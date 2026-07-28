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Una cámara de seguridad captó el momento de la explosión que destruyó una casa en Córdoba y dejó dos heridos

El estallido ocurrió en avenida Tronador al 3100, y fue captado por un dispositivo que registró cómo la onda expansiva derribó parte de la estructura, lanzó escombros a la calle y desató un incendio que consumió el interior de la vivienda

El estallido ocurrió en avenida Tronador al 3100, y fue captado por un dispositivo que registró cómo la onda expansiva derribó parte de la estructura, lanzó escombros a la calle y desató un incendio que consumió el interior de la vivienda
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Una explosión destruyó una vivienda en el barrio Parque Capital Sur de la ciudad de Córdoba y dejó a dos personas con quemaduras de gravedad. El estallido, captado por una cámara de seguridad, fue tan potente que parte de la estructura de la casa salió despedida hacia la calle.

Todo ocurrió en avenida Tronador al 3100. Las imágenes del circuito cerrado muestran una escena que pasa de la calma absoluta al caos en fracciones de segundo: primero el estallido, luego los escombros que vuelan hacia el exterior y, después, una densa nube de polvo que cubre el sector por completo. La onda expansiva llegó hasta la vereda y la calzada.

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Tras el estallido, el incendio se propagó por el interior de la propiedad. La Subdirección General de Bomberos desplegó un operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego avanzara hacia las viviendas del entorno.

Dos personas mayores de edad —un hombre y una mujer— que se encontraban dentro de la casa al momento del episodio fueron atendidas por un servicio de emergencias.

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Ambas presentaban quemaduras en los miembros superiores e inferiores y fueron trasladadas al Instituto del Quemado.

La demora en la llegada de los servicios de auxilio no pasó inadvertida para los vecinos del lugar. "Fue terrible. Se demoraron como 15 minutos en llegar tanto la Policía, la ambulancia y los bomberos“, denunció uno de ellos en declaraciones a Cadena 3.

Las causas que originaron la explosión y el posterior incendio son materia de investigación.

Un hombre murió en un fatal incendio en Saavedra: una mujer y su hija quedaron internadas con pronóstico reservado

Un incendio se cobró la vida de un hombre y hay dos personas, entre ellas una niña, en grave estado
Un incendio se cobró la vida de un hombre y hay dos personas, entre ellas una niña, en grave estado

Cerca de la medianoche de este lunes, personal de emergencias y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires acudieron a un llamado que alertaba sobre un importante incendio en una vivienda del barrio porteño de Saavedra. Al arribar al lugar, constataron que un hombre de 45 años había fallecido, mientras que otras tres mujeres presentaban heridas y quemaduras de gravedad.

El siniestro se desató pasadas las 22:30 en un PH de planta baja, ubicado en la avenida Ricardo Balbín 3000, de acuerdo con la información que recibió Infobae del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Los médicos brindaron asistencia a una mujer de 47 años -cuyo estado de salud resultó ser el más comprometido-, una niña de 11 y una adulta mayor de 96 años. En cuanto a la víctima fatal, su cuerpo fue hallado sin vida en el interior del inmueble. Alrededor de las 22.45 arribaron los primeros móviles policiales al lugar.

La situación de la mujer de 47 años era la más grave. El SAME la trasladó al Hospital Pirovano cursando un paro cardiorrespiratorio bajo maniobras de reanimación (RCP). Tras haberla ingresado al nosocomio, los médicos lograron revertir su situación; sin embargo, el último parte médico actualizado cerca de la 1:30 del martes, indicaba que la paciente estaba en el Shock Room con quemaduras graves y asistencia respiratoria mecánica, bajo pronóstico reservado.

La menor, hija de la mujer internada, también fue trasladada al mismo hospital. El parte médico consignó que tenía quemaduras y había sufrido una intoxicación por monóxido de carbono al 15%. Al momento, permanece internada. Mientras tanto, la tercera mujer fue asistida el lugar y no requirió traslado.

El SAME desplegó siete unidades en el operativo, incluido un móvil de la Unidad Médica de Alta Tecnología (UMAT), y al mismo tiempo realizó oxigenación de las mascotas que se encontraban en la vivienda al momento del siniestro.

Los efectivos de la Comisaría 12C y personal de Bomberos continuaban trabajando en el domicilio realizando las pericias pertinentes para determinar el origen y las circunstancias del incendio.

Las causas del siniestro aún no fueron establecidas de manera oficial.

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