Detuvieron en Santa Fe a un pediatra acusado de abusar sexualmente de la madre de una paciente

El Sanatorio Sagrado Corazón de la ciudad de Santa Fe donde ocurrieron los hechos

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Un pediatra de 40 años fue detenido en la ciudad de Santa Fe, acusado de haber abusado sexualmente de la madre de una paciente durante una consulta médica en el sanatorio Sagrado Corazón.

Según pudo confirmar Infobae, el médico permanece detenido y este miércoles se realizará una audiencia imputativa donde la fiscal Viviana Galiano dará a conocer la calificación legal y los detalles de la acusación.

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De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el lunes 20 de julio, cuando la mujer de 26 años llevó a su hija al sanatorio por un cuadro gripal. Allí, el pediatra —luego identificado como Esteban A.— se habría ofrecido a revisarla porque ella también presentaba síntomas respiratorios.

Tras el episodio, la joven grabó una serie de videos que publicó en sus redes sociales para contar lo que, según denunció, ocurrió durante la consulta. En uno de ellos relató que el médico le preguntó si quería “escucharle los pulmones” y que aceptó porque creyó que se trataba de un gesto de buena voluntad.

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“A mi nena la escucha con el estetoscopio por encima de la remera. Cuando me escuchó a mí, empezó a levantarme el buzo, la remera y después el corpiño. Yo buscaba acomodarme la ropa y le dije: ‘Ahí están mis tetas’. No pude reaccionar”, contó.

La madre de la niña aseguró que se sintió paralizada durante la revisión y que recién al salir del consultorio dimensionó lo que había sucedido. “No pude decirle nada. Uno siempre piensa que si le pasa algo así va a reaccionar, pero yo no pude. Lo único que quería era salir de ahí”, expresó.

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En otro video, grabado junto a su pareja, explicó que decidió hacer pública la denuncia para advertir a otras familias. Allí aclaró que no responsabilizaba al sanatorio por lo ocurrido y sostuvo que el problema era “el profesional” que la atendió. Además afirmó que, después de publicar su testimonio, comenzó a recibir mensajes de personas que aseguraban haber atravesado situaciones similares con el mismo médico.

Posteriormente, la joven fue al Centro Territorial de Denuncias y el MPA abrió una causa penal. La fiscal Galiano se hizo cargo de la investigación y pidió la captura del pediatra bajo sospecha por abuso sexual simple. La medida que fue concretada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en un procedimiento realizado en su domicilio particular. Desde allí lo trasladaron a una sede policial, donde quedó bajo custodia y a disposición de la Justicia.

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En paralelo, desde el sanatorio Sagrado Corazón se comunicaron con la denunciante para informarle que el médico ya no continuará prestando servicios en la institución y que se iniciarán las gestiones correspondientes para notificar lo ocurrido a otros establecimientos donde también habría trabajado.

Tras conocerse la noticia, la mujer celebró el resultado de la medida preventiva. En particular, agradeció la repercusión que tuvieron sus publicaciones en internet. “Sin ustedes, no hubiera tenido justicia tan rápido”, aseguró.

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