Llamadas misteriosas en WhatsApp: cómo protegerte de números con prefijos desconocidos

Para aumentar la seguridad, es recomendable aprovechar las funciones de privacidad de la app, bloqueando las comunicaciones de números no registrados en los contactos

Los estafadores intentan vender productos
Los estafadores intentan vender productos dudosos, suplantar la identidad de empresas o directamente acceder a datos sensibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

En los últimos tiempos, las llamadas de WhatsApp provenientes de números internacionales con prefijos poco familiares se han convertido en una fuente frecuente de preocupación y confusión para muchos usuarios. Aunque la mayoría suele ignorar los intentos de contacto de remitentes desconocidos, la duda sobre si se trata de asuntos importantes puede persisitir. Sin embargo, detrás de estos números pueden esconderse riesgos considerables para la seguridad y la privacidad.

Llamadas internacionales desconocidas en WhatsApp: una puerta para estafas

Las llamadas de WhatsApp originadas desde números con prefijos internacionales, como el 234 o similares, suelen proceder de países extranjeros y se realizan a través de internet, lo que elimina los costos tradicionales de una llamada internacional. Esta práctica se ha vuelto un recurso habitual para quienes buscan engañar o estafar a usuarios desprevenidos.

En muchos casos, los estafadores intentan vender productos dudosos, suplantar la identidad de empresas reconocidas o directamente acceder a datos sensibles con fines fraudulentos.

Lo más seguro ante una
Lo más seguro ante una llamada de WhatsApp de un número desconocido es no responder. (Imagen ilustrativa Infobae)

Han existido casos en los que los delincuentes han simulado ser representantes de bancos, contactando a las víctimas a través de WhatsApp para sustraer datos de acceso y cometer robos financieros. También se han reportado intentos de extorsión, donde los atacantes buscan obtener archivos personales para luego chantajear a los usuarios.

La clave para identificar el riesgo radica en observar el prefijo telefónico: si no corresponde al país de residencia, la llamada probablemente provenga del extranjero.

Cómo actuar frente a llamadas sospechosas y evitar fraudes en WhatsApp

La acción más segura ante una llamada de WhatsApp de un número desconocido, ya sea nacional o internacional, es no contestar. Ninguna entidad bancaria utiliza la aplicación de mensajería como canal de comunicación oficial para contactar a sus clientes.

No compartas información personal ni
No compartas información personal ni códigos de verificación con desconocidos en WhatsApp para evitar posibles engaños. REUTERS/Dado Ruvic

Si surge la duda sobre la identidad del remitente, se puede enviar un mensaje solicitando identificación, pero siempre se debe desconfiar de cualquier información proporcionada por desconocidos, especialmente si el número corresponde a un país diferente.

Para aumentar la protección, es recomendable aprovechar las funciones de privacidad de WhatsApp, silenciando o bloqueando las llamadas de números no registrados en los contactos.

Esta opción se encuentra en la configuración de la aplicación, dentro del apartado de Privacidad y posteriormente en Llamadas. Al activarla, las llamadas de desconocidos no interrumpirán al usuario, aunque seguirán apareciendo en el historial.

Para aumentar la protección, es
Para aumentar la protección, es recomendable aprovechar las funciones de privacidad de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

La recomendación central es mantener la precaución y evitar cualquier tipo de interacción con llamadas de origen dudoso, ya que la mayoría de los intentos de fraude por WhatsApp se inician a través de este método. Identificar los prefijos telefónicos y bloquear la recepción de llamadas desconocidas contribuyen significativamente a reducir el riesgo de convertirse en víctima de estafas.

Cómo bloquear a un contacto en WhatsApp paso a paso

Para bloquear a un contacto en WhatsApp, primero debes abrir la aplicación y acceder a la conversación con la persona que deseas bloquear. Dentro del chat, toca el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla para ingresar a su perfil. Desplázate hacia abajo y encontrarás la opción “Bloquear contacto”.

Al seleccionarla, WhatsApp te pedirá que confirmes la acción; solo debes aceptar para completar el proceso. Esta función está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone, y el procedimiento es muy similar en ambas plataformas.

Una vez que bloqueas a un contacto, esa persona ya no podrá enviarte mensajes, llamarte ni ver tu última hora de conexión, tu foto de perfil o tus actualizaciones de estado. Además, no recibirás notificaciones de sus intentos de contacto. Es importante destacar que bloquear a alguien en WhatsApp es una medida reversible: si en algún momento decides restablecer la comunicación, puedes desbloquear al contacto desde la misma sección de configuración.

