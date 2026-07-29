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Ford adecuará la producción de su planta argentina por una caída de la demanda regional

La decisión se toma sobre las proyecciones de Brasil para 2027, aunque también con la retracción de ventas locales. La reducción a aplicar sería a partir del mes de octubre

Ford Ranger
La producción de Ford en Argentina tendrá un ajuste por menor demanda
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Menos de un año después de haber dado la noticia de un aumento de velocidad de línea para producir más unidades diarias, la constante caída de la demanda llevó a Ford Argentina a tomar la decisión de implementar una reducción de la velocidad de línea en la producción nacional de la pickup Ford Ranger.

Así lo confirmó la compañía este miércoles a la tarde, señalando que “vamos a adecuar el volumen diario de producción para alinearlo con el nivel de demanda que estamos observando en la región. Esta medida contempla ajustar la velocidad de la línea, con el objetivo de adecuar la producción a las condiciones actuales del mercado”, fue la respuesta a la consulta de Infobae.

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Si bien no está confirmado oficialmente aún, la reducción a aplicar estaría en torno al 17% a partir del mes de octubre, aunque con un escenario dinámico como el actual, ambas variables podrían modificarse, algo que se evaluará durante agosto y septiembre.

La decisión se debe a que existe un nivel de stock de unidades tanto en Argentina como en Brasil que no está alineado con la demanda actual. Según las proyecciones que mensualmente se hacen sobre el mercado a futuro, la velocidad de ambos mercados no es que se había previsto seis meses atrás.

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Por ese motivo, esta adecuación va en sentido opuesto a los dos anuncios de aumento de velocidad de línea del año pasado, uno cuando empezaba 2025 y otro a mitad de ejercicio.

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Ford anunció dos aumentos de velocidad en su línea de producción argentina en 2025. Cada uno del 15%. Ahora reducirá un 17% para adecuarse a la menor demanda

Cada uno había sido de un 15%, con el objetivo puesto en fabricar 80.000 unidades anuales para 2026, en un escenario de crecimiento del mercado automotor que finalmente no ocurrió, al menos en el primer semestre, en el que las ventas cayeron un 9,9 por ciento.

La empresa no informó si esta decisión de retraer el volumen en el último trimestre del año implicará suspensiones o pérdidas de fuentes laborales. El año pasado, el aumento de la velocidad de producción había permitido crear 150 nuevos puestos de trabajo en la planta de General Pacheco.

Los números de Ford en 2026

Aunque el mercado en general mantiene una caída de ventas del 9,9% en el semestre completo comparado con el mismo período de 2025, los números generales de Ford son positivos en la misma comparación de resultados.

En el primer semestre del año pasado se habían vendido 24.012 unidades, de las cuales 13.832 fueron de la pickup nacional Ranger, único producto que se fabrica en el país. Este año, entre enero y junio Ford vendió un total de 26.821 vehículos, una suba del 11,7 por ciento.

El resultado positivo se explica con el crecimiento del Ford Territory, que en lo que va del año es el producto más vendido de la marca con 10.592 unidades, lo que le permite ubicarse en el cuarto lugar absoluto en el mercado y en el primero como auto importado y como modelo de la categoría de SUV.

Ford Territory
Los números positivos de Ford en el mercado local se apoyan en el crecimiento del SUV Territory, el modelo más vendido de la marca

La caída de ventas locales de la pick up Ranger se contrapone con un crecimiento en Brasil, el principal destino de exportación de la pickup argentina. En 2025 se habían alcanzado las 15.793 unidades en los primeros seis meses, y este año esa cifra fue de 16.970 vehículos, es decir que subieron un 7,4%.

Sin embargo, ese crecimiento es menor a la caída local, lo que casi matemáticamente arroja el 17% que se anunció como posible ajuste, aunque fuentes de la compañía explicaron a este medio que más allá de los números actuales, la decisión está dada por la menor demanda que se está proyectando para 2027, especialmente en Brasil.

Más allá de la situación del mercado y esta necesidad de adecuar la producción a la demanda, Ford ya había anunciado entre octubre del año pasado y enero de este año, la incorporación en 2027 de dos nuevas versiones de Ranger a la producción nacional. El primer modelo será la versión deportiva Ranger Tremor, y en segunda instancia llegará la primera pickup electrificada de la marca a la industria argentina con la Ranger PHEV, el vehículo que incorporará la propulsión híbrida enchufable a la gama.

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