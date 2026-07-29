Gege Neumann contó cómo se salvó de sufrir un accidente mientras esquiaba junto a su hija: “Casi me rompo la cabeza”

Gege Neumann relató el accidente que casi sufre mientras practicaba ski

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Cuando todo parecía ser relax y diversión, en un paisaje invernal soñado, Gege Neumann relató la angustiante situación que vivió durante sus vacaciones con su familia. La hermana de la modelo explicó cómo se salvó de sufrir un accidente cuando se encontraba esquiando con su familia.

Todo sucedió cuando Neumann mostró el video de la situación en el programa de streaming Solo con Niki: “Yo quiero explicar una cosa de este video que vamos a ver. Había un camino, el bosque y un camino. Entonces, le digo: “Amor, ¿hay un saltito?” “No, tranca”. Listo. Y entonces sucede esto”.

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En el video se observaba a Gege esquiando cuando se disponía a atravesar un breve camino. Sin embargo, lo que ella no sabía es que al final del camino había un desnivel, y como si fuera poco, su hija se había tirado sobre la nieve en esa zona para filmarla. En esa cuestión de segundos, Neumann decidió abortar su bajada y arrojarse al piso.

“¿Cómo vas a decir que no hay salto, pel...?”, se la escuchó decir instantes después de levantarse. Nuevamente en el estudio, sus compañeros le restaron dramatismo a la situación: “Qué exagerada que sos”. En su defensa, Neumann resaltó: “Casi me rompo la cabeza. Porque claro, él se había tirado. ¿Ven que ahí hay un saltito? Él en Disney. Él en Disney no le importaba nada. Yo tranca”.

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Gege Neumann mostró el momento en que se tiró al piso para evitar un golpe esquiando

Fue entonces cuando Juan Otero, hijo de Flor Peña, también agregó: “Pará, tú me vienes con esa caída, hija de p... era medio salto, era un saltito”. Para cerrar, Gege expresó todo su enojo y afirmó: “Si vos me avisás que hay un mini saltito, entonces yo me preparo. ¿Y qué me pasó? Cuando se hizo el saltito, yo ya no pude girar y estaba Helena y digo: “Me tuve que tirar”. Entonces me tuve que tirar y digo: “La concha de tu madre, si viene esa”. Y ahí me cago de risa”.

Meses atrás, Gege había protagonizado otro divertido momento en el programa de streaming de su hermana al revelar detalles de su infancia y adolescencia que hasta la modelo había olvidado.

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La charla, distendida y plagada de risas, giró en torno a los recuerdos de los años noventa: la música, los primeros sueldos, los rituales adolescentes y la cultura de la época. Entre anécdotas y complicidad, Gege Neumann soltó una de esas perlitas entrañables que sólo las hermanas pueden compartir: “Porque cuando alguien te quería mucho, te hacía un compiladito, ¿sabés lo que era? Te grababa un casete con los mejores temas”.

Gege Neumann se enojó al aire por un “saltito” en plena pista de esquí

Nicole, con una sonrisa cómplice, asintió y recordó la importancia de esos pequeños gestos antes de la era digital. “Te grababa un casete con los mejores temas”, repitió, evocando el valor de esos obsequios musicales que sellaban amistades y amores adolescentes. Gege fue un poco más allá y sorprendió a su hermana con una memoria prodigiosa: “Nicki, con uno de sus primeros sueldos, se compró un equipo de música. Un estéreo con CD y doble casetera”.

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La modelo, visiblemente emocionada, admitió que no recordaba ese detalle. “Ay, yo no”, se sinceró Nicole. Pero Gege tenía grabado el momento: “Me acuerdo cuál fue el primer CD que te compraste. Ace of Base. El de: ‘I saw the sign and I opened up my eyes’”. Nicole no pudo evitar la carcajada y la sorpresa: “Ay, me muero. No puedo creer lo que te estás acordando”. Así, entre risas, se reconstruyó la escena de una adolescente Nicole eligiendo música y soñando con su propio espacio.

Pero la lista de recuerdos no terminó allí. Gege continuó: “Después creo que uno de U2. Y después Nicki tenía la cucheta de arriba, obvio, porque es hermana mayor, y tenía toda la pared llena de fotos de Bon Jovi, Axl Rose, Ricky Martin. ¿Quién más?”. Nicole, entre divertida y avergonzada, revisó sus propios recuerdos y aclaró: “No puedo creer lo que era de chica”. Gege preguntó: “Esos tres, ¿no?“, a lo que su hermana confirmó: “Sí, re. Esos tres”, aunque luego precisó: “No, Ricky Martin no. Tenía solo Bon Jovi y Axl Rose”.

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