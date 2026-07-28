Así llegaron Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina: apuro y silencio

Luego de unos días en Milán, la pareja regresó al país por el cumpleaños de la actriz (Video: Primicias Ya-América TV)

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Mauro Icardi y la China Suárez siguen disfrutando de su relación en distintas partes del mundo. Luego de unos días de relax en Miami, regresaron al país y a los pocos días volvieron a armar las valijas y se fueron rumbo a Milán, donde estaba Wanda Nara junto a las dos niñas que tienen en común. Desde la capital de la moda, la pareja compartió las fotos de su paso por la ciudad, pero según la palabra de Wanda, no se acercó para estar con las niñas tras el robo que sufrieron en la casa de campo de la empresaria.

Este martes, ambos regresaron a la Argentina para estar presentes en el cumpleaños de Amancio, el hijo de la actriz con Benjamín Vicuña, y lo hicieron en un vuelo vía Frankfurt, por lo que llegaron al país a las 6:20 de la mañana. Allí se encontraba Oliver Quiroz con el móvil de Primicias Ya, el programa que tienen Marina Calabró y Luis Ventura en América TV.

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Durante sus días en Milán, el delantero estuvo antagonizando con el juez argentino

En los pasillos de Ezeiza, la pareja eligió el silencio. El primer intento fue en los pasillos del aeropuerto, mientras la actriz y el futbolista avanzaba rumbo al ascensor más cercano. Con valijas en mano y anteojos de sol, Icardi y la China Suárez no se detuvieron.

Quiroz les preguntó cómo la habían pasado, si iban a firmar el permiso para que las hijas pudieran volver al país, cómo estaba la relación, si tenían pensado quedarse en Argentina. También les mencionó que la madre de Wanda había apuntado contra la China y que Susana Giménez la había definido como linda pero aburrida y sin carisma. La pareja siguió caminando sin responder. La única reacción de la China Suárez fue pedirle al cronista, en dos oportunidades, que permitiera cerrar la puerta del ascensor.

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El segundo intento fue en el estacionamiento subterráneo. Quiroz volvió a la carga: les preguntó si Icardi iba a firmar el permiso para que sus hijas pudieran regresar al país, si quería aclarar algo después de que Wanda hablara públicamente, si iba a hacerse responsable de la situación. Le recordó que la justicia había fallado a su favor y que estaba sin club.

El delantero y la actriz se fueron en su propio auto (Video: Primicias Ya-América TV)

Icardi se limitó a indicarle a alguien de su entorno que subiera al vehículo y a agradecer escuetamente cuando una voz del equipo lo saludó. La China no dijo nada. “Mauro y la China llegaron al país. Eligen el silencio. Ninguno de los dos quiere dar declaraciones”, resumió el cronista ante cámara antes de cortar.

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Durante sus días en la ciudad de Milán, el delantero, que hasta el momento no tiene club para seguir con su carrera, no dejó de compartir las fotos, con alguna que otra chicana para el juez Hagopian, a cargo de la causa de alimentos de la expareja. La primera imagen llegó con aire de postal de verano europeo, Suárez apareció sentada a una mesa al borde del agua, con sombrillas naranja y blanco de fondo, las montañas recortadas contra un cielo sin nubes y una carta de menú entre las manos.

De la playa pasaron a las compras. Con un vestido blanco de tirantes, recorrió locales de lujo en Milán y fue documentando cada parada en sus stories. Una de las más llamativas fue la boutique de Louis Vuitton, donde posó en distintos ángulos: sentada frente a una mesa de exhibición, recostada en un sillón con una manta de diseño sobre las piernas, parada frente a un espejo de luces doradas. En todas, la misma calma. En todas, el mismo vestido.

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Mauro y la China estuvieron a 20 minutos de donde estaba Wanda junto a las niñas

Cada posteo que hizo el delantero en sus redes estuvo dedicado a Nara de alguna u otra manera (Instagram)

Fue desde ese escaparate iluminado —donde las letras de la propia marca deletreaban MILANO en los estantes— que Mauro lanzó la primera chicana. Sobre una de las fotos del local, escribió: “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”, con cinco emojis de carcajada al final.

Esto no fue todo. Desde la mesa de un restaurante en pleno corazón milanés, el delantero publicó su propia story con una pregunta en la misma línea: “¿Puedo cenar o necesito resolución de la justicia?”, acompañada de dos emojis de cara ruborizada.

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