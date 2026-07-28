Veinte equipos compiten desde hoy en la Copa Centroamericana Concacaf 2026 en busca de seis cupos internacionales

Arranca la Copa Centroamericana Concacaf 2026 con 20 clubes y seis cupos continentales. (Imagen de cortesía)

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La cuarta edición de la Copa Centroamericana Concacaf inicia este martes 28 de julio de 2026 y reúne a 20 clubes de siete países de la región en busca del título regional y la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

El torneo se disputará hasta diciembre y otorgará seis cupos continentales: los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In ingresarán a la próxima edición de la máxima competencia de clubes de la Concacaf, mientras que el campeón accederá directamente a los octavos de final.

Formato de la competencia

La competencia arranca con una Fase de Grupos compuesta por cuatro grupos de cinco equipos. Cada club disputará cuatro partidos (dos en casa y dos como visitante). Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la Fase Eliminatoria, que se desarrollará en series de ida y vuelta: cuartos de final, semifinales, Play-In, partido por el tercer lugar y final.

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En los cuartos de final, los ocho clasificados se ordenarán según su rendimiento en la fase de grupos, enfrentándose 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Los mejor posicionados cerrarán la serie como locales. Las semifinales, el Play-In y la final mantendrán el formato de ida y vuelta, con ventaja de localía para el mejor clasificado.

Participantes y grupos

Grupo A: LD Alajuelense (CRC), Plaza Amador (PAN), Club Xelajú (GUA), L.A. Firpo (SLV), Diriangén FC (NCA)

Grupo B: CS Herediano (CRC), Antigua GFC (GUA), CD Marathón (HON), Real Estelí (NCA), Alianza FC (SLV)

Grupo C: Club Olimpia (HON), Saprissa (CRC), Deportivo Mixco (GUA), Alianza FC (PAN), UMECIT FC (PAN)

Grupo D: CSD Municipal (GUA), FC Motagua (HON), CS Cartaginés (CRC), CD FAS (SLV), Verdes FC (BLZ)

La edición regional tendrá cuatro zonas de cinco conjuntos, cruces de ida y vuelta desde cuartos y una clasificación que ordenará las llaves según el rendimiento previo de cada participante. (Imagen de cortesía)

Fechas clave

Fase de Grupos: 28 de julio al 27 de agosto de 2026

Cuartos de Final: 8–17 de septiembre de 2026

Semifinales y Play-In: 20–29 de octubre de 2026

Final: 2 y 6 de diciembre de 2026

Dónde ver la Copa

La transmisión estará disponible en Paramount+ (EEUU, inglés), Fox (México), ESPN y Disney+ (Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe), y OneSoccer (Canadá).

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 se disputará hasta diciembre y otorgará seis cupos continentales, con acceso directo del campeón a los octavos de final. (Imagen de cortesía)

Historia reciente: Copa Centroamericana Concacaf 2025

La edición 2025 se disputó desde el 29 de julio hasta el 3 de diciembre, también con 20 clubes participantes de siete países. LD Alajuelense de Costa Rica conquistó su tercer título consecutivo tras vencer en la final al Club Xelajú MC de Guatemala en una serie decidida por penales (2–2 global, 4–3 en penales) en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

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Los otros semifinalistas fueron Real España y Olimpia, ambos de Honduras. El torneo mantuvo el formato de grupos y eliminación directa, y otorgó seis cupos a la Copa de Campeones Concacaf 2026.

El goleador fue Jorge Benguché (Olimpia) con ocho tantos. Bayron Mora (Alajuelense) fue elegido mejor jugador y Darío Silva (Xelajú) mejor guardameta. Xelajú recibió el reconocimiento al juego limpio.

LD Alajuelense derrotó en las finales previas a Real Estelí (Nicaragua) en 2023 y 2024, y a Xelajú en 2025, consolidando su dominio en la región.