BID Invest proyecta movilizar hasta $1,000 millones para acelerar inversiones en Panamá

El financiamiento será evaluado y aprobado de forma independiente por BID Invest, sin que los recursos sean administrados por el Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Panamá quiere movilizar hasta $1,000 millones en financiamiento e inversión privada sin recurrir a deuda pública ni crear un fondo estatal.

Esa es la apuesta detrás de la alianza estratégica anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un modelo que busca canalizar recursos hacia empresas y proyectos con potencial de crecimiento mientras el Estado actúa únicamente como facilitador de las inversiones.

A diferencia de los préstamos tradicionales otorgados a los gobiernos, el dinero no ingresará al Tesoro Nacional ni será administrado por el Estado. Cada proyecto será identificado, evaluado y aprobado de forma independiente por BID Invest, que definirá si cumple con sus criterios financieros, ambientales y sociales antes de otorgar el financiamiento.

PUBLICIDAD

El papel del MEF consistirá en promover un entorno favorable para la inversión y facilitar la coordinación entre el sector privado y el organismo multilateral, sin asumir el riesgo financiero de las operaciones.

La estrategia contempla inversiones en sectores como logística, construcción, turismo, energía, infraestructura y manufactura. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo

El esquema también contempla dos modalidades de financiamiento. Los recursos podrán llegar directamente a empresas privadas que desarrollen proyectos de inversión o canalizarse a través de bancos e instituciones financieras para ampliar el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), consideradas uno de los principales motores de la economía panameña.

Según el MEF, las operaciones serán asumidas por las empresas beneficiarias o por las entidades financieras que reciban los recursos, por lo que no se contabilizarán como deuda pública ni requerirán garantías soberanas del Estado.

PUBLICIDAD

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo especializado en financiar al sector privado en América Latina y el Caribe. A diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que presta recursos a los gobiernos para obras públicas y programas estatales, BID Invest trabaja directamente con empresas, bancos y proyectos privados, combinando financiamiento, movilización de capital y asistencia técnica.

La institución administra una cartera superior a $22,000 millones y opera en 25 países de la región, con un enfoque en inversiones sostenibles y proyectos que generen impacto económico, social y ambiental.

Durante el primer semestre de 2026, BID Invest comprometió alrededor de $200 millones en nuevas operaciones en Panamá. EFE/Carlos Lemos

El acuerdo tiene un alcance multisectorial. Aunque inicialmente se identificaron como prioritarios los sectores de construcción, turismo y logística, también podrán recibir apoyo iniciativas relacionadas con energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros.

PUBLICIDAD

Todos los proyectos deberán cumplir estándares internacionales de gobernanza, integridad, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. En algunos casos, el financiamiento comercial podrá complementarse con asistencia técnica o recursos concesionales para impulsar iniciativas vinculadas con energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica o infraestructura resiliente.

El modelo no parte de cero. BID Invest ya mantiene una cartera importante de proyectos privados en Panamá, lo que ofrece una referencia sobre el tipo de inversiones que podrían ampliarse con esta nueva estrategia.

Entre las operaciones recientes figura el financiamiento por $336 millones para el tramo subterráneo de la Línea 3 del Metro de Panamá, una estructura que permitió movilizar recursos de la banca comercial dentro de un paquete total superior a $1,330 millones para la obra.

PUBLICIDAD

Entre los proyectos respaldados por BID Invest en Panamá figuran la Línea 3 del Metro, la expansión del centro logístico de Rey Holding y el financiamiento de plantas potabilizadoras. Captura de video

También respaldó con hasta $58 millones la expansión del centro de distribución de Rey Holding, mediante Corporación Favorita, incluyendo un proyecto piloto de almacenamiento de energía con baterías en supermercados.

La entidad también ha impulsado operaciones en otros sectores estratégicos. Participó como inversionista ancla en el primer bono vinculado a sostenibilidad de Bern Hotels & Resorts, respaldó el primer bono sostenible emitido por Banistmo, otorgó un crédito verde a Global Bank para ampliar su cartera de financiamiento ambiental y aprobó $50 millones para apoyar la construcción de las plantas potabilizadoras Howard I y Sabanitas II, en Arraiján y Colón.

PUBLICIDAD

El MEF informó que durante el primer semestre de 2026 ya se comprometieron alrededor de $200 millones en nuevas operaciones vinculadas a esta estrategia y que el volumen continuará creciendo conforme se estructuren y aprueben nuevos proyectos.

El éxito de la iniciativa no se medirá únicamente por el monto movilizado, sino también por indicadores como la generación de empleo, el acceso al financiamiento para las mipymes, la ejecución de infraestructura, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico inclusivo.

Para el Gobierno, la alianza representa una herramienta para acelerar la inversión privada en un contexto de desaceleración económica, mientras que para BID Invest constituye una oportunidad para ampliar su presencia en uno de los principales centros logísticos de América Latina.

PUBLICIDAD

El desafío ahora será traducir la meta de $1,000 millones en proyectos concretos que impulsen la actividad productiva y generen resultados medibles para la economía panameña.