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Usar emojis en WhatsApp es sinónimo de una persona muy emocional: esto dicen los expertos

Investigaciones encontraron que el uso de estas expresiones también revela información sobre los vínculos personales

Manos sostienen un teléfono móvil con la pantalla de WhatsApp. Se ven emojis de cara con ojos de corazón, cara llorando de risa, corazón rojo y pulgar hacia arriba.
Una persona sostiene un teléfono inteligente mientras navega por una conversación de WhatsApp que muestra el envío de varios emojis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los emojis han pasado de ser elementos decorativos a cumplir una función esencial en la comunicación actual. Aunque tradicionalmente se asociaban con la informalidad, la psicología revela que su uso frecuente señala una habilidad para recuperar matices emocionales perdidos en el texto plano.

Transmitir sarcasmo, ironía o afecto en un mensaje escrito es algo complicado ante la ausencia de las expresiones en un chat. Por eso, recibir un simple “ok” en WhatsApp, sin más contexto, puede generar incertidumbre o incluso ansiedad, pero al incluir algún emoji el tono dará claridad de lo que se quiere decir.

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Cuál es el poder de los emojis en la comunicación actual

Una investigación publicada en la revista Frontiers in Psychology en 2021 respalda que los emojis no son adornos superficiales, sino símbolos afectivos reales que permiten transmitir contenido emocional.

Otra investigación, recogida en el Journal of Nonverbal Behavior, demostró que añadir un emoji positivo a un mensaje neutro cambia la percepción del receptor, dotando de positividad la comunicación. Por el contrario, los emojis negativos oscurecen el tono de textos que, en principio, no contienen ninguna intención hostil.

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Generación Z, tecnología, comunicación digital, vínculos, emojis, phubbing.- (Imagen ilustrativa Infobae)
Generación Z, tecnología, comunicación digital, vínculos, emojis, phubbing.- (Imagen ilustrativa Infobae)

En el ámbito de las relaciones personales, el uso de emojis en conversaciones románticas resulta especialmente relevante. Según la revista Symbolic Interaction, estos símbolos ayudan a reducir la ambigüedad típica de los primeros flirteos digitales.

Cuando se pierde la riqueza de la comunicación presencial —donde una mirada, un gesto o un cambio de tono dicen mucho—, los emojis facilitan la interpretación de las intenciones y disminuyen los malentendidos.

Por qué los emojis ayudan a los usuarios y qué advierte la psicología

La escritura digital elimina información que el habla aporta de forma natural. Frases cortas pueden parecer bruscas o ambiguas por carecer de ritmo y expresión facial. Añadir un emoji ofrece una clave afectiva que orienta la interpretación y, en ocasiones, previene discusiones innecesarias.

Según Linda Kaye, Stephanie Malone y Helen Wall, autoras en Trends in Cognitive Sciences, los emojis no solo aclaran la comunicación virtual, sino que también revelan información sobre los vínculos personales y las intenciones de los usuarios.

VisualesIA emojis computadora (Imagen ilustrativa de Infobae)
VisualesIA emojis computadora (Imagen ilustrativa de Infobae)

En este sentido, los emojis son una herramienta útil para estudiar la conducta contemporánea. Su valor no reside en ofrecer una traducción universal, sino en adaptarse a los códigos y costumbres de cada grupo.

Por ejemplo, en un grupo de amigos, una cadena de caras sonrientes puede formar parte del juego y la complicidad; en una petición profesional, en cambio, el exceso de símbolos puede restar claridad o transmitir falta de formalidad.

La cantidad y el tipo de emojis empleados tampoco tiene una regla fija. Conviene observar si el símbolo realmente añade información o solo actúa como adorno. El contexto es decisivo: una estrella puede servir para celebrar, enfatizar o simplemente decorar, y el receptor debe interpretar su significado según la situación.

Cuáles son los riesgos y límites del uso de emojis

Aunque la función de los emojis es facilitar la comunicación, su uso excesivo o inapropiado también puede generar confusión. Las plataformas tecnológicas dibujan versiones distintas de un mismo carácter Unicode, lo que puede alterar la percepción del mensaje.

Logo de WhatsApp central rodeado de emojis de rosa, corazón, brazo fuerte, mujer superheroína, estrellas, rostro brillante y símbolo femenino, sobre fondo blanco.
Una ilustración digital de WhatsApp celebra el Día Internacional de la Mujer con el logo de la aplicación rodeado de emojis de empoderamiento y solidaridad como la rosa, el corazón y el símbolo femenino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, una expresión amable en un dispositivo puede parecer tensa en otro, incrementando el riesgo de malentendidos. Además, los códigos locales o las costumbres de una comunidad pueden dotar a ciertos emojis de significados específicos que un recién llegado desconoce.

En entornos profesionales, la psicología advierte que el abuso de emojis puede alterar la percepción de competencia. En correos formales o comunicaciones con superiores, un exceso de símbolos puede generar “ruido” comunicativo y restar profesionalidad. La efectividad del emoji, en consecuencia, depende enteramente del contexto y de la relación entre los interlocutores.

Cuando se trata de asuntos delicados, las palabras siguen siendo la vía más segura para evitar interpretaciones erróneas. Preguntar directamente por la intención del otro reduce la posibilidad de malentendidos. Los emojis funcionan mejor como acompañamiento que como prueba inequívoca de una emoción.

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