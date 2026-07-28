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Qué hacer si aparece el mensaje ‘Humedad detectada en puerto USB’: evita un desastre

Esta alerta no implica que el celular se haya estropeado, pero sí requiere actuar pronto con cuidado

Mano sostiene un celular con pantalla que muestra alerta de "Humedad detectada en el puerto USB" y gotas de agua. Otra mano sostiene un cable cargador con gotas de agua.
El mensaje “Humedad detectada en el puerto USB” detiene la carga del móvil para evitar daños internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando el móvil muestra el mensaje ‘Humedad detectada en el puerto USB’ de inmediato se detiene cualquier proceso de carga, que para muchos pueden ser inesperado. Este aviso aparece para proteger el dispositivo de posibles daños internos, ya que la presencia de líquido o condiciones semejantes a la humedad en el puerto pueden causar desde fallos menores hasta la corrosión de componentes esenciales.

Esta alerta indica que el puerto no es seguro para utilizar hasta que se encuentre completamente seco, y no necesariamente significa que el móvil se haya estropeado o haya entrado agua en su interior. Y hay varios aspectos a tener en cuenta.

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Por qué ocurre el mensaje de humedad y qué hace el celular

El puerto de carga es uno de los puntos más expuestos de cualquier teléfono. A lo largo del día, puede entrar en contacto con polvo, vapor, sudor o pequeñas salpicaduras, incluso sin que el dispositivo parezca mojado de forma evidente. Cuando el teléfono detecta humedad, bloquea la carga por precaución para evitar daños eléctricos y la corrosión de los contactos metálicos del conector.

Algunos Samsung Galaxy muestran un icono de gota de agua y desactivan la carga por sus sensores de humedad y certificación IP68. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
Algunos Samsung Galaxy muestran un icono de gota de agua y desactivan la carga por sus sensores de humedad y certificación IP68. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Si se intentara cargar el móvil mientras hay humedad, la electricidad podría desviarse y provocar fallos en el conector, interrupciones en la carga o, en casos más graves, afectar el circuito de alimentación.

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Por eso, el sistema no espera a que se produzca una avería: interrumpe la carga de inmediato cuando detecta condiciones sospechosas. El objetivo es anticiparse al problema y evitar que una pequeña humedad cause una avería mayor.

En algunos modelos, como muchos Samsung Galaxy, el aviso se acompaña de un icono de gota de agua y la imposibilidad de cargar el dispositivo. Además, estos teléfonos equipados con certificación IP68 o superior cuentan con sensores diseñados para evitar daños por agua, que detienen la carga ante cualquier señal de humedad.

Cuando aparece el mensaje, el teléfono recomienda desconectar el cable y no intentar cargar el móvil hasta que el puerto esté completamente seco. Este bloqueo puede resultar molesto, sobre todo si la batería está baja, pero es una medida de protección necesaria que puede ahorrar reparaciones costosas.

Un celular negro se carga sobre una mesa de madera al lado de una ventana, con un cargador conectado a la pared, una taza y un libro. La pantalla muestra 85% de batería.
Cuando aparece la alerta de humedad, hay que desconectar el cable de carga y no forzar la conexión a la corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actuar cuando aparece la alerta de humedad

Al detectar el mensaje de ‘Humedad detectada en el puerto USB’, lo primero que debe hacerse es retirar el cable de carga de inmediato. Es fundamental no forzar la carga ni intentar conectar el móvil a la corriente, ya que esto aumenta el riesgo de cortocircuitos o daños permanentes en el sistema de carga.

El siguiente paso es secar suavemente el exterior del puerto con un paño seco y limpio. Es importante elegir un material que no suelte pelusa y evitar ejercer presión sobre el conector. También conviene retirar la funda del teléfono para eliminar cualquier resto de líquido que pudiera quedar atrapado en otras zonas.

Después de limpiar el exterior, se recomienda dejar el móvil en una zona ventilada con el conector orientado hacia abajo. Puede colocarse cerca de una ventana o utilizar un ventilador para acelerar la evaporación de la humedad. No se debe usar un secador de pelo ni aplicar aire caliente, ya que el calor excesivo puede dañar componentes internos o debilitar adhesivos.

Primer plano de un teléfono móvil gris con gotas de agua en su parte inferior, incluyendo el puerto USB y los orificios de los altavoces, sobre madera.
Para secar el puerto USB del móvil, se recomienda usar un paño seco, retirar la funda y dejar el teléfono en una zona ventilada.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa válida es recurrir a herramientas de aire comprimido, siempre que se utilicen con precaución para evitar dañar los contactos. Soplar con la boca no es recomendable, ya que puede agregar más humedad al conector.

Si el aviso persiste tras horas de secado, reinicia el móvil y prueba otro cable; si sigue, borra la caché USB desde ajustes. Si el problema continúa, acude a soporte técnico. Mantén el puerto limpio, evita cargar en ambientes húmedos y asegúrate de que el cable esté seco antes de conectar.

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