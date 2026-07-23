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Juega Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26 y más títulos en Prime Video: solo necesitas celular y TV

Otros juegos disponibles son Indiana Jones y el Gran Círculo, Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider, entre otros

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Los jugadores pueden acceder a títulos como Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones, entre otros. (YouTube: Amazon Luna)

Amazon integró su plataforma de videojuegos en la nube, Luna, directamente en la aplicación de Prime Video para Fire TV, lo que permite a los suscriptores de Amazon Prime jugar títulos como Hogwarts Legacy y EA Sports FC 26 sin descargas, sin consola y sin costo adicional.

Los usuarios que abran la app de Prime Video en su Fire TV encontrarán una nueva pestaña llamada ‘Juegos’.

Al seleccionarla, pueden elegir cualquier título del catálogo y comenzar a jugar en segundos directamente desde la nube, sin instalar nada ni conectar hardware adicional.

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Pantalla de televisión muestra la interfaz de Amazon Prime Video en sección de juegos, con el título Hogwarts Legacy y miniaturas de otros videojuegos
Amazon sumó Luna, su servicio de juegos en la nube, a la app de Prime Video para Fire TV. (YouTube: Amazon Luna)

El servicio ya está disponible en Estados Unidos y Reino Unido.

Los títulos disponibles en Prime Video

La selección inicial incluye juegos AAA, producciones de gran presupuesto habituales en PC y consolas, junto a títulos de entretenimiento grupal.

Entre los disponibles se encuentran Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones y el Gran Círculo, Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider, Goat Simulator 3 y WRC Generations.

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La oferta se completa con Masters of the Universe: Legends Unite, Courtroom Chaos: Starring Arnold Schwarzenegger y clásicos de mesa digitalizados como Clue, Ticket to Ride y Taboo.

Una cuadrícula de veinticuatro carátulas de videojuegos sobre fondo morado. Incluye títulos como Hogwarts Legacy, Sonic Mania y Fallout 4
El catálogo combina juegos AAA de gran presupuesto con títulos grupales. (YouTube: Amazon Luna)

El catálogo contrasta con el de Netflix, cuya apuesta por los videojuegos se concentra en títulos para móvil y propuestas mayormente casuales.

Cómo jugar videojuegos en Prime Video

El acceso no requiere ningún dispositivo especializado. Los títulos admiten dos formas de control: un mando conectado al televisor o directamente el teléfono celular, una opción orientada a jugadores ocasionales que no cuentan con accesorios de gaming.

El único requisito es una suscripción activa a Amazon Prime. La versión base de Luna ya estaba incluida en esa membresía, aunque la compañía reconoció que muchos usuarios desconocían ese beneficio. La integración en Prime Video apunta a resolver ese problema de visibilidad.

Teléfono inteligente con el videojuego Angry Birds. Catapulta con pájaro rojo, césped, árboles. Manos de persona sosteniendo el teléfono. Texto: Angry Birds Flock Party
No hace falta hardware adicional para jugar. (YouTube: Amazon Luna)

“Amazon lleva más de una década intentando incursionar en el mundo de los videojuegos, con resultados diversos. Pero nunca logró consolidarse como una plataforma de juegos propiamente dicha. Desde una perspectiva empresarial, nuestro objetivo es impulsar aún más el descubrimiento y la difusión de este gran beneficio, y, en definitiva, lograr que más personas jueguen videojuegos“, señaló Jeff Gattis, jefe de gaming de Amazon, al portal The Hollywood Reporter.

Por el momento, Amazon no precisó cuándo extenderá la integración a otros países ni a otros dispositivos más allá de Fire TV.

Netflix, en cambio, apuesta por juegos móviles y títulos casuales. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Netflix, en cambio, apuesta por juegos móviles y títulos casuales. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Qué juegos hay en Netflix

A diferencia de Amazon Luna, la apuesta de Netflix en videojuegos se concentra en títulos para móvil y propuestas mayormente casuales, con más de 80 títulos sin anuncios ni compras integradas, incluidos en cualquier suscripción activa.

El catálogo abarca desde juegos basados en series originales hasta títulos premiados.

Entre los más destacados figuran la trilogía Grand Theft Auto, que incluye GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas, historias interactivas como Netflix Stories basadas en Emily in Paris y Love is Blind, y el juego de estrategia Narcos: Cartel Wars Unlimited.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En TV y PC, solo hay que abrir la sección 'Juegos' y pulsar 'Jugar'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección también incluye títulos independientes reconocidos como Oxenfree, Dead Cells: Netflix Edition y Moonlighter, además de Football Manager 2024 Mobile y Farming Simulator 23.

Cómo jugar los juegos de Netflix

En dispositivos móviles, el acceso se realiza desde la app de Netflix a través de la pestaña ‘Juegos‘, o descargando los títulos directamente desde la Google Play Store o la App Store.

En televisores y computadoras, basta con iniciar sesión, ir a la sección ‘Juegos‘ en la parte superior y seleccionar ‘Jugar‘. En algunos televisores, la plataforma permite escanear un código QR con el celular para usarlo como control.

Por el momento, Amazon no precisó cuándo extenderá la integración de Luna a otros países ni a otros dispositivos más allá de Fire TV.

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