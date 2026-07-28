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El equipo que enamoró a un grupo de amigos a más de 2.000 kilómetros y creó una rebelión contra el fútbol global

Una búsqueda nocturna derivó en la única peña escandinava del Kidderminster Harriers, con 191 socios, viajes y una relación inesperada con un histórico fuera de la Football League

Los Harriers of Norway se convirtieron en la única peña oficial del Kidderminster Harriers, un equipo del ascenso inglés (Instagram/@harriersofnorway)
Los Harriers of Norway se convirtieron en la única peña oficial del Kidderminster Harriers, un equipo del ascenso inglés (Instagram/@harriersofnorway)
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En Ålesund, una ciudad portuaria de la costa oeste de Noruega, un grupo de aficionados al fútbol encontró su equipo favorito de una manera poco habitual: recorriendo ligas menores en el teléfono celular una noche de sábado. El resultado fue la creación de los Harriers of Norway, la única peña oficial del Kidderminster Harriers en toda Escandinavia, un club inglés que lleva más de dos décadas fuera de la Football League.

Los orígenes de una peña nacida por casualidad

Todo comenzó en 2019, cuando Lars Andreas Vegsund y un amigo buscaban un equipo inglés sin representación en Escandinavia para participar en la Copa de Hinchas que organiza anualmente la Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF) en Oslo. “Estábamos bajando por las diferentes ligas en el teléfono buscando un equipo que se destacara”, relató Vegsund en declaraciones recogidas por These Football Times: “Cuando mi amigo dijo ‘Kidderminster’, yo grité ‘¡Harriers!’ y fue suficiente".

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Esa decisión impulsiva derivó en algo mucho más grande. En apenas una semana, la dupla reclutó a cinco personas más y celebró la primera reunión de la peña en el Brooklyn Bar, un local de temática neoyorquina en la intersección de Kaiser Wilhelms Gate y Harald Torviks Plass. Tres años después, los Harriers of Norway cuentan con 191 miembros repartidos por todo el país, desde Bergen y Trondheim hasta Mo i Rana y la capital, Oslo.

La participación en la Copa de Hinchas es uno de los pilares del calendario del grupo. El torneo reúne a decenas de peñas de equipos británicos y miles de jugadores cada año; en la edición de 2022, el título se lo llevó la hinchada del Ipswich Town por tercera vez.

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Lars Andreas Vegsund fundó la peña del Kidderminster Harriers en 2019 para competir en la Copa de Hinchas de la Supporterunionen for Britisk Fotball en Oslo (Instagram/@harriersofnorway)
Lars Andreas Vegsund fundó la peña del Kidderminster Harriers en 2019 para competir en la Copa de Hinchas de la Supporterunionen for Britisk Fotball en Oslo (Instagram/@harriersofnorway)

El “Ålesund Aggborough”: una tribuna en el sótano de una fábrica

Dado que el Kidderminster milita en la National League North —la sexta división del fútbol inglés—, los partidos en vivo son prácticamente inaccesibles para sus seguidores noruegos. Para suplir esa distancia de aproximadamente 2.500 kilómetros entre Ålesund y Worcestershire, Vegsund y los suyos construyeron en el sótano de una vieja fábrica local una réplica de la tribuna norte del Aggborough Stadium, el estadio del Kidderminster.

El espacio, al que bautizaron "Ålesund Aggborough“, reproduce con fidelidad las barandas rojas y la disposición de la gradería original. Los socios siguen las transmisiones de la BBC Hereford and Worcestershire y luego proyectan los resúmenes de YouTube en la pared encalada del recinto, pintas en mano y con camisetas de temporadas pasadas.

El club inglés, a su vez, respondió con gestos que van más allá de lo protocolar. El entrenador Russell Penn organizó una sesión de preguntas y respuestas con los noruegos desde su propia cocina. Durante una visita de la peña en septiembre de 2022, el capitán del equipo, Shane Byrne, les entregó una camiseta firmada por toda la plantilla.

Ante la suspensión de un partido ese mismo mes por la muerte de la reina Isabel II, los hinchas locales llevaron a los noruegos a un partido de cricket.

Los hinchas noruegos del Kidderminster Harriers construyeron el "Ålesund Aggborough", una réplica de la tribuna norte del Aggborough Stadium en el sótano de una fábrica (Instagram/@harriersofnorway)
Los hinchas noruegos del Kidderminster Harriers construyeron el "Ålesund Aggborough", una réplica de la tribuna norte del Aggborough Stadium en el sótano de una fábrica (Instagram/@harriersofnorway)

Una rebelión contra el fútbol globalizado

El fenómeno no pasó desapercibido en Noruega. La cadena Viaplay dedicó un especial televisivo a la peña, con imágenes del Ålesund Aggborough y entrevistas a varios socios, cuya emisión coincidió con el partido de tercera ronda de la FA Cup entre el Kidderminster y el West Ham United —el encuentro de mayor perfil del club desde la eliminación por 1-0 ante el Sunderland en cuartos de final de la edición 2013/14.

Para Vegsund, el fenómeno trasciende lo deportivo. “Se ha convertido en una rebelión contra el fútbol global”, declaró al medio británico. “Disfrutamos volver a las raíces del fútbol inglés y entrar en contacto con verdaderos aficionados ingleses, lo que ha sido una experiencia que superó todas nuestras expectativas”.

Hay, además, un vínculo histórico entre el club y Escandinavia que los propios noruegos no pasan por alto. Durante la etapa del Kidderminster en la Football League —entre 2000 y 2005—, el equipo contó con el danés Jan Mølby como técnico, y con los también daneses Bo Henriksen y Thomas Skovbjerg como figuras del plantel. El ascenso que hizo posible aquella etapa llegó en la temporada 1999/2000, cuando el club ganó la Conference por nueve puntos de ventaja.

Antes, en 1994, ya había conquistado el título, pero la Football League le negó el ascenso por los requisitos de seguridad contra incendios derivados de la tragedia de Valley Parade, que en 1985 cobró 56 vidas, ya que la tribuna principal del Aggborough era de madera.

Hoy el club se encuentra en la Conference National, quinta división del fútbol inglés, a la espera de que comience la temporada 2026/27 y, con ella, el sueño de otro ascenso.

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