El momento de la lesión de Marcos Acuña en la visita de River Plate a La Plata para jugar con Gimnasia

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Marcos Acuña debió abandonar el campo de juego en el minuto 58 del partido entre Gimnasia y River Plate, disputado en el estadio del Bosque de La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El lateral izquierdo del Millonario sintió una molestia física, se tiró al césped para alertar al cuerpo técnico y fue reemplazado de inmediato.

El ingreso del sustituto llegó dos minutos después: Facundo González ocupó el lugar de Acuña, mientras que Rafael Santos Borré entró por Lucas Beltrán en el segundo cambio simultáneo que realizó el equipo dirigido por Eduardo Coudet.

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Todo ocurrió cuando el Huevo estaba haciendo la cobertura de un balón en profundidad sobre su zona. El lateral hizo el esfuerzo para impedirle a Alexis Steimbach que llegue a controlar el balón y fue en ese momento cuando sintió un dolor en su pierna derecha. De inmediato, levantó la mano para avisarle al cuerpo técnico, se tiró al piso y no pudo continuar jugando.

La secuencia de la lesión de Acuña

Tiempo antes, el volante central uruguayo Mauro Arambarri ya había dado señales de problema. El mediocampista recibió un pisotón de Steimbach en los primeros minutos del partido y, pese a aguantar todo el primer tiempo con dolor en su tobillo, no salió a la segunda mitad. Fausto Vera fue el encargado de reemplazarlo al inicio del complemento.

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La noche de sobresaltos físicos para el Millonario no terminó ahí. El lateral derecho Gonzalo Montiel también había requerido asistencia médica en el minuto 48, tras recibir una falta de Nacho Fernández que lo dejó tendido en el piso, aunque pudo continuar en cancha.

La salida del Huevo, campeón del mundo con la selección argentina, preocupa al cuerpo técnico no solo por el duelo ante el Lobo, sino por el calendario que aguarda al Millonario en el Clausura y en la Copa Sudamericana.

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El historial médico del lateral desde su llegada al club en agosto de 2024 agrega motivos de inquietud: Acuña ya había atravesado una tendinitis, un desgarro muscular que lo marginó durante cuatro partidos consecutivos, una lesión en el dedo del pie que le hizo perder los dos primeros encuentros del Torneo Apertura 2026 y problemas en el muslo que lo alejaron de la Copa Sudamericana en mayo. En total, acumula 76 partidos con la camiseta de River Plate.

El golpe final para River en el partido frente a Gimnasia llegó a los 79 minutos: el mismo Steimbach capitalizó un centro de Maximiliano Zalazar para vencer al arquero Santiago Beltrán con un cabezazo y darle los tres puntos a Gimnasia. River acumula así dos fechas sin victorias en el arranque del Clausura y la tercera consecutiva si se tiene en cuenta la caída frente a Aldosivi por la Copa Argentina.

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El próximo compromiso para el Millonario tendrá lugar el domingo 2 de agosto cuando tenga que recibir a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. El duelo será en el Monumental y comenzará a las 19:15. Una semana después, deberá visitar a Tigre en Victoria por la jornada cuatro del certamen local.