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Encontraron huellas de un yaguareté en una escuela rural y desplegaron un amplio operativo para encontrarlo

Investigadores y especialistas en fauna silvestre se movilizaron en la provincia de Corrientes tras el hallazgo y pusieron en marcha un despliegue de campo para rastrear y vigilar los desplazamientos del felino

Las pisadas del yaguareté fueron halladas en el predio de una escuela rural de Corrientes y alertaron a investigadores y especialistas en fauna silvestre
Las pisadas del yaguareté fueron halladas en el predio de una escuela rural de Corrientes y alertaron a investigadores y especialistas en fauna silvestre
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La sorpresa que generó el hallazgo de unas huellas de un yaguareté en el predio de la Escuela N° 187 “Ysopoyú”, en el paraje Pago Arias, provincia de Corrientes, derivó en un amplio operativo de monitoreo con instalación de cámaras trampa y rastrillajes en la zona. El felino, una especie con protección legal en todo el territorio nacional, podría ser parte de un programa de reintroducción.

Fueron los propios trabajadores de la escuela quienes detectaron las pisadas en el terreno del establecimiento educativo. Ante la evidencia, tomaron fotografías y alertaron de inmediato a las autoridades, lo que desencadenó el traslado de un equipo de investigadores y especialistas en fauna silvestre al paraje rural.

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Una vez en el lugar, los técnicos pusieron en marcha las tareas de campo. La primera medida fue la instalación de dispositivos de monitoreo fotográfico —las llamadas cámaras trampa— en distintos sectores del paraje, con el objetivo de registrar el paso del animal y obtener datos sobre sus desplazamientos y comportamiento.

De forma paralela, se realizó un rastrillaje en el área para determinar si el ejemplar fue liberado en el marco de un programa de reintroducción de la especie y, en ese caso, establecer si porta un collar con sistema de geolocalización GPS, herramienta que permitiría identificarlo y seguir sus movimientos en tiempo real.

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El yaguareté cuenta con resguardo legal en todo el territorio nacional por su condición de Monumento Natural
El yaguareté cuenta con resguardo legal en todo el territorio nacional por su condición de Monumento Natural

El operativo no se limitó al trabajo de campo. Las autoridades también anunciaron una jornada de capacitación abierta a los habitantes del paraje Pago Arias, con el propósito de transmitir información y pautas concretas de convivencia con la fauna silvestre.

El encuentro abordará las instrucciones sobre cómo actuar ante un posible avistamiento cara a cara, los hábitos naturales del felino y las medidas de resguardo para el ganado, las mascotas y las personas. Uno de los ejes del encuentro será la prohibición expresa de agredir o acercarse al animal.

Las autoridades recordaron que el yaguareté está declarado Monumento Natural en Argentina y, por esa condición, cuenta con resguardo legal absoluto en todo el país.

En ese marco, pidieron a los vecinos del paraje que informen de inmediato cualquier nueva huella o registro del animal a las autoridades competentes, y que eviten todo contacto directo con el ejemplar.

Corrientes: dos turistas lograron filmar a Ombú, un yaguareté que habita en la Laguna Iberá

Al animal se lo vio tranquilo y hasta bostezando

Dos turistas provenientes de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, lograron filmar durante más de dos minutos al yaguareté conocido como Ombú a orillas de la laguna Iberá, en la localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini en la provincia de Corrientes. El avistaje fue confirmado de forma oficial por la Dirección de Turismo del municipio.

La Dirección de Turismo de Carlos Pellegrini compartió el video a través de sus redes sociales y describió el registro como un momento en el que se puede ver al animal “completamente tranquilo, por momentos registrando todo movimiento a su alrededor, luego bostezando y mostrando sus grandes colmillos, hasta luego adentrarse al monte nuevamente con toda la elegancia”.

Lo que comenzó como un avistaje fugaz tuvo una segunda parte mucho más extensa. Según detalló la Dirección de Turismo local, la pareja divisó a Ombú por primera vez durante apenas unos segundos en uno de los senderos del Parque Nacional Iberá. Fue en la pasarela pública del parque donde el felino volvió a aparecer, lo que les permitió observarlo con distancia y cautela, y registrarlo con el zoom del celular durante esos dos minutos.

En la filmación, captada con precaución y desde lejos, el yaguareté se muestra relajado antes de adentrarse nuevamente hacia el monte nativo. El reporte oficial no precisó la fecha exacta del avistaje, aunque la difusión del video fue realizada por los propios turistas a través de canales privados y luego compartida públicamente por las autoridades locales. Sí lograron confirmar desde la Dirección de Turismo que fue a principios de mayo, a días de haberle colocado un collar GPS para realizar un seguimiento satelital del animal.

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