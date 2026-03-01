¿Perdiste tu celular Android?: así puedes ‘blindarlo’ y proteger tus datos

Asegúrate de que tu teléfono esté cifrado, sobre todo si es un modelo anterior a Android 9. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de extraviar un teléfono móvil Android es una preocupación real, y prepararlo con medidas de seguridad puede marcar la diferencia entre una simple molestia y una verdadera crisis de privacidad. Proteger la información y facilitar la localización del dispositivo son pasos clave para minimizar riesgos y asegurar una respuesta rápida ante la pérdida o el robo.

Activa la localización y el historial de ubicaciones en Android

El primer paso para proteger tu móvil Android es asegurarte de que la localización esté habilitada. Esta función permite rastrear el dispositivo en caso de pérdida, ya sea mediante la cronología de Google Maps, que muestra los lugares visitados, o a través del nuevo servicio Find Hub, que permite ubicar, hacer sonar, bloquear o borrar el teléfono de forma remota.

Recuerda que para acceder a estas opciones necesitas tener una cuenta de Google activa y las credenciales a mano.

Guarda tu IMEI y configura información de emergencia

El IMEI es el identificador único de tu teléfono y resulta esencial para denunciar la pérdida o solicitar el bloqueo del dispositivo ante la operadora. Puedes encontrarlo marcando *#06# en el teclado del móvil y anotarlo en un lugar seguro.

Además, aprovecha la función de información de emergencia en la pantalla de bloqueo para añadir un número de contacto alternativo. Así, si alguien encuentra tu teléfono, podrá comunicarse contigo o con un familiar sin necesidad de desbloquear el dispositivo.

Refuerza la seguridad: cifrado, contraseñas y verificación en dos pasos

Asegúrate de que tu teléfono esté cifrado, sobre todo si es un modelo anterior a Android 9. El cifrado añade una capa adicional de protección, impidiendo el acceso a los datos sin la clave o patrón de desbloqueo.

Opta por métodos seguros como la huella digital, el PIN o una contraseña robusta en lugar del reconocimiento facial, ya que este último suele ser menos seguro en la mayoría de dispositivos Android.

No olvides activar la verificación en dos pasos en tus aplicaciones y proteger el acceso a apps sensibles con diferentes contraseñas o métodos biométricos. Diversificar las credenciales de acceso a tus apps incrementa la seguridad y dificulta el acceso no autorizado en caso de pérdida.

Habilita la protección antirrobo

El modo antirrobo, disponible en terminales con Android 10 en adelante, detecta movimientos sospechosos y puede bloquear el dispositivo automáticamente si detecta un intento de sustracción. Para habilitarlo, accede a Ajustes > Google > Todos los servicios > Protección antirrobo y activa las opciones correspondientes.

Mantener tu teléfono y tus aplicaciones siempre actualizados es fundamental para corregir posibles vulnerabilidades de seguridad y garantizar que todas las funciones de protección estén activas y funcionando correctamente.

Protección Avanzada en Android: la barrera contra fraudes y amenazas digitales

El aumento de fraudes digitales, ataques de phishing y la proliferación de aplicaciones maliciosas ha impulsado a los sistemas operativos móviles a fortalecer sus mecanismos de defensa. En este escenario, el modo de Protección Avanzada de Android destaca como una de las funciones de seguridad más eficaces para proteger los teléfonos frente a amenazas crecientes.

Disponible en versiones recientes del sistema operativo de Google y presente en dispositivos de marcas como Samsung y Xiaomi, esta herramienta está diseñada para disminuir los riesgos de espionaje digital, robo de datos e infecciones por malware, amenazas que han ido en aumento en los últimos años.

A diferencia de un antivirus convencional, la Protección Avanzada implementa una serie de restricciones y controles internos que refuerzan la seguridad del sistema. Al activarla, el dispositivo limita acciones vulnerables, como la instalación de apps desde fuentes no oficiales o la conexión a redes inseguras, dificultando el acceso a ciberdelincuentes y reduciendo el riesgo de ser víctima de troyanos, spyware o ransomware.

Aunque no modifica la apariencia del sistema, su impacto se refleja en la gestión interna de accesos, conexiones y transferencias de datos, aplicando políticas más estrictas y minimizando la exposición a ataques y engaños digitales.