calendario inicialmente previsto para la conducción completamente autónoma y para la colonización de Marte ha resultado considerablemente más optimista de lo que hoy parece razonable esperar. Y su reciente afirmación de que la inteligencia artificial hará innecesario el dinero continúa siendo, por ahora, una hipótesis altamente especulativa. Incluso en una economía profundamente automatizada seguirán existiendo bienes inevitablemente escasos —la tierra, la energía, determinados recursos naturales, el espacio urbano y, sobre todo, el tiempo humano— cuya asignación continuará requiriendo mecanismos de mercado.

Más preocupantes aún son sus recientes declaraciones sobre los sistemas electorales. Musk ha sostenido que la preservación de la democracia exige abandonar la automatización del conteo de votos y regresar al escrutinio manual, al considerar que cualquier sistema informático puede ser vulnerado. El argumento merece ser analizado con seriedad, no por la novedad de la preocupación —la seguridad electoral ha sido objeto de debate durante décadas— sino por la enorme influencia de quien la formula.

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Cuando una figura que concentra un peso excepcional en la innovación tecnológica, la actividad empresarial, la comunicación digital y el debate político cuestiona la confiabilidad de los procesos electorales, sus palabras trascienden la discusión técnica. Contribuyen inevitablemente a moldear la percepción pública sobre la legitimidad de las instituciones democráticas.

Precisamente por ello, un debate de esta naturaleza exige un nivel particularmente alto de evidencia. Diversos especialistas en administración electoral sostienen que los sistemas utilizados en la mayoría de los estados de Estados Unidos incorporan múltiples mecanismos de seguridad y auditoría, entre ellos comprobantes físicos del voto, verificaciones posteriores a las elecciones y procedimientos independientes destinados a confirmar la exactitud de los resultados. Ningún sistema es absolutamente infalible, pero tampoco existen pruebas concluyentes que justifiquen abandonar el modelo vigente en favor de un retorno generalizado al conteo exclusivamente manual.

La fortaleza de una democracia no depende únicamente de la tecnología que emplea para contar los votos. Descansa, sobre todo, en la confianza ciudadana en instituciones transparentes, auditables y aceptadas por todos los actores políticos. Esa confianza es un patrimonio construido durante décadas y puede erosionarse con sorprendente rapidez cuando las sospechas sustituyen a la evidencia.

Estados Unidos enfrenta hoy un clima de intensa polarización política. En ese contexto, preservar la credibilidad de los procesos electorales constituye una responsabilidad compartida por autoridades, partidos, medios de comunicación y líderes de opinión. Los ciudadanos también tienen un papel fundamental: informarse, participar como observadores cuando sea posible y comprender los mecanismos mediante los cuales se verifican los resultados.

Las democracias sobreviven porque sus ciudadanos aceptan reglas comunes incluso cuando producen resultados adversos para sus propias preferencias. Debilitar esa confianza sin pruebas sólidas puede resultar mucho más costoso para la República que cualquier imperfección tecnológica que se pretenda corregir. La prudencia institucional, después de todo, sigue siendo una de las formas más elevadas de innovación política.

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