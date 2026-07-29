El Salvador atraviesa panorama adverso con sequía extrema en el oriente y advertencias por inundaciones urbanas en el occidente

Un campo de frijol en El Salvador muestra plantas marchitas y hojas amarillas sobre suelo agrietado, reflejando el severo impacto de la sequía prolongada en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La zona oriental de El Salvador enfrenta más de 16 días consecutivos de sequía meteorológica fuerte, según el último informe especial número 8 emitido por el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El fenómeno se concentra en los departamentos de La Unión y Usulután, donde tres estaciones meteorológicas han registrado una ausencia total de lluvias durante este periodo. Esta situación se atribuye tanto al periodo canicular que atraviesa el país como a la influencia del fenómeno de El Niño en el Pacífico central, que sigue limitando la humedad disponible en la atmósfera.

El reporte del Observatorio de Amenazas señala que la sequía meteorológica afecta principalmente al oriente y parte de la zona paracentral de El Salvador hasta este 28 de julio. Además de los 16 días secos detectados en La Unión y Usulután, otras estaciones ubicadas en Morazán y San Miguel han documentado entre 11 y 15 días sin precipitaciones, condición clasificada como sequía moderada. En tanto, algunas estaciones adicionales en Morazán y La Unión reportan de 5 a 10 días secos, categoría considerada como sequía débil.

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El Salvador acumula más de 16 días consecutivos de sequía meteorológica fuerte en la zona oriental, según el MARN. (Foto cortesía Medio Ambiente)

El diagnóstico ambiental detalla que, pese a la prolongada ausencia de lluvias en el oriente, la mayor parte del territorio nacional mantiene una humedad del suelo adecuada. Sin embargo, se observa un déficit de humedad, desde ligero hasta extremo, que afecta principalmente la zona paracentral y oriental. En contraste, el sur de Santa Ana y el norte de Sonsonate presentan un exceso de humedad, lo que evidencia la variabilidad climática que caracteriza al país en estos meses.

Las previsiones meteorológicas para los próximos días anticipan que el flujo del este sobre el Caribe llevará aire cálido y húmedo, con probabilidad de precipitaciones dispersas durante la tarde, especialmente en sectores de la zona norte y la cordillera volcánica. Se espera que las temperaturas máximas alcancen hasta 37 °C (98,6 °F) en la zona oriental, mientras que los valles interiores podrían registrar entre 32 °C y 34 °C. Las zonas montañosas oscilarán entre 23 °C y 30 °C.

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El MARN informó que las tormentas se desplazan hacia el oeste y que sectores de La Libertad resultarán afectados en las próximas horas. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

Advertencia por riesgo de inundaciones urbanas en el occidente

A pesar de la persistencia de la sequía en el oriente, las autoridades han emitido una advertencia para el otro extremo del territorio en la zona occidental, específicamente para los departamentos de Santa Ana y Chalatenango, donde persisten lluvias que podrían generar afectaciones leves. El monitoreo destaca que todos los distritos de La Palma, Nueva Concepción, Dulce Nombre de María, Metapán, Candelaria de La Frontera y Texistepeque se encuentran bajo vigilancia por posibles inundaciones urbanas y crecidas súbitas. Estas condiciones podrían provocar dificultades temporales en la movilidad vehicular y peatonal, así como arrastre de objetos menores dentro de los cauces.

El pronóstico para este miércoles indica un ambiente caluroso durante el día, con lluvias y tormentas previstas para la tarde y la noche. Por la mañana se anticipa un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. Se prevé que las lluvias y tormentas se concentren inicialmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la cadena montañosa del norte, principalmente en sectores de Chalatenango y Santa Ana, para luego extenderse a varios puntos de las zonas central durante la noche. Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, que podrían superar los 35 kilómetros por hora (21,7 millas por hora).

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La noche del lunes, diversas zonas altas y áreas de San Salvador experimentaron un fenómeno inusual: caída de granizo, asociado a tormentas intensas que afectaron la capital y sectores elevados del país. Estos eventos confirman la compleja interacción entre la sequía persistente en el oriente y las precipitaciones localizadas en el occidente y centro del territorio.