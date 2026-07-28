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Lourdes Fernández sufrió un accidente y lo repasó con humor: “Me duele la dignidad”

Fiel a su estilo, la integrante de Bandana relató en sus redes sociales el incidente que protagonizó en la vía pública

Lourdes Fernández contó cómo fue su accidente en la vía pública: “Me caí como una vieja”

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Lourdes Fernández recurrió a sus redes sociales para compartir un episodio reciente de su vida cotidiana que despertó preocupación entre sus más de 300 mil seguidores en Instagram. La cantante, fiel a su estilo, relató con humor cómo sufrió una caída mientras caminaba por la calle, episodio que luego transformó en una anécdota para su público.

En el contexto de su preparación para el regreso de Bandana a los escenarios, Fernández mantiene una comunicación constante con sus fanáticos, mostrando aspectos de su día a día y generando una relación cercana a través de las plataformas digitales. En una de sus historias de Instagram, la artista relató: “Ayer me pegué un palo, me caí en la calle como una vieja. Quedé toda desparramada como una estrella de mar”. Con esta frase, buscó restarle dramatismo a la situación y provocar una sonrisa en quienes la siguen.

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Fernández explicó que el accidente ocurrió cuando tropezó con un pequeño pozo en la vereda: “Metí el pie en un agujerito, pero por suerte solo me quedó una frutillita”, dijo, haciendo referencia a una raspadura leve producto de la caída. Pese al tono relajado con el que compartió el hecho, reconoció que el golpe le dejó dolores musculares y que incluso necesitó realizarse masajes descontracturantes para aliviar las molestias físicas.

Aún así, la cantante confesó que lo que más la afectó no fue el dolor físico, sino el momento incómodo de caer ante la mirada de desconocidos. “Lo que más me duele es la dignidad porque antes te levantabas, pero ahora me caí estiradísima en el pavimento”, expresó, siempre manteniendo el humor en su relato.

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Lady M, mujer de cabello naranja, posa con blazer negro y piercing en la nariz, sonriendo ligeramente. Fondo de oficina difuminado
Lourdes Fernández relató una caída en la calle y eligió el humor para contarlo

A través de su testimonio, Lourdes Fernández convirtió un episodio desafortunado en una oportunidad para conectar con sus seguidores, quienes respondieron con mensajes de apoyo y risas. Pese al susto inicial y las molestias posteriores, la integrante de Bandana llevó tranquilidad al afirmar que el accidente no tuvo consecuencias de gravedad.

Meses atrás, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Lissa Vera respondieron una de las preguntas recurrentes de los seguidores de Bandana: si alguna vez volverían a ser cinco integrantes. En el programa Rumis, Valeria Gastaldi fue clara al describir la situación actual: “Somos cuatro desde hace muchos años. Desde 2016 somos cuatro. En realidad, desde antes”.

Lissa Vera aportó su perspectiva: “Cuando hicimos el primer regreso y éramos cuatro, ya lo habíamos conversado. También queremos que el fantasma de Bandana deje de perseguir a Ivonne y que Ivonne no siga persiguiéndonos a nosotras. Cada una eligió el lugar donde se siente cómoda”.

El contacto con Ivonne Guzmán es esporádico. Lourdes Fernández mencionó: “Hablamos con ella de vez en cuando, a veces nos enviamos mensajes...”. No obstante, el trato personal es limitado. Lourdes y Vera recordaron una ocasión en Jujuy durante los carnavales: “La vimos en Jujuy, en los carnavales. Estábamos en un VIP muy exclusivo. Ella puso un patovica y no nos saludó”, relató Fernández. Vera añadió con ironía: “Después la quilombera soy yo, ¿viste? La embrollera”.

Personajes - Lourdes Fernández Bandana
Un pozo en la vereda desencadenó el accidente durante una caminata cotidiana

Existe respeto mutuo, aunque para las actuales integrantes, el vínculo artístico pertenece al pasado. Gastaldi expresó: “Me da mucha pena, como a la gente también. Hay un respeto grande de todas hacia ella, pero a todas nos apena que no haya podido vivir el nivel de conexión que tuvimos las cuatro cuando hicimos Bandana: La vuelta. Nos reencontramos como mujeres y establecimos un vínculo distinto. Eso Ivonne ya no lo vivió”.

La separación de 2004 y la salida de Guzmán involucraron motivos personales y también un aspecto simbólico. Virginia Da Cunha relató a Infobae que recurrieron al I Ching: “Usábamos el I Ching. Así fue como la banda terminó disolviéndose, después de una tirada y salió un hexagrama”. Consultada sobre si el oráculo influyó en la decisión, Da Cunha afirmó: “Es un oráculo chino”. Y resumió: “El oráculo dijo que se tenían que separar y se separaron”.

A esto se sumó el desgaste de la rutina profesional. Valeria Gastaldi reconoció: “Para mí estábamos cansadas”. Da Cunha agregó: “Sentís que estás mintiendo. Tenés que poner cara de diva arriba de un yate en Miami cuando no dormiste, no desayunaste y no vas al baño hace una semana. Eran muchas cosas que no coincidían”.

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