Juan Germano, analista político: “El Gobierno no busca ampliarse, apuesta a consolidar su núcleo duro”

Juan Germano sostuvo que el oficialismo mantiene una dinámica atípica en la política argentina porque no crece mucho cuando mejora ni cae tanto cuando empeora

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La mayoría de las consultoras privadas detectó en las últimas semanas una caída en los niveles de aprobación del gobierno de Javier Milei. Aunque los porcentajes varían entre los distintos relevamientos, 7 de 9 encuestadoras registraron un descenso respecto de sus mediciones anteriores, una tendencia que también reflejaron distintos índices de confianza. Sin embargo, para el director de Isonomía Consultores, Juan Germano, el dato más significativo no es esa baja, sino la capacidad que mantiene el Presidente para conservar un núcleo de apoyo prácticamente inalterable después de más de dos años y medio de gestión.

Ese fue el eje de la entrevista que Germano mantuvo con Infobae al Regreso, el programa conducido por Gonzalo Aziz. Allí sostuvo que el oficialismo exhibe una dinámica poco habitual en la política argentina: “Este gobierno tiene cierta particularidad. Cuando le va bien no crece tanto en opinión pública como uno esperaría. Cuando le va no tan bien, tampoco cae tanto en opinión pública como uno esperaría”. Para el consultor, esa estabilidad constituye uno de los rasgos distintivos de la administración libertaria y rompe con el comportamiento que históricamente mostraron otros gobiernos.

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En esa línea, explicó que Milei nunca atravesó el tradicional período de “luna de miel” que suele acompañar el inicio de una gestión presidencial. “Llegó con un nivel de aprobación bajo, no tuvo ese momento que supieron tener casi todos los gobiernos y, desde ese piso, no se mueve demasiado”, afirmó.

Juan Germano afirmó que el Gobierno de Javier Milei no busca ampliarse y apuesta a consolidar su núcleo duro (Infobae en Vivo)

A su entender, esto también responde a una decisión política: “Es un gobierno que no busca per se ampliarse, no busca ir a buscar sectores o potenciales votantes por fuera de su núcleo duro”, describió, al tiempo que ubicó al Presidente dentro de una nueva generación de liderazgos mucho más orientados a consolidar su base electoral que a construir consensos amplios. “El perfil Trudeau, Obama o Merkel de hace algunas décadas es completamente distinto al perfil de los líderes actuales. Milei se enmarca en este tipo de liderazgo”, resumió.

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El análisis derivó luego hacia el principal factor que continúa condicionando la evaluación del Gobierno: la economía. Para Germano, la llegada de Milei a la Casa Rosada estuvo marcada por una demanda social muy concreta. “El gobierno llega en 2023 con un grito de la ciudadanía donde el título era economía y el subtítulo, casi tan grande como el título, era inflación. Era un monomandato evidente”, recordó. Aunque esa preocupación persiste, consideró que hoy el escenario es más complejo y aparecen nuevas variables que comienzan a influir sobre el humor social.

“Los subtítulos de esa economía como preocupación ya no son tan obvios como hace tres años. Hoy aparece el poder de compra, el temor a perder el empleo y la inflación sigue presente, aunque ya no con la magnitud que tenía antes”, explicó. En ese contexto, advirtió que buena parte de la sociedad siente que hizo un esfuerzo importante para acompañar el proceso de ajuste impulsado por el Gobierno. “El ajuste pasó por el cuerpo. Los servicios públicos se pagaban X y ahora se pagan considerablemente más. El transporte público también vale más. Ese esfuerzo que hicieron muchos argentinos es muy grande y ahí está parte de la llave de lo que viene”, señaló.

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Juan Germano afirmó que la oposición a Milei enfrenta un problema de identidad política y que un proyecto de centro tiene dificultades para crecer en la polarización actual (REUTERS/Angela Ponce)

Dentro de ese universo de votantes identificó además a un segmento al que definió como “siperista”: ciudadanos que respaldan el rumbo económico, pero mantienen cuestionamientos sobre determinadas decisiones políticas o comunicacionales del oficialismo. Según explicó, se trata de un electorado que “entiende o aprueba el rumbo general y considera que había que hacer muchas de las cosas que este gobierno está haciendo”, aunque los reparos aparecen “por algunas de las batallas que elige dar el Gobierno”, más que por el programa económico en sí.

Consultado sobre las dificultades que enfrenta la oposición para traducir el desgaste del oficialismo en una alternativa competitiva, Germano sostuvo que todavía existe un problema de identidad política más que de volumen electoral. “Hay un montón de argentinos que no quieren a Milei y están convencidos de eso. Ahora bien, todavía la parte programática no está para nada clara”, afirmó. En su diagnóstico, la política atraviesa un momento en el que predomina el rechazo antes que la pertenencia.

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“Hoy es mucho más la gente que dice ‘yo nunca sería mileísta’, ‘yo nunca sería kirchnerista’, ‘yo nunca sería del PRO’ o ‘yo nunca sería radical’, que quienes se identifican positivamente con alguno de esos espacios”, sostuvo. Para Germano, esa lógica de identificación negativa acerca a la Argentina a procesos que ya se observan en otras democracias occidentales, como Estados Unidos, donde el rechazo al adversario pesa cada vez más que la adhesión al propio espacio político.

Isonomía identificó un segmento de votantes que respalda el rumbo económico del Gobierno, aunque cuestiona decisiones políticas y comunicacionales del oficialismo (Infobae en Vivo)

Durante la entrevista también fue consultado por el comportamiento del voto joven, uno de los pilares de la victoria libertaria en 2023. A diferencia de algunas interpretaciones que hablan de un desgaste entre los menores de 30 años, aseguró que Isonomía no registra cambios significativos. “No estamos viendo eso nosotros con la juventud. El voto de Milei fue transversal y sigue siendo una piedra en el zapato tanto para el PRO como para el kirchnerismo”, sostuvo.

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Al mismo tiempo, destacó un fenómeno que considera inédito en las dos décadas de trabajo de la consultora: la aparición del género como un factor de diferenciación política. “El Gobierno sigue teniendo una mayoría más masculina que femenina. En los 20 años de Isonomía, es la primera vez que recuerdo que el género sea un factor político”, explicó.

Sobre el final de la conversación, Germano también se refirió a la posibilidad de que surja una alternativa de centro capaz de romper la actual polarización. Su respuesta fue escéptica. A su juicio, las experiencias exitosas de terceros espacios no crecieron ocupando el centro ideológico, sino logrando reunir a distintos sectores para confrontar con los polos dominantes. Por eso consideró que, en el escenario actual, “el famoso ir por el medio cuesta mucho, electoralmente y hasta estratégicamente”, y concluyó que resulta difícil imaginar un proyecto competitivo que se construya únicamente desde la moderación.

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