Las vacaciones de los integrantes de la Selección tras el Mundial: de la revolución por Scaloni en Pujato a las playas paradisíacas

Luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, los jugadores y el cuerpo técnico de la selección argentina se tomaron un descanso antes de sumarse a sus equipos para la temporada entrante. A excepción de algunos futbolistas como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes quienes se sumaron a River Plate y Boca Juniors, respectivamente, el resto pudo disfrutar de unos días de descanso junto a sus familias.
Uno de los primeros integrantes del plantel subcampeón que se lo vio públicamente en sus pagos fue Lionel Scaloni. El director técnico viajó a Pujato, Santa Fe, para pasar unos cuatro días en casa de sus padres. El pueblo se revolucionó ante su presencia y una multitud se agolpó en la puerta del domicilio para sacarse una foto o darle algún regalo. El entrenador, que vive en Mallorca, vivió unas vacaciones rodeado de afecto en su barrio y hasta disfrutó de un show de chamamé.
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Otro de los ídolos de los argentinos que pisó su tierra natal fue Lionel Messi. El capitán de 39 años y goleador histórico de la Selección eligió descansar en su casa de Funes, en Rosario, y en su única aparición pública tras el Mundial fue a ver un partido del Leones FC, club que preside su hermano Matías, ante Central Córdoba por la Primera C. Leo apareció en una de las tribunas del Club Atlético Unión de Arroyo Seco, junto a sus hijos y luego se marchó ante la ovación de los presentes.
En cuanto a Paredes, quien se sumó a los entrenamientos de Boca Juniors apenas llegó a Buenos Aires en el vuelo procedente de Nueva York, el mediocampista aprovechó unos días libres al no concentrar para el partido frente a Riestra y viajó a Bariloche junto a sus hijos y esposa, Camila Galante. En una de las fotos que publicó la mujer, el jugador de 32 años se encuentra relajado en un lujoso hotel, tomando un merecido descanso. “Escapadita de amor”, tituló el futbolista en su posteo de Instagram.
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Otros jugadores como Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Facundo Medina y el Flaco López también eligieron regresar a sus ciudades de origen para compartir un momento especial con los vecinos y fueron recibidos como héroes. En el caso del defensor del Tottenham, quien entró en la lista mundialista por la lesión de Leonardo Balerdi, el lugar fue Concordia, Entre Ríos, donde habló ante la multitud que lo esperó.
En la misma provincia, pero en la costanera de Gualeguay se armó un escenario para recibir al Licha. El defensor del Manchester United dio un discurso con la indumentaria albiceleste. “Lo que me destacó en su momento fue la mentalidad. Veo a muchos chicos acá que seguramente sueñan con jugar al fútbol. Crean en sí mismos, luchen y no se den por vencidos. Obviamente va a haber piedras de por medio y gente que los tire para atrás, pero con la ayuda de la familia, los amigos y la gente cercana, los sueños se pueden cumplir", dijo. Los debutantes Medina y López estuvieron en Villa Caraza, Lanús, y jugaron un partido de fútbol 5.
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Por su parte, Valentín Barco disfrutó de su tiempo libre en Buenos Aires, estuvo presente en el espectáculo del Circo Rodas junto a su pareja Yazmín Jáureguy en La Matanza. Un día después, el Colo fue a ver Desde el Jardín en el Teatro Metropolitan y le regaló su camiseta al actor Guillermo Francella, quien protagonizó la obra. Otro de los que estuvo en su ciudad fue Emiliano Dibu Martínez. La presencia del arquero marplatense no pasó inadvertida en la vecina localidad de Sierra de los Padres, donde fue ayudado por los vecinos tras quedarse atascado en el barro con su camioneta.
Los futbolistas Nicolás González, Cristian Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Giuliano Simeone, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli eligieron destinos del hemisferio norte, preferentemente en la playa y disfrutando del mar junto a sus familias. Todos ellos, que juegan en el fútbol europeo, en los próximos días se sumarán a la pretemporada en sus respectivos equipos.
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El álbum de fotos de los jugadores de la Selección tras el Mundial:
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