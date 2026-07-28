La electrónica y la pesca impulsan un alza del 7% en las exportaciones de Costa Rica

Fotografía de archivo en la que se registró una toma general del puerto de Moín, en la provincia de Limón, a 280 kms de San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

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Las exportaciones de Costa Rica sumaron USD 11,722 millones en el primer semestre de 2026, un avance del 7% frente al mismo período del año anterior, según datos de la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) difundidos este martes y citados por la agencia EFE. En 2025, las ventas anuales al exterior habían alcanzado USD 22,855 millones, con un crecimiento del 14%.

El informe semestral mostró cambios en el destino de las ventas. Las exportaciones hacia Asia subieron 41%, las dirigidas a Europa avanzaron 13% y las de América Central crecieron 9%. En cambio, América del Norte, destino del 40% de las exportaciones costarricenses, retrocedió 1%.

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El 24 de julio, cuatro días antes de la publicación del informe, el gobierno del presidente Donald Trump elevó el arancel aplicado a parte de las exportaciones costarricenses de 10% a 12.5%, tras una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Washington sostuvo que Costa Rica carece de mecanismos efectivos para impedir el ingreso de mercancías elaboradas con trabajo forzado.

Aranceles y negociaciones con Estados Unidos

La medida no afecta a los productos de mayor peso exportador. Dispositivos médicos, semiconductores, equipos electrónicos, productos farmacéuticos y los principales rubros agrícolas —café, piña, banano y aguacate— quedaron fuera del nuevo gravamen.

Aun así, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) advirtió que el incremento para los bienes alcanzados es de 2.5 puntos porcentuales, ya que el nuevo arancel reemplaza el recargo temporal anterior en lugar de sumarse a él.

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La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, presentó los datos semestrales y calificó el avance del 7% como una muestra de “la capacidad de adaptación del sector exportador costarricense”, lograda “sobre una base alta como la de 2025 y en un contexto internacional marcado por crecientes retos geopolíticos”.

En julio se reunió con el subsecretario de Comercio estadounidense Jeffrey Kessler para reafirmar el papel de Costa Rica como proveedor de dispositivos médicos.

Las regiones de destino de la oferta exportable costarricense también registraron un crecimiento. América del Norte, principal región para las exportaciones nacionales, creció en un 26 %, América Central un 27 %, el Caribe un 29 %, América del Sur un 59 %, Europa un 16 % y Asia un 27 %. Fotografía de archivo. EFE/Mast Irham

Los sectores con mayor crecimiento

El sector eléctrico y electrónico registró el mayor aumento relativo, con 25%. Le siguieron el rubro pecuario y pesca, con 13%; la industria alimentaria, con 10%; y la metalmecánica, con 7%.

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El equipo de precisión y médico, que concentra el 46% de la oferta exportable, creció 4%, a un ritmo menor que en años anteriores. El Banco Central había advertido que las ventas de este sector al exterior habían crecido “con una fuerza inusitada” en 2025, lo que elevó la base de comparación para 2026. El único segmento que retrocedió fue el plástico, según la ministra.

El aporte de zona franca y régimen definitivo

Un mapa de Costa Rica con monedas y una flecha ascendente simboliza el optimismo y las proyecciones de crecimiento económico del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los USD 11,722 millones del semestre provinieron de dos regímenes. Las empresas instaladas en zona franca aportaron USD 7,855 millones, con un crecimiento de 6%. Las del régimen definitivo sumaron USD 3,746 millones, con un avance de 8%.

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La gerente general de PROCOMER, Laura López, señaló que el crecimiento de ambos regímenes “amplía y diversifica la oferta exportable” del país.

Las zonas francas agrupan a más de 500 empresas y generan más de 265,000 empleos directos e indirectos. Además, compraron más de USD 6,000 millones en bienes y servicios a proveedores locales en el último período medido, según el Balance de Zona Franca más reciente.

La desaceleración del régimen especial

El crecimiento del régimen especial viene desacelerándose. El Banco Central registró que su expansión pasó de 17.2% interanual en julio de 2025 a 3.8% en mayo de 2026, su nivel más bajo desde la pandemia.

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El cierre de las plantas de manufactura de Intel y Qorvo en 2025 ya empezó a reflejarse en las cuentas de exportación de servicios, que cayeron 1% sin contar turismo.