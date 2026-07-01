Estrenos de HBO Max en julio más buscados en Google: de Wicked: Por siempre a Christy

En materia de cine, Wicked: Por siempre figura entre los estrenos más buscados. (HBO Max)

En julio de 2026, los usuarios de HBO Max podrán acceder a una variada oferta de estrenos que ya figuran entre las búsquedas más populares de Google. El catálogo del mes destaca por la llegada de nuevas series originales, películas de terror, animaciones para adultos y novelas internacionales, así como secuelas de franquicias exitosas y ficciones que exploran desde el drama deportivo hasta la fantasía.

Entre las producciones más esperadas se encuentra el spin off de The Big Bang Theory, titulado Stuart no logra salvar el universo, junto a títulos como Wicked: Por siempre, Five Nights at Freddy’s 2 y nuevas propuestas tanto en cine como en televisión.

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Estrenos principales de HBO Max en julio de 2026

La plataforma HBO Max amplía su catálogo este mes con lanzamientos que abarcan distintos géneros y públicos. Uno de los anuncios más destacados es Stuart no logra salvar el universo, una serie original centrada en el personaje de Stuart Bloom, conocido por ser el dueño de la tienda de cómics en The Big Bang Theory.

Stuart no logra salvar el universo es una serie original centrada en el personaje de Stuart Bloom.

Esta producción, que debuta el 23 de julio, introduce una trama en la que Stuart se enfrenta a un apocalipsis multiversal tras un accidente con un artefacto fabricado por Sheldon y Leonard. El relato suma la participación de Denise, Bert y Barry Kripke, quienes acompañan a Stuart en una aventura donde los universos alternativos y los personajes familiares de la serie original tienen un papel central.

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En materia de cine, Wicked: Por siempre figura entre los estrenos más buscados. Esta nueva entrega, disponible a partir del 10 de julio, retoma la historia de Elphaba y Glinda, dos figuras emblemáticas del universo de Oz. La película explora las consecuencias de sus decisiones pasadas y la necesidad de reconciliarse frente a amenazas que ponen en jaque la estabilidad de su mundo.

Elphaba vive en el exilio y Glinda se enfrenta a los dilemas de su posición pública, mientras una revuelta obliga a ambas a reevaluar su vínculo y su responsabilidad con Oz.

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Una característica central de Wicked: Por siempre es que, a diferencia de la primera parte que se enfoca en las decisiones, esta secuela se centra en las consecuencias de esas decisiones. (HBO Max)

Otra película que genera expectativa es Five Nights at Freddy’s 2, que se estrena el 31 de julio. La trama se centra en un nuevo guardia de seguridad que debe sobrevivir a los peligros de Freddy Fazbear’s Pizza durante su turno nocturno. Esta secuela amplía el universo de terror y suspenso iniciado por la primera entrega, manteniendo el interés de los seguidores de la franquicia.

Películas de terror, drama y animación entre los estrenos más buscados

El género de terror tiene una presencia importante en los lanzamientos de julio en HBO Max. La posesión de la momia, con estreno el 3 de julio, narra el regreso de una niña desaparecida en Egipto, quien es hallada con vida en un sarcófago.

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Su vuelta a casa desata una maldición que afecta a su familia, con una historia que combina misterio y elementos sobrenaturales. El reparto incluye a Jack Reynor y Laia Costa, bajo la dirección de Lee Cronin.

La posesión de la momia, con estreno el 3 de julio, narra el regreso de una niña desaparecida en Egipto. Foto: X/@Cinepolis.

Undertone: Frecuencia maldita se suma a la lista de estrenos el 17 de julio. Esta película sigue a la conductora de un popular pódcast sobre fenómenos paranormales que empieza a recibir grabaciones inquietantes. El acoso que sufre por medio de estos mensajes la conduce a situaciones cada vez más peligrosas.

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En el ámbito del drama y el deporte, Un portero muy improbable destaca por su enfoque en la superación personal. La película, disponible desde el 3 de julio, relata la historia de Martín, un adolescente apasionado por las matemáticas y el fútbol que aspira a ser portero profesional. A pesar de las dificultades sociales y el acoso escolar, Martín intenta lograr su sueño de triunfar en un torneo juvenil.

Por otro lado, Christy, que llega el 10 de julio, está basada en la vida real de la boxeadora Christy Martin. La película detalla su camino en el boxeo profesional y los desafíos personales y familiares que enfrenta, mostrando un relato de resiliencia y búsqueda de identidad.

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Christy, que llega el 10 de julio, está basada en la vida real de la boxeadora Christy Martin. (HBO Max)

Huesera, lanzada el 1 de julio, introduce el terror psicológico con la historia de Valeria, una mujer embarazada que debe enfrentarse a una entidad maligna y a su propio pasado para proteger a su bebé. El filme explora temas de maternidad, miedo y redención dentro de un entorno urbano y sobrenatural.

Novelas y animación: apuestas internacionales y para adultos

El segmento de novelas presenta Lejos de ti, una historia dramática que se estrena el 6 de julio. Alya, la protagonista, viaja a tierras desconocidas tras la muerte de su esposo y se ve envuelta en los secretos y el poder de su familia política. La producción, ambientada en Canadá y con un elenco internacional, aborda temas de duelo, pertenencia y supervivencia.

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En cuanto a animación para adultos, El presidente Curtis se incorpora al catálogo el 27 de julio. Esta serie, situada en el universo de Rick and Morty, retrata las experiencias del presidente Andre Curtis y su equipo frente a crisis interdimensionales y fenómenos inexplicables. El elenco incluye a Keith David, Stephanie Beatriz y Jim Rash, y la serie cuenta con la cocreación de Dan Harmon.

En julio de 2026, los usuarios de HBO Max podrán acceder a una variada oferta de estrenos que ya figuran entre las búsquedas más populares de Google. REUTERS/Dado Ruvic

Lista ampliada de estrenos de series, películas y otros formatos en HBO Max

Además de los títulos mencionados, HBO Max presenta una programación diversa con nuevas temporadas de series como Profesor T., Profunda venganza y Medcezir: Vidas ajenas. El catálogo de películas abarca desde El exorcismo de Carmen Farías y Testamento de juventud hasta producciones internacionales como Crossroads: Amigas para siempre y Los criminales de noviembre.

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En el área documental, destacan Detective Americano: Joe Kenda y Eternamente Jeff Buckley, mientras que el reality 100 cocineros y programas como Mexicánicos y Una gran familia suman contenido de entretenimiento para distintos públicos. La animación infantil también tiene espacio con estrenos como Hey Duggee y la nueva temporada de Jujutsu Kaisen para el público joven.

Los estrenos de julio en HBO Max ofrecen opciones para quienes buscan novedades en series originales, cine de distintos géneros, novelas internacionales y animación, consolidando la plataforma como una de las más consultadas y buscadas en Google durante este mes.