Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: “Estuve doce años al lado de este hombre y lo desconozco completamente”

La empresaria habló por primera vez acerca de lo que atravesaron las niñas (Video: DDM-América TV)

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Wanda Nara, semanas atrás, viajó a Italia para vivir unos días de relax y sol junto a cuatro de sus cinco hijos: las dos que tiene con Mauro Icardi y Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López. Sin embargo, estas vacaciones se vieron empañadas por un robo que sufrieron en la casa de campo que tiene la empresaria a unos kilómetros de Milán.

Esto dio inicio a una batalla legal con Icardi, pues los pasaportes de las niñas fueron robados y, para poder tramitarlos, necesitan la firma de ambos progenitores. Desde Italia, sin poder regresar al país junto a las niñas, Wanda habló largo y tendido al aire de DDM (América TV) acerca de todo lo que tiene que ver con su expareja.

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“Una incertidumbre muy grande. Hay muchas cuestiones, además de la vida habitual y además de que las chicas están esperando volver, que son muy preocupantes”, dijo Wanda al aire. La situación derivó en una batalla judicial que escaló rápidamente. El juez argentino le impuso a Icardi una multa de 200 millones de pesos si no firmaba. La defensora de menores fue más lejos: “Pidió medidas mucho más severas, la prohibición de salida del país”, confirmó Wanda, y aclaró que se había expedido ese mismo día. “Pidió multas muy elevadas, pidió un montón de situaciones”.

Las nenas, mientras tanto, no quieren volver a la casa donde ocurrió el robo. “En la casa donde sufrieron el robo no quieren estar y estamos esperando con las valijas armadas”, contó. Isabella tiene nueve años y prácticamente no recuerda Italia: “Hace siete años que no viven acá, no es su centro de vida”, explicó Wanda. La hija mayor, en cambio, está a punto de empezar el secundario. “Escuchar a una hija que está pidiendo por favor ir a su primer día de clases... decís: qué locura. Los papás estamos para proteger a nuestros hijos, no para generarles miedos, incertidumbres y más dolor.”

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La empresaria contó que el delantero, que no está viviendo más en Turquía, piensa establecerse allí a pesar de no tener club (Video: DDM-América TV)

En ese contexto, Maxi López viajó desde Suiza por ruta para buscar a Constantino y Benedicto, que también quedaron sin pasaporte. “Se vino en ruta desde Suiza, manejando supercansado después de todo lo que trabajó este Mundial, vino directo a buscar a los chicos por ruta, porque también están sin pasaporte”, describió. “Los hermanos están esperando también los pasaportes de sus hermanas para viajar todos juntos”, aseguró la empresaria.

Nara fue contundente al describir la reacción de Icardi la noche del robo. “Ver a tu papá que está a veinte minutos de donde estás vos, brindando, por el motivo que sea, cuando tus hijas están pasando un momento de trauma y de dolor, se esperaba que quizás, teniendo una persona que hace de intermediaria, pida ver a sus hijas, pida consolarlas, tomar un helado o darles un abrazo por el robo, no ver burlas de él hacia el juez que está llevando la causa.”

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En paralelo al conflicto por los documentos, la empresaria reveló una maniobra que calificó de engaño a la justicia. En el expediente de restitución internacional, Icardi declaró que quiere establecer su centro de vida en Turquía, pese a no tener contrato ni club en ese país. “Dejemos de engañar a la justicia, dejemos de mentir. Cuando él cada problema que tiene, hasta su propia operación decidió seguirla en Argentina. ¿Me vas a decir que ahora, sin club, una persona que nació en Rosario decide vivir en Turquía?” Wanda presentó la restitución como caída por esa razón, pero Icardi respondió que igual quiere vivir allí. “Estaría bueno que también los padres de los chicos que hoy tiene a cargo Mauro se enteren de que Mauro está diciendo que va a vivir el resto de su vida en Turquía”, dijo, en una referencia directa a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Sus hijas, además, ya rechazaron en más de una oportunidad vivir en ese país: “No sé hasta dónde se puede llegar, un padre viviendo en Turquía con nenas que varias veces dijeron su negativa a vivir en ese país. La verdad que no entiendo. Yo estuve doce años al lado de este hombre y lo desconozco completamente”.

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La empresaria habló de violencia sistémica y le dio un consejo a la China Suárez para su futuro (Video: DDM-América TV)

La presentadora de Love Is Blind también habló de la causa de violencia de género que lleva el penalista Yamil, con ocho testigos y pruebas que se fueron sumando. Describió un patrón que dijo haber vivido durante años: “Era prohibido trabajar, prohibido viajar, prohibido ver a tu papá, prohibido ver a tu ex, prohibido hablar con tu ex. Los nenes no pueden ver al papá, sacarle los pasaportes a los chicos, sacarme los pasaportes a mí. Yo viví muchas situaciones que denuncié durante mucho tiempo.”

Al ser consultada sobre si temió por su vida, su respuesta fue directa: “Pude escaparme antes de una tragedia. Antes de que pasara algo que no lo sé ni yo, ni ustedes, ni nadie. Yo sé hasta qué situaciones llegué.” Y cuando Záffora le preguntó si estaba hablando de temer por su vida, respondió: “En presencia de mis cinco hijos.”

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Sobre López, la empresaria eligió destacar el vínculo que construyeron después de años de conflicto. “Con Maxi nos sentamos una tarde, que estuvimos los dos solos, que habrán sido varias horas de mate y medialuna, porque los dos somos amantes de las harinas, y la verdad que estuvimos hablando y hablando. Y Maxi entendió que muchas de las cosas, por no decirte todas, eran muy gestionadas, planeadas y orquestadas por él.” También reveló que acompañó a su expareja en una situación de salud que nunca se hizo pública: “Se cerró todo un piso de una clínica muy importante de Argentina y yo estuve al lado de Maxi y nadie lo sabe y nadie se enteró. Y estábamos en guerra.”

Sobre la China Suárez, actual pareja de su exmarido, fue cautelosa pero precisa: “En un par de años va a ser víctima. No va a poder decir ‘yo no sabía’, porque está todo expuesto y dicho y explícito. Sistemáticamente Mauro le está haciendo prácticamente lo mismo que pasaba conmigo: no trabajar, no esto, no habla, no tiene ni voz ni voto, va tras de él”.

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