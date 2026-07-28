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Vuelve la máquina de escribir: teclado físico, con pantalla, sin internet y por más de USD 500

Aunque sus funciones son limitadas, este tipo de dispositivos cuentan con mayor duración de batería y comodidad portátil

Un teclado con pantalla busca reducir las distracciones de las redes sociales y concentrar el uso de la computadora solo en escribir. (Freewrite)
Un teclado con pantalla busca reducir las distracciones de las redes sociales y concentrar el uso de la computadora solo en escribir. (Freewrite)
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Tener un teclado con pantalla, pero sin juegos y con conexión limitada a internet es posible, con la idea de acabar con las distracciones de ver videos en redes sociales al momento de escribir que generan los computadores tradicionales.

Estos dispositivos están diseñados para solamente redactar textos y poder subirlos a la nube, siendo ideales para escritores, guionistas y trabajadores que quieren otro tipo de rutina.

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Cómo es el teclado con pantalla solo para escribir

Estos dispositivos son similares a la máquina de escribir tradicional. La propuesta es clara es un teclado físico, una pequeña pantalla y la función exclusiva de teclear textos. Entre los modelos más reconocidos destaca el Freewrite de Astrohaus, acompañado por opciones como los Pomera del fabricante japonés King Jim.

El hardware suele contar con batería interna recargable, suficiente para largas sesiones de trabajo. El almacenamiento es reducido, pero permite guardar varios manuscritos. La pantalla, generalmente de tinta electrónica —aunque también existen alternativas con LCD—, ofrece ventajas para la vista y la autonomía, facilitando horas de escritura sin necesidad de recarga constante.

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La conexión a internet de estos teclados se limita a sincronizar textos con la nube y excluye navegadores, redes sociales y aplicaciones. (Freewrite)
La conexión a internet de estos teclados se limita a sincronizar textos con la nube y excluye navegadores, redes sociales y aplicaciones. (Freewrite)

Estos teclados incluyen conexión a internet, pero limitada únicamente a sincronizar los archivos escritos con la nube. No hay acceso a navegadores, redes sociales ni aplicaciones adicionales.

El objetivo de este diseño es crear una “burbuja de concentración” que elimine la posibilidad de interrupciones digitales, permitiendo que el usuario solo vea el texto que va generando.

Qué se puede hacer con estos teclados

El uso de los teclados con pantalla exclusiva es directo: escribir. La funcionalidad se limita a la redacción de textos, almacenarlos y, en algunos modelos, transferirlos a otros dispositivos para su edición final. No existe la opción de navegar por internet, recibir notificaciones ni consultar aplicaciones externas.

Algunos modelos, como el Freewrite Traveler, incluyen detalles adicionales como la posibilidad de elegir entre distintos modos de documento o sincronizar automáticamente con servicios en la nube. Sin embargo, la esencia se mantiene: todo gira alrededor de la escritura. Otros, como el Pomera DM-250US de King Jim, también apuestan por la portabilidad y una pantalla cómoda para largas jornadas.

Estos teclados para escribir también presentan límites, como poco almacenamiento, ausencia de copiado y pegado y escasa configuración de idiomas. (Freewrite)
Estos teclados para escribir también presentan límites, como poco almacenamiento, ausencia de copiado y pegado y escasa configuración de idiomas. (Freewrite)

La sencillez de uso es una de las mayores virtudes: se enciende el dispositivo, se despliega el teclado y se comienza a escribir. La experiencia busca emular el folio en blanco digital, con la única presencia del cursor parpadeando y el texto creciendo línea a línea.

La pantalla de tinta electrónica, además de cuidar la vista y prolongar la autonomía, contribuye a la concentración. La ausencia de colores, animaciones o elementos visuales superfluos refuerza la idea de foco absoluto en el texto. Solo la escritura importa.

Sin embargo, la funcionalidad, aunque práctica, resulta limitada. Muchos de estos dispositivos no permiten configurar el teclado en otros idiomas, carecen de funciones como el copiado y pegado, y en algunos casos no incorporan teclas de función. El almacenamiento puede ser pequeño y la portabilidad depende del modelo elegido.

Qué tanto conviene dejar el computador encedido todo el día

El debate sobre si conviene dejar la computadora encendida las 24 horas depende de varios factores como el tipo de uso, la eficiencia energética y la protección del hardware.

Mantener el equipo encendido facilita descargas extensas, sincronización en la nube y administración remota, pero advierten sobre el aumento del consumo eléctrico y el desgaste acelerado de componentes como ventiladores y discos duros.

Un escritorio de madera con una computadora portátil, una hoja de papel, billetes y monedas de soles peruanos y una taza de café blanca.
Dejar la computadora encendida todo el día aumenta el consumo eléctrico y el desgaste del hardware, por lo que recomiendan apagarla en periodos de inactividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En entornos empresariales o servidores, el encendido permanente puede justificarse, pero siempre bajo supervisión técnica. Para la mayoría de los usuarios, apagar la computadora en periodos de inactividad sigue siendo la mejor opción para cuidar el hardware y reducir el consumo energético.

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