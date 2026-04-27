Cuál es el emoji más usado en español y qué significa

La popularidad de los emojis revela la importancia de la emoción y la cercanía en el entorno digital, influyendo en la forma en que se comparten noticias, tendencias y sentimientos en la red - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo digital ha adoptado los emojis como una herramienta fundamental para expresar emociones, matizar mensajes y transformar la manera en que las personas interactúan en redes sociales.

Más allá de ser simples adornos, los emojis se han convertido en un lenguaje visual que influye en la comunicación y en las decisiones digitales de millones de hispanohablantes.

El interés por conocer cuál es el emoji favorito en español revela no solo preferencias estéticas, también patrones de comportamiento y emoción en la red. Un reciente análisis de la plataforma digital, Buzzmonitor, que estudió más de 297 millones de emojis en publicaciones en español, arrojó resultados reveladores sobre qué y cómo comunican los hispanoparlantes en plataformas digitales.

Utilizado en más de 2,3 millones de mensajes, el emoji de destellos marca lo especial, lo aspiracional y lo positivo, adaptándose a distintos contextos para enriquecer la experiencia de usuario en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el emoji más utilizado en las redes sociales

Entre todos los símbolos, el emoji ✨ (destellos, brillos o “sparkles”) se posiciona como el más usado en la comunicación digital en español. Este emoji aparece en más de 2,3 millones de mensajes analizados, superando incluso al clásico ❤️ (corazón).

Su éxito radica en su versatilidad: se emplea para destacar logros, enfatizar novedades, sugerir algo aspiracional o simplemente añadir un toque de entusiasmo a cualquier comentario. Funciona como un marcador de lo brillante o excepcional, tanto de manera literal como figurativa.

¿Por qué el emoji de destellos es tan popular?

El análisis muestra que el ✨ es el símbolo de lo aspiracional y de aquello que se quiere resaltar en el entorno digital. Es el emoji que acompaña anuncios de productos, publicaciones personales sobre metas alcanzadas y mensajes motivacionales. Su presencia convierte lo ordinario en algo especial y ayuda a captar la atención en la vorágine informativa de las redes sociales.

Este fenómeno también tiene un trasfondo emocional. El emoji de destellos suele asociarse a emociones positivas y optimismo, reforzando la tendencia de los usuarios de redes sociales a compartir contenidos que transmiten alegría, inspiración o celebración.

Los emojis organizan, resaltan y matizan la comunicación, permitiendo a marcas y usuarios expresar afecto, humor y tendencias de manera instantánea y atractiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del predominio del ✨, otros emojis también lideran la conversación en español:

❤️ (corazón): con cerca de 1,7 millones de apariciones, simboliza amor, apoyo y afecto.

😂 (cara llorando de risa): expresa humor, ironía o complicidad en la conversación.

😍 (cara de enamorado): denota admiración o entusiasmo.

🔥 (fuego): resalta lo sorprendente, novedoso o “en tendencia”.

Junto a estos, emojis como ✅, 📍 y 🔗 cumplen funciones prácticas: organizan la información, marcan pasos a seguir o señalan elementos relevantes en publicaciones, especialmente en contenidos comerciales o informativos.

El informe de Buzzmonitor revela que los emojis prosperan en plataformas con alta interacción. Instagram concentra el 32,77% del uso total, seguida de Facebook (23,60%), YouTube (11,99%) y X (11,80%). Espacios más formales o informativos, como blogs y sitios de noticias, los emplean mucho menos, ya que el emoji se asocia más con la inmediatez y la cercanía de la conversación digital.

Aunque el emoji ✨ es el más utilizado, su significado puede variar según el contexto. Un mismo símbolo puede expresar entusiasmo, ironía o simplemente servir para destacar algo importante. Esta flexibilidad convierte a los emojis en herramientas poderosas para interpretar el tono y la intención detrás de cada mensaje.

Cómo se originaron los emojis

Su versatilidad para marcar logros, enfatizar mensajes y transmitir entusiasmo lo posiciona como la herramienta clave para conectar, motivar y captar atención en la interacción digital diaria - (Imagen ilustrativa Infobae)

La historia de los emojis comienza en Japón en 1999, cuando Shigetaka Kurita creó los primeros 176 iconos para la plataforma móvil NTT DoCoMo. El término “emoji” combina “e” (imagen) y “moji” (letra).

Kurita se inspiró en los emoticonos japoneses kaomoji y en los emoticonos verticales usados desde los años ochenta. Aunque algunos señalan al emoji del corazón como el primero, no existe un registro exacto de cuál fue el inicial.

Desde entonces, los emojis han evolucionado de simples pictogramas de 12x12 píxeles a un lenguaje global con más de 3.000 símbolos. Su impacto cultural es tan grande que el MoMA de Nueva York incorporó la colección original como arte digital y cada 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji, una tradición impulsada por Apple y Emojipedia.

La popularidad de los emojis refleja cómo la comunicación digital ha evolucionado para ser más visual, espontánea y emocional, adaptándose a la velocidad y la diversidad de las conversaciones en línea.