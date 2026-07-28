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Starlink regala antenas y routers de última generación: esta es la condición para conseguir el tuyo

Usuarios en foros han compartido experiencias en las que, tras expresar su disconformidad con la latencia o velocidad del servicio, han recibido como solución un kit de reemplazo

Starlink
La mejora en la calidad de la conexión es especialmente notoria en la reducción de la latencia. SPACEX
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Starlink está aplicando una estrategia puntual que consiste en proporcionar, sin coste adicional, antenas y routers de última generación a ciertos usuarios. Esta medida surge como respuesta a reportes de clientes que han experimentado problemas de latencia o insatisfacción con el rendimiento de su conexión.

Aunque no es una política generalizada para toda la base de usuarios, sí representa una mejora para quienes son seleccionados, permitiendo el acceso a equipos más avanzados y, en consecuencia, una mejor experiencia de navegación, especialmente en contextos donde las alternativas de conectividad son nulas o insuficientes.

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Condiciones para recibir el nuevo kit Starlink: cómo acceder a la actualización gratuita

La entrega de antenas y routers sin coste responde a una condición clave: haber presentado quejas ante el soporte técnico sobre el funcionamiento de la conexión. Usuarios en foros y redes sociales, como Reddit, han compartido experiencias en las que, tras expresar su disconformidad con la latencia o velocidad del servicio, han recibido como solución un kit de reemplazo de última generación.

Starlink cambia su política y ahora pone límites a su tarifa de internet.
Las antenas de Starlink son una matriz electrónica en fase y cuentan con orientación automática, además de ser resistentes al agua.

Este beneficio, sin embargo, no se aplica a todos los clientes. La política de reemplazo parece estar dirigida principalmente a quienes han manifestado problemas específicos y persistentes, aunque no existe una regla oficial que delimite con exactitud quiénes son elegibles.

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El proceso se inicia a partir del contacto proactivo del usuario con el soporte de Starlink, lo que refuerza la importancia de la gestión individual de cada caso.

La mejora en la calidad de la conexión es especialmente notoria en la reducción de la latencia. Usuarios que han recibido el nuevo equipamiento reportan descensos de hasta 120 milisegundos, pasando de valores cercanos a 150 ms a cifras próximas a 30 ms.

Starlink Mini es la versión más pequeña de la antena satelital de Starlink.
Starlink Mini es la versión más pequeña de la antena satelital de Starlink. (Starlink)

Esta diferencia resulta fundamental para actividades sensibles a la latencia, como el juego en línea, donde un retraso alto puede imposibilitar la experiencia.

Cuáles son los planes y precios de Starlink según tu necesidad de conexión

Starlink estructura su oferta en diferentes paquetes de conexión, los cuales varían en velocidad, límites de datos y tipo de antena. Para residencias, existen tres niveles principales: 100 Mbps, 200 Mbps y más de 400 Mbps, con precios mensuales que van desde 35 euros hasta 65 euros, siempre asociados a la antena estándar.

Además, se ofrece la posibilidad de optar por una antena más compacta, la Starlink Mini, que tiene menor consumo energético y está orientada a quienes requieren movilidad o disponen de espacio limitado.

Starlink - internet - antenas - router - tecnología - 28 de julio
Starlink estructura su oferta en diferentes paquetes de conexión, los cuales varían en velocidad, límites de datos y tipo de antena. (Starlink)

La modalidad Mini permite adquirir paquetes por volumen de datos, como el de 100 GB por 45 euros o un acceso ilimitado por 95 euros al mes. Esta flexibilidad se adapta tanto a usuarios residenciales en zonas rurales como a quienes precisan conexión en vehículos, embarcaciones o viviendas móviles.

Cuáles son los tipos de antenas y routers de Starlink

Desde el inicio del servicio en 2020, Starlink ha evolucionado su equipamiento con múltiples generaciones de antenas y routers. La antena original, circular y de gran tamaño, dio paso a revisiones rectangulares más eficientes.

Actualmente, la cuarta generación está reservada para clientes corporativos, mientras que para uso particular coexisten modelos de diferentes formas y capacidades.

Starlink fue creado por el empresario Elon Musk como un proyecto de su compañía aeroespacial SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic
Starlink fue creado por el empresario Elon Musk como un proyecto de su compañía aeroespacial SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic

Destaca también la antena Performance, ya en su tercera generación, pensada para quienes buscan mayor velocidad y menor latencia. Para contextos de movilidad, la Starlink Mini se encuentra en su segunda versión, con una variante diseñada para resistir condiciones adversas, ideal para viajes por mar o en terrenos complejos.

En el ámbito de los routers, la compañía ha lanzado tres generaciones. Las dos primeras ofrecen conectividad Wi-Fi 5, mientras que la más reciente incorpora Wi-Fi 6, lo que supone mejoras tanto en velocidad como en estabilidad y cobertura de la red inalámbrica. El modelo mini, también con Wi-Fi 6, complementa la oferta para quienes priorizan la portabilidad.

Por qué Starlink es la alternativa en áreas remotas

La principal ventaja de Starlink reside en su capacidad para brindar acceso a internet en lugares donde las redes tradicionales, como 4G o 5G, no llegan o resultan insuficientes. Su constelación de satélites permite conectar viviendas rurales, embarcaciones o vehículos en tránsito, garantizando velocidades elevadas y una experiencia comparable a la de zonas urbanas.

Router Starlink
La correcta ubicación del router (aparato de la izquierda) dentro de la vivienda o la oficina es clave para evitar interferencias en la señal de Starlink. (SpaceX)

La entrega de kits de reemplazo gratuitos para quienes enfrentan dificultades técnicas refuerza la percepción de Starlink como solución efectiva para la conectividad en entornos desatendidos por los operadores convencionales. Aunque la congestión de red y la latencia son desafíos reales, la empresa busca mitigarlos mediante actualizaciones tecnológicas y soporte personalizado a sus clientes.

Starlink también ofrece una antena específica para el sector aeronáutico, aunque esta opción está restringida a aerolíneas y fabricantes de aviones, ampliando la cobertura del servicio a nuevos escenarios de movilidad.

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