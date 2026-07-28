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Los días de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza: familia ensamblada, piscina y tiempo a orillas del lago

Luego de semanas cubriendo el Mundial 2026, el exfutbolista se reunió con su pareja y cuatro de sus cinco hijos

Cuatro personas, dos adultos y dos niños pequeños, posan al aire libre frente a un lago con montañas y barcos atracados
Los días de Maxi López y Daniela Christianson en Suiza (Instagram)
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Maxi López pasó más de 40 días fuera de casa cubriendo el Mundial 2026 para Telefe, partido a partido, hasta la final de la selección argentina. Cuando terminó el torneo, el regreso no fue directo: una escala de emergencia en Milán lo llevó primero a la casa de campo donde Wanda Nara sufrió un robo. Allí se reencontró con dos de sus tres hijos con ella, Constantino y Benedicto, antes de partir hacia Suiza, donde lo esperaban su pareja, Daniela Christiansson, y los dos hijos que tienen en común, Elle y Lando, de tan solo unos meses de vida.

Fueron dos posteos los que documentaron esos días. Daniela escribió: “Feliz de poder pasar tiempo juntos.” El exfutbolista sumó el suyo: “Un mes de Mundial, de viajes, de adrenalina. Y la mejor manera de recargar energías es esta”.

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El primer registro del viaje lo mostró todavía en movimiento, parado en una oficina de alquiler de autos con Lando en brazos y Elle a su lado. Él llevó remera blanca, shorts negros y anteojos oscuros; la nena, vestido floreado y anteojos rosas. Los tres recién llegados, todavía en tránsito, con el equipaje pendiente y el reencuentro a minutos de distancia.

Un hombre, Maxi López, sostiene un bebé. A su lado, dos adolescentes y una niña posan. Detrás se ve un lago y montañas al fondo
Maxi junto a cuatro de sus cinco hijos en Suiza
Mujer rubia sonriente y bebé pelirrojo recostados sobre manta de rayas amarillas y blancas. El bebé sostiene dos anillos naranjas
Lando, el pequeño de la familia, vivió su primer verano con sus hermanos
Niña rubia de perfil con vestido claro, sandalias y pulsera rosa, sosteniendo un paraguas gris. Está en un camino junto a un campo con vegetación
Elle posó con un vestido amarillo de tul

Ya en Suiza, el ritmo cambió. Las primeras fotos los mostraron a los cuatro frente al lago, con las montañas al fondo y el agua quieta. Daniela sostuvo a Lando en brazos; el argentino cargó a Elle. Ella llevó un vestido floreado con breteles finos; él, una camisa negra sin mangas. En otra toma del mismo muelle, los dos solos, ella con la mano apoyada en el pecho de su pareja, el lago detrás.

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La imagen que reunió a los cinco llegó después en ese mismo escenario. El conductor al centro con Lando en brazos, Constantino a su izquierda con remera negra, Benedicto a su derecha con remera gris, y Elle parada adelante entre los dos adolescentes. Todos miraron a cámara con el lago y las montañas de fondo.

Los días transcurrieron entre el sol, la pileta y la mesa. Una foto mostró al exdeportista sentado en una mesa de madera exterior a pleno sol, con Elle y Lando a cada lado, los tres sin abrigo. En otra, Daniela y el bebé estuvieron acostados sobre una manta a rayas amarillas y blancas: Lando, vestido de negro con un pequeño estampado de koala, sostuvo un juguete de aros naranjas mientras ella lo miró de costado.

Un bebé con traje de baño de rayas azules y blancas y sombrero a juego yace boca abajo sobre una toalla junto a una piscina
La tierna foto de Lando a orillas de la piscina
Pies de un niño rubio metidos en el agua de una piscina, al borde. Un flotador inflable verde con forma de cocodrilo flota
Elle eligió unos flotadores de color verde a tono con el inflable de cocodrillo
Un plato blanco con un trozo de carne asada y una porción de puré de papas. Una copa de vino tinto está sobre un mantel individual negro en una mesa de madera
Vino tinto, carne asada y puré de papás fueron los elegidos por la familia

Lando también apareció solo al borde de la pileta, con un enterito de baño a rayas celestes y blancas y gorro con visera a juego, apoyado sobre una manta mirando el agua turquesa. Elle, en esa misma pileta, se sentó en el escalón con los pies adentro, de espaldas a la cámara, frente a un inflable con forma de cocodrilo verde que flotó en el agua.

La nena tuvo además su propio protagonismo fuera del agua. En una imagen, de espaldas con un vestido de tul crema con detalles rosados, carterita negra cruzada y el pelo rubio suelto al viento, caminó sola por un sendero de campo con un paraguas gris en la mano. En otra, sentada en una terraza con vista al lago al atardecer, miró a cámara con una sonrisa y un menú abierto adelante.

La comida también tuvo su lugar en el registro: un bife a la plancha con puré de papas y una copa de vino tinto sobre una mesa de madera exterior, bajo el sol suizo.

Una niña rubia de ojos azules sonríe en primer plano; detrás, una mesa con un menú, una baranda de madera y un paisaje lacustre con montañas
Con las montañas de fondo, Elle posó en un restaurante
Un hombre de cabello oscuro con camiseta blanca, un niño de cabello rubio sin camisa y un bebé de cabello claro en pañal están sentados en una mesa de madera
Maxi gozó de sus dos hijos con Daniela en pleno verano europeo

Entre salidas al lago, tardes en la piscina y cenas con vista a las montañas, los días en Suiza reunieron a los cinco hijos del exdelantero bajo el mismo cielo por primera vez desde que Lando llegó al mundo. Constantino y Benedicto, que viajaron desde Milán, compartieron esos días con Elle y con su hermano más chico, mientras el padre acumulaba en las fotos lo que el Mundial no le había dado: tiempo sin agenda ni cámaras de televisión.

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