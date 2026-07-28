Clapper llega a Colombia: en vivos pagos, recompensas y suscripciones para creadores de contenido

Clapper integra herramientas que permiten a los usuarios generar ingresos y construir comunidades digitales (Foto: Clapper)

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Clapper, una plataforma orientada a la autenticidad y la formación de comunidades digitales, inició operaciones en Colombia. Ofrece a los creadores de contenido herramientas de monetización como propinas, transmisiones en vivo de acceso pago y suscripciones, junto con la posibilidad de publicar videos de entre tres y diez minutos.

En este tipo de plataformas o redes sociales, los creadores de contenido pueden diversificar ingresos, construir audiencias más directas y acceder a funciones pensadas para la región, incluyendo sistemas de pago locales.

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Qué tipo de contenido es mediático en Clapper para los usuarios colombianos

Los temas que predominan en Clapper dentro de Colombia abarcan áreas como emprendimiento, tecnología, gaming, cultura local, periodismo ciudadano y finanzas personales.

La plataforma ha notado una fuerte participación de pequeños empresarios y creadores independientes que buscan construir comunidades sostenibles y menos dependientes de grandes audiencias masivas.

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Emprendimiento, tecnología, gaming, cultura local y periodismo ciudadano sobresalen entre los temas más difundidos por creadores en la plataforma.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma brinda espacios para que periodistas ciudadanos y expertos compartan experiencias reales y análisis sobre temas de interés local, lo que amplía el espectro de contenidos más allá del entretenimiento.

“Las personas buscan espacios seguros donde puedan expresarse con mayor libertad, compartir ideas sin miedo a ser juzgadas y conectar desde la autenticidad, siempre dentro de un entorno basado en el respeto”, dice Edison Chen, CEO y fundador de Clapper.

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Cómo opera la monetización para los creadores en Colombia

Los creadores pueden recibir propinas de sus seguidores, organizar transmisiones en vivo de acceso pago y ofrecer suscripciones mensuales para acceder a contenido exclusivo.

Estas funciones permiten diversificar los ingresos más allá de la publicidad tradicional, una opción clave para creadores independientes y pequeños empresarios.

Propinas, transmisiones en vivo pagadas y suscripciones son parte del esquema que permite diversificar los ingresos de los creadores. (Foto: Clapper)

El sistema de pagos incluye opciones adaptadas al mercado colombiano, lo que facilita el acceso tanto para quienes producen contenido como para quienes desean apoyar a sus creadores favoritos.

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En qué se diferencia Clapper de las redes sociales en Colombia

La plataforma permite videos de entre tres y diez minutos, una apuesta por formatos más extensos que buscan favorecer relatos profundos y menos acelerados.

Según Chen: “hemos visto cómo los usuarios buscan plataformas donde puedan expresarse con autenticidad y conectar con personas reales, sin la presión de encajar en algoritmos tradicionales”.

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La plataforma social integra herramientas de comunidad y seguridad. Los usuarios pueden unirse a grupos según intereses, establecer sistemas de moderación y acceder a opciones de privacidad avanzadas.

Cuáles novedades prepara Clapper para los próximos meses en la región

La empresa prevé incorporar inteligencia artificial en español y sistemas de monetización local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clapper anunció el lanzamiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial en español y sistemas de monetización local diseñados específicamente para América Latina.

Estas funciones estarán enfocadas en potenciar las comunidades de creadores en México y Colombia, sobre todo durante eventos deportivos y de alto impacto en lo que resta de 2026.

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Qué medidas de seguridad sugieren expertos al usar redes sociales

El crecimiento de plataformas como Clapper u otras redes sociales como Facebook o Instagram plantea desafíos en materia de privacidad y seguridad para los usuarios.

El uso de redes sociales implica riesgos como la exposición de datos personales, la posibilidad de sufrir suplantación de identidad y el acceso de extraños a información sensible. Publicar detalles privados, aceptar contactos desconocidos o hacer clic en enlaces sospechosos puede facilitar fraudes, estafas y acoso.

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Especialistas sugieren proteger la información personal, revisar las configuraciones de privacidad y desconfiar de enlaces o mensajes sospechosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante los peligros en las redes sociales, según pautas de la empresa de ciberseguridad ESET, es esencial publicar solo la información necesaria, configurar la privacidad de cada cuenta y desconfiar de personas desconocidas para evitar situaciones como suplantación de identidad o fraude.

Los expertos advierten sobre el riesgo de compartir datos sensibles y sugieren gestionar los permisos de las aplicaciones instaladas. Sugieren revisar periódicamente la configuración de privacidad, así como evitar proporcionar información personal a contactos desconocidos o en páginas poco confiables.

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Asimismo, sugieren verificar antes de hacer clic en links recibidos por mensajes y utilizar contraseñas largas y complejas, diferentes para cada cuenta. La implementación de administradores de contraseñas puede ser una alternativa útil para preservar la seguridad digital.