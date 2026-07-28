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Chiche Gelblung continúa internado por un cuadro febril: cómo evoluciona su salud

El periodista permanece en el Sanatorio Mater Dei desde el domingo, a un mes de su última hospitalización. La información de Teleshow

Chiche Gelblung - Bio
La internación de Chiche Gelblung en el Sanatorio Mater Dei fue por un problema respiratorio y un cuadro febril
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La nueva internación de Chiche Gelblung encendió otra vez las alarmas en el ambiente periodístico y en su entorno más cercano. El conductor, de 82 años, fue estabilizado en el Sanatorio Mater Dei tras experimentar un episodio respiratorio que preocupó a su familia y colegas. Teleshow se comunicó con sus allegados para conocer cómo se encuentra de salud.

Ángel de Brito había confirmado la internación del conductor luego de unas horas en observación. “Chiche ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron”, contó, en Ángel responde (Bondi Live). El conductor de televisión sumó: “Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio”. De Brito concluyó sobre el periodista: “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV”.

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Según pudo averiguar Teleshow, el periodista sería dado de alta recién el miércoles, luego del cuadro febril que lo obligó a permanecer hospitalizado. “Sigue con las nanas de siempre, pero está mejor”, aseguraron. Mientras tanto, Chiche continúa poniéndose fuerte, con deseos de retomar su cargada rutina de trabajo y sus compromisos, y enfocado en su mejoría.

chiche gelblung
Ángel de Brito confirmó que Chiche Gelblung fue estabilizado tras su ingreso al Mater Dei

Fernanda Iglesias en Puro Show (Eltrece) había enumerado algunas de las dolencias que enfrenta Chiche, detallando que hace poco estuvo “un mes en terapia por una trombosis en el tobillo, le pusieron dos stents y lo anticoagularon, como se hace siempre en estos casos”.

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En el último año, la salud del periodista se volvió motivo de seguimiento constante. Además de la trombosis, “tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena”, explicó la periodista. El propio Gelblung, ante la posibilidad de una amputación, expresó: “Antes de morirme, prefiero eso”.

Actualmente, Gelblung permanece en una sala común, esperando que le baje la fiebre, sin necesidad de terapia intensiva. Su familia y los médicos decidieron internarlo principalmente por el cuadro febril y el problema respiratorio detectado, aunque el periodista continúa dializándose “tres veces por semana”.

Chiche Gelblung - Bio
En el último año, la salud del periodista se volvió motivo de seguimiento constante. Además de la trombosis, “tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y una gangrena”

El deseo de volver a la actividad sigue presente en el periodista, a pesar de los “achaques” que, según de Brito, lo acompañan a esta altura de su vida. Su entorno resalta que, golpeado o no, Gelblung insiste en trabajar y mantenerse activo en los medios.

Los últimos meses han sido especialmente difíciles, marcados por largas internaciones y la tristeza por el levantamiento de su ciclo en Net TV, un golpe anímico al que se suma la incertidumbre por su estado físico. La familia, mientras tanto, prioriza su salud y el acompañamiento constante en cada episodio delicado.

La internación de Chiche Gelblung antes de su última hospitalización

Hace un mes Chiche Gelblung habló con Teleshow luego de una internación: “Hola, todo bien, por suerte. Mañana ya empiezo a trabajar”. Tras una prolongada internación en el Sanatorio Mater Dei, motivada por una trombosis en el tobillo y agravada por una caída en su casa, Gelblung permaneció casi un mes bajo cuidados intensivos. Durante ese periodo, los médicos consideraron la posibilidad de amputarle una pierna. Finalmente, una cirugía vascular evitó la amputación y permitió revertir el cuadro.

Chiche Gelblung - Bio
Chiche Gelblung conserva sus ganas de seguir trabajando apesar de sus problemas de salud

Según relató el propio periodista, los médicos le advirtieron en un primer momento: “Estás golpeando las puertas del cielo”. Esa frase, compartió Gelblung a sus colegas, lo hizo tomar conciencia del riesgo real que enfrentaba. La intervención quirúrgica incluyó la colocación de dos stents en su pierna afectada, lo que resultó fundamental para su recuperación.

Apenas unos días después de recibir el alta inicial, el 15 de junio, Gelblung debió ser reingresado al sanatorio. Fuentes cercanas citadas por Teleshow precisaron que este nuevo ingreso fue preventivo, para controlar valores alterados en los estudios de rutina. El entorno del conductor vivió esos días con preocupación, hasta que la situación se estabilizó nuevamente.

En respuesta a la consulta de Teleshow sobre su evolución, Gelblung había sido categórico: “Ya descansé un mes… Mañana ya empiezo a trabajar”. Destacó que su regreso será gradual y bajo la autorización de los médicos: “Los médicos me autorizaron: a media máquina”.

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