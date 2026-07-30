Imputaron a un sargento de la Policía de Río Negro por abusar de una compañera dentro de una comisaría

Matías Stiep (derecha) abogado del policía que fue imputado por abuso sexual agravado (Foto/MPF Río Negro)

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Un sargento de la Policía de Río Negro fue imputado por abuso sexual agravado tras la denuncia presentada por una compañera de trabajo. Luego de la formulación de cargos, la Justicia habilitó la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscal adjunta de Cinco Saltos, Daniela Ramírez, acusó formalmente al efectivo al efectivo como autor del delito.

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De acuerdo con la imputación, el hecho ocurrió el 22 de enero pasado alrededor de las 18.40 en la Comisaría de Villa Manzano. Según la reconstrucción de la fiscalía, el sargento abordó a la víctima por la espalda cuando se encontraba en el sector de descanso del personal, conocido como “la cuadra”, y le realizó tocamientos sin su consentimiento, aprovechándose de la relación de autoridad que mantenía sobre ella.

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó la denuncia de la víctima, informes elaborados por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), pericias del Gabinete de Criminalística y declaraciones de otros efectivos policiales que prestaban servicio en la dependencia.

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La defensa particular del imputado, a cargo del abogado Matías Stiep, no formuló objeciones a la descripción de los hechos ni a la calificación legal propuesta por la fiscalía.

Finalmente, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria, que se extenderá durante los próximos cuatro meses.

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El hecho ocurrió el 22 de enero pasado alrededor de las 18.40 en la Comisaría de Villa Manzano

Los delitos contra la integridad sexual mantienen una presencia sostenida en la provincia. De acuerdo con el último informe estadístico elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, durante 2025 ingresaron 584 legajos vinculados a este tipo de hechos en los foros penales de las cuatro circunscripciones judiciales.

Según el relevamiento oficial, los delitos contra la integridad sexual constituyeron la quinta categoría con mayor cantidad de causas iniciadas en el Fuero Penal rionegrino, detrás de los delitos contra la propiedad, contra las personas, contra la administración pública y contra la libertad.

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La categoría comprende una amplia variedad de conductas previstas en el Código Penal, entre ellas los abusos sexuales con y sin acceso carnal, la corrupción de menores, la facilitación de la prostitución, las exhibiciones obscenas, la distribución de material de abuso sexual infantil y los casos de grooming.

Las estadísticas, sin embargo, no discriminan cuántos de esos expedientes involucraron a integrantes de fuerzas de seguridad ni el vínculo entre víctimas e imputados. El informe fue elaborado sobre la totalidad de los legajos penales ingresados durante 2025 en las cuatro circunscripciones judiciales de Río Negro.

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