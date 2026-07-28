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Las vacaciones de los integrantes de la Selección tras el Mundial: de la revolución por Scaloni en Pujato a las playas paradisíacas

Varios jugadores aprovecharon el receso para distenderse en el mar, mientras que otros pasaron por sus ciudades de origen para saludar a la gente

Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Las vacaciones de los jugadores de la selección argentina tras el Mundial 2026
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Luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, los jugadores y el cuerpo técnico de la selección argentina se tomaron un descanso antes de sumarse a sus equipos para la temporada entrante. A excepción de algunos futbolistas como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes quienes se sumaron a River Plate y Boca Juniors, respectivamente, el resto pudo disfrutar de unos días de descanso junto a sus familias.

Uno de los primeros integrantes del plantel subcampeón que se lo vio públicamente en sus pagos fue Lionel Scaloni. El director técnico viajó a Pujato, Santa Fe, para pasar unos cuatro días en casa de sus padres. El pueblo se revolucionó ante su presencia y una multitud se agolpó en la puerta del domicilio para sacarse una foto o darle algún regalo. El entrenador, que vive en Mallorca, vivió unas vacaciones rodeado de afecto en su barrio y hasta disfrutó de un show de chamamé.

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Otro de los ídolos de los argentinos que pisó su tierra natal fue Lionel Messi. El capitán de 39 años y goleador histórico de la Selección eligió descansar en su casa de Funes, en Rosario, y en su única aparición pública tras el Mundial fue a ver un partido del Leones FC, club que preside su hermano Matías, ante Central Córdoba por la Primera C. Leo apareció en una de las tribunas del Club Atlético Unión de Arroyo Seco, junto a sus hijos y luego se marchó ante la ovación de los presentes.

Messi fue a ver a Leones FC
Lionel Messi estuvo en Rosario observando al club de su familia: Leones FC

En cuanto a Paredes, quien se sumó a los entrenamientos de Boca Juniors apenas llegó a Buenos Aires en el vuelo procedente de Nueva York, el mediocampista aprovechó unos días libres al no concentrar para el partido frente a Riestra y viajó a Bariloche junto a sus hijos y esposa, Camila Galante. En una de las fotos que publicó la mujer, el jugador de 32 años se encuentra relajado en un lujoso hotel, tomando un merecido descanso. “Escapadita de amor”, tituló el futbolista en su posteo de Instagram.

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Otros jugadores como Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Facundo Medina y el Flaco López también eligieron regresar a sus ciudades de origen para compartir un momento especial con los vecinos y fueron recibidos como héroes. En el caso del defensor del Tottenham, quien entró en la lista mundialista por la lesión de Leonardo Balerdi, el lugar fue Concordia, Entre Ríos, donde habló ante la multitud que lo esperó.

Un hombre, una mujer y un bebé posan abrazados al aire libre, con árboles, césped, un camino de tierra y un banco de madera de fondo
Lisandro Martínez y Muri López Benítez posan con su hija en un espacio verde en Gualeguay, Argentina.

En la misma provincia, pero en la costanera de Gualeguay se armó un escenario para recibir al Licha. El defensor del Manchester United dio un discurso con la indumentaria albiceleste. “Lo que me destacó en su momento fue la mentalidad. Veo a muchos chicos acá que seguramente sueñan con jugar al fútbol. Crean en sí mismos, luchen y no se den por vencidos. Obviamente va a haber piedras de por medio y gente que los tire para atrás, pero con la ayuda de la familia, los amigos y la gente cercana, los sueños se pueden cumplir", dijo. Los debutantes Medina y López estuvieron en Villa Caraza, Lanús, y jugaron un partido de fútbol 5.

Por su parte, Valentín Barco disfrutó de su tiempo libre en Buenos Aires, estuvo presente en el espectáculo del Circo Rodas junto a su pareja Yazmín Jáureguy en La Matanza. Un día después, el Colo fue a ver Desde el Jardín en el Teatro Metropolitan y le regaló su camiseta al actor Guillermo Francella, quien protagonizó la obra. Otro de los que estuvo en su ciudad fue Emiliano Dibu Martínez. La presencia del arquero marplatense no pasó inadvertida en la vecina localidad de Sierra de los Padres, donde fue ayudado por los vecinos tras quedarse atascado en el barro con su camioneta.

Los futbolistas Nicolás González, Cristian Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Giuliano Simeone, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli eligieron destinos del hemisferio norte, preferentemente en la playa y disfrutando del mar junto a sus familias. Todos ellos, que juegan en el fútbol europeo, en los próximos días se sumarán a la pretemporada en sus respectivos equipos.

El álbum de fotos de los jugadores de la Selección tras el Mundial:

Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Thiago Almada disfruta de la pileta junto a sus mascotas
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Enzo Fernández y su familia de vacaciones en Ibiza antes de comenzar la temporada
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Nicolás Tagliafico durante sus vacaciones luego del Mundial
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Tagliafico y Caro Calvagni disfrutan de sus vacaciones
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Gerónimo Rulli y su familia de vacaciones
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Nicolás González y su pareja en la playa
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Leandro Paredes aprovechó el descanso que le dio Boca para ir a la Patagonia
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
La familia Paredes disfruta de su estadía en Bariloche
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Marcos Senesi, recibido como un héroe en Concordia, Entre Ríos
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Marcos Senesi porta una bandera del Club Salto Grande de Concordia
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Giuliano Simeone de vacaciones junto a su novia en Italia
Paredes, Tagliafico, Enzo y Nico González
Las vacaciones de Giuliano Simeone en Italia antes de incorporarse al Atlético de Madrid
Las vacaciones de Cristian Cuti Romero
Cuti Romero disfrutó del calor junto a su familia tras el Mundial
Las vacaciones de Cristian Cuti Romero
El Cuti Romero en la playa se divierte con su hijo
Las vacaciones de Cristian Cuti Romero
Cuti Romero y su esposa disfrutan del relax antes de los compromisos deportivos
Colo Barco en el Circo Rodas y le regaló una camiseta a Francella
Valentín Barco disfrutó del circo y le regaló su camiseta a Guillermo Francella luego de ir a verlo al teatro
El Dibu Martínez quedó varado y fue ayudado por los vecinos
Dibu Martínez fue ayudado por unos vecinos en Sierra de los Padres luego de que su camioneta quedada varada en el barro
Diez personas, incluyendo adultos y niños, posan en el interior de una casa moderna con ventana
Emiliano Martínez posa sonriente junto a su esposa, sus hijos y otros allegados en el interior de una vivienda.
Tres hombres sonrientes sostienen una placa conmemorativa que lleva el nombre Lionel S. Scaloni. Detrás, cortinas marrones y una pantalla oscura
Lionel Scaloni recibe un reconocimiento del Pueblo de Pujato por su trayectoria como técnico de la selección nacional, junto a otras dos personas. (@jbattagliotti)
Lionel Scaloni y una mujer sonríen, con otras personas alrededor y una torta de tres pisos decorada con imágenes de futbolistas y camisetas argentinas
Lionel Scaloni sonríe junto a una mujer y una torta decorada con motivos de fútbol argentino, un regalo recibido en su casa de Pujato.

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Selección ArgentinaMundial 2026Dibu MartínezLionel MessiCuti RomeroLisandro Martínez

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