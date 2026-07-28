Un marsupial de 23 millones de años podría revelar el origen selvático de los demonios de Tasmania

Miyumba chrisdickmani fue identificado en Australia a partir de seis mandíbulas fosilizadas como un nuevo género y especie de marsupial carnívoro de hace 23 millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Seis mandíbulas fosilizadas permitieron identificar en Australia a Miyumba chrisdickmani, un nuevo género y especie de marsupial carnívoro de hace 23 millones de años. El equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur lo ubicó como el miembro más antiguo y más primitivo conocido de la familia Dasyuridae.

Hasta ahora, el registro fósil de los dasiúridos se remontaba al inicio del Plioceno, hace unos 5,3 millones de años, mientras que los estudios genéticos sugerían un origen más antiguo. Esa diferencia entre los datos moleculares y el registro fósil generaba una “línea fantasma evolutiva”: un período de millones de años sin fósiles confirmados.

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El hallazgo de Miyumba chrisdickmani acorta esa brecha y ofrece una imagen de los orígenes del grupo, que hoy reúne a casi 80 especies, entre ellas el demonio de Tasmania, los quoles y los antechinus. El trabajo fue publicado en la revista Australian Zoologist.

El hallazgo de Miyumba chrisdickmani en Riversleigh acorta la brecha entre el registro fósil y los estudios genéticos sobre el origen de los dasiúridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento se basa en seis mandíbulas inferiores parciales recuperadas en el Área del Patrimonio Mundial de Riversleigh, en el noroeste de Queensland. Los restos corresponden al Mioceno temprano, la época geológica transcurrida aproximadamente entre 23 y 5 millones de años atrás.

Cómo era el animal y qué revelan sus dientes

Miyumba chrisdickmani era un depredador diminuto: pesaba unos 30 gramos, una masa comparable a la de un antechinus moderno o un dunnart grande. Probablemente se alimentaba de insectos y pequeños invertebrados. La información clave está en sus piezas dentales.

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Timothy Churchill, docente asociado adjunto de la Escuela de Ciencias Biológicas, de la Tierra y Ambientales de la UNSW, explicó en el comunicado institucional de la universidad que los paleontólogos llevaban décadas sin poder identificar fósiles de dasiúridos con certeza porque no existía ningún rasgo dental inequívoco que los distinguiera de sus parientes extintos. Miyumba resuelve ese problema.

Miyumba chrisdickmani pesaba unos 30 gramos y probablemente se alimentaba de insectos y pequeños invertebrados durante el Mioceno temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espécimen exhibe una configuración de los premolares inferiores que se mantiene en todos los dasiúridos modernos: el tercer premolar inferior es más pequeño que el primero y el segundo. En los marsupiales más primitivos, esa proporción está invertida.

Esa diferencia aporta una herramienta anatómica para reconocer a los primeros miembros de esta familia en el registro fósil. Para confirmar la posición evolutiva del animal, el equipo realizó dos análisis filogenéticos independientes. Uno examinó cientos de rasgos anatómicos preservados en fósiles; el otro combinó esa información morfológica con datos de ADN de especies actuales y estimaciones de antigüedad.

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Según detalla el estudio, ambos métodos convergieron en la misma conclusión: Miyumba chrisdickmani se ubica en la base del árbol evolutivo de los dasiúridos, por delante de todos los demás miembros conocidos de la familia.

La dentición de Miyumba chrisdickmani aportó un rasgo anatómico clave para identificar fósiles de dasiúridos en el registro paleontológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia sobre el origen del linaje

El trabajo también plantea un cambio sobre el ambiente en que vivieron los primeros dasiúridos. Hoy, muchas especies pequeñas prosperan en pastizales áridos y desiertos. Miyumba, en cambio, habitó selvas tropicales húmedas que cubrían gran parte del norte de Australia durante el Mioceno temprano, cuando el continente era más verde y lluvioso que en la actualidad.

El estudio señala que la anatomía de Miyumba chrisdickmani sugiere un parentesco más estrecho con especies que hoy viven solo en los bosques tropicales de Nueva Guinea, en particular algunas del género Murexia. A partir de ese dato, plantea que los primeros dasiúridos evolucionaron en ambientes forestales y que solo líneas posteriores se adaptaron a entornos secos que se expandieron por Australia en los últimos 15 millones de años.

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Dos análisis filogenéticos independientes confirmaron que Miyumba chrisdickmani se ubica en la base del árbol evolutivo de los dasiúridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas de esas líneas forestales antiguas podrían haber persistido en los bosques tropicales de Nueva Guinea, donde esas condiciones se mantienen hasta hoy. El origen del linaje se retrasa así hasta hace unos 23 millones de años, unos cinco millones de años antes de lo que estimaban los modelos anteriores.

Los análisis también identificaron otro pequeño fósil de Riversleigh, Mayigriphus orbus, como uno de los representantes más tempranos del linaje que daría lugar a los dunnarts, planigales y otros dasiúridos de pequeño tamaño adaptados a ambientes áridos.

Cómo encaja el hallazgo en la historia de los marsupiales

El hallazgo se enmarca en una revisión más amplia de la historia evolutiva de los marsupiales australianos. Días antes de la publicación de este trabajo, Churchill propuso la existencia de un nuevo orden de marsupiales extintos, denominado Keeunamorphia, que, según el análisis, habría persistido durante unos 35 millones de años antes de desaparecer del registro fósil.

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La investigación también vinculó a Mayigriphus orbus con el linaje temprano de dunnarts y planigales y relacionó la aparición de los dasiúridos con cambios en los depredadores marsupiales australianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado de la UNSW señala que los primeros dasiúridos aparecen cuando ese grupo más antiguo de predadores marsupiales desaparece de los registros. Eso abre la posibilidad de que los dasiúridos hayan ocupado los nichos ecológicos que aquellos dejaron vacantes.

Miyumba chrisdickmani recibe su nombre en honor al profesor Chris Dickman, cuya investigación transformó la comprensión de los dasiúridos vivos y de los mamíferos australianos adaptados a zonas áridas, según indica el estudio. El fósil fue hallado en territorio de los Waanyi, pueblo originario del noroeste de Queensland, donde se ubica el yacimiento de Riversleigh.