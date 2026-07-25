“La Odisea” supera los 340 millones de dólares en taquilla mundial y se convierte en uno de los grandes éxitos de 2026

La película “La Odisea” de Christopher Nolan recaudó 342,06 millones de dólares en la taquilla mundial al 25 de julio de 2026. (Universal Pictures)

La película “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan y producida por Universal Pictures, alcanzó una recaudación mundial de 342 millones de dólares al 25 de julio de 2026, estableciéndose como uno de los lanzamientos más relevantes del año en la industria cinematográfica internacional. Este dato, difundido por Box Office Mojo y confirmado por medios como Variety y Deadline, refleja el desempeño comercial y el alcance cultural de la adaptación del poema épico de Homero, que impacta tanto a la industria como al público por la magnitud de su estreno.

Según la plataforma especializada Box Office Mojo, el acumulado se compone de 199,3 millones de dólares en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá, mientras que la taquilla internacional suma 142,6 millones de dólares, lo que lleva el total a 342,06 millones de dólares en apenas diez días de exhibición. Estos datos han sido auditados y actualizados en tiempo real por la plataforma, que recibe reportes oficiales de estudios y cadenas de exhibición. La consolidación de estas cifras permite a la industria ajustar sus estrategias de distribución y promoción en los distintos mercados.

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La versión cinematográfica de “La Odisea”, interpretada por un elenco encabezado por Matt Damon, Meryl Streep y Tom Holland, inició su exhibición el 17 de julio de 2026 en más de 3.900 salas de Norteamérica. De acuerdo con Deadline, la película superó los 123 millones de dólares en su primer fin de semana, una tendencia que mantuvo durante la segunda semana, consolidando su liderazgo en la taquilla y superando a otras producciones estrenadas en el mismo periodo.

¿Cuánto recaudó “La Odisea” de Christopher Nolan en taquilla global?

La cifra oficial publicada por Box Office Mojo indica que, al 25 de julio de 2026, “La Odisea” recaudó 342.060.508 dólares a nivel mundial. Este monto incluye 199.371.800 dólares de la taquilla doméstica y 142.688.708 dólares del mercado internacional, según el portal especializado. La plataforma detalla que la mayor parte de los ingresos proviene de Estados Unidos y Canadá, que representan el 58,3% del total, mientras que el resto corresponde a mercados de Europa, Asia y Latinoamérica.

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La información ha sido confirmada por medios como Variety, que destaca que la película sumó 25,9 millones de dólares durante el viernes 24 de julio y proyecta un acumulado cercano a los 85 millones de dólares en el segundo fin de semana de exhibición. Por su parte, Deadline señala que la película se mantiene en cartel en más de 3.900 salas de Norteamérica, lo que permite sostener el buen ritmo de recaudación.

Box Office Mojo informó que “La Odisea” sumó 199,37 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 142,68 millones en el mercado internacional. (EFE/Universal Pictures/Melinda Sue Gordon)

¿Qué récords de taquilla rompió “La Odisea” en su estreno?

De acuerdo con Deadline, la película logró el tercer mejor debut doméstico en la carrera de Christopher Nolan, ubicándose solo detrás de “The Dark Knight” (2008) y “The Dark Knight Rises” (2012). El filme recaudó 123,5 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, cifra que supera el arranque de otros títulos de Nolan como “Oppenheimer” e “Inception”.

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El reporte de The Week señala que la película registró un estreno global de 264 millones de dólares en su primer fin de semana, superando los lanzamientos previos del director y posicionándose como su mayor apertura internacional hasta la fecha. Estas cifras colocan a La Odisea entre los estrenos más exitosos del año, en comparación con otras superproducciones de 2026.

¿Cómo se compara “La Odisea” con otras películas de Christopher Nolan?

Según los datos de Box Office Mojo, el acumulado de La Odisea en su primera semana supera los 199 millones de dólares en el mercado doméstico, mientras que “The Dark Knight” y “The Dark Knight Rises” registraron 238 y 225 millones respectivamente en el mismo periodo. Esto posiciona a la nueva película como uno de los títulos más exitosos en la filmografía de Nolan, aunque aún por debajo de sus mayores éxitos absolutos.

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En cuanto a la taquilla internacional, supera los 140 millones de dólares en menos de dos semanas, una cifra que se acerca al desempeño de “Oppenheimer” y otras películas del director en mercados clave fuera de Norteamérica, según Variety. Las estimaciones sugieren que la película podría superar los 400 millones de dólares en las próximas semanas, dependiendo de su desempeño en nuevos mercados y la estabilidad de la asistencia en salas.

Universal Pictures estrenó “La Odisea” el 17 de julio de 2026 en más de 3.900 salas de Norteamérica con un elenco encabezado por Matt Damon, Meryl Streep y Tom Holland. (Captura de pantalla)

¿Qué impacto tiene la recaudación de “La Odisea” para Universal Pictures y la industria?

El éxito de La Odisea representa un punto de referencia para Universal Pictures, que consolida su posición en el mercado de los grandes estrenos internacionales. De acuerdo con Variety, la respuesta del público y la crítica refuerza la estrategia del estudio de apostar por adaptaciones de alto presupuesto y narrativa ambiciosa, en un contexto donde la competencia por la atención del público es cada vez mayor.

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La recaudación obtenida permite a Universal planificar nuevas estrategias de distribución y promoción para los próximos meses. La industria monitorea el comportamiento de la taquilla como un indicador del interés por producciones de gran escala y como una señal de recuperación del sector tras años de incertidumbre, según Deadline.

¿Quiénes forman el elenco y el equipo detrás de “La Odisea”?

El filme está dirigido por Christopher Nolan, cineasta reconocido por títulos como “Inception”, “Interstellar” y “Oppenheimer”. El elenco principal incluye a Matt Damon, Meryl Streep, Tom Holland, Anne Hathaway y Ryan Gosling, de acuerdo con información publicada por Variety. La combinación de una obra literaria clásica y un equipo de producción experimentado ha sido clave para el atractivo del filme en los mercados internacionales.

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En declaraciones recogidas por Deadline, ejecutivos de Universal Pictures destacaron el trabajo del director y del reparto, subrayando que la película representa una apuesta por el cine de gran formato y la narrativa épica.

La taquilla internacional de “La Odisea” se apoyó en mercados como Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y México, según Box Office Mojo. (Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

¿En qué países se ha estrenado La Odisea y cómo ha sido su desempeño internacional?

La película tuvo un estreno simultáneo en Estados Unidos, Canadá y parte de Europa, Asia y América Latina. Según Box Office Mojo, los principales mercados internacionales incluyen Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y México, donde la película ha mantenido una presencia estable en cartelera desde su lanzamiento.

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Koimoi informa que la recaudación internacional alcanzó los 142,7 millones de dólares al 25 de julio, con incrementos sostenidos en mercados asiáticos y europeos. La cobertura geográfica y la campaña de promoción han sido determinantes para el desempeño del filme fuera de Norteamérica.

¿Qué se espera de la taquilla de La Odisea en las siguientes semanas?

De acuerdo con las proyecciones de Box Office Mojo y Deadline, la recaudación de La Odisea podría continuar en ascenso durante la tercera y cuarta semana de exhibición, en función del ingreso a nuevos mercados y la permanencia del público en salas de alto rendimiento. El comportamiento de la película en la taquilla es seguido de cerca por la industria, que anticipa un posible ingreso al club de los 500 millones de dólares si la tendencia actual se mantiene.

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Las cifras oficiales se actualizarán diariamente conforme se consoliden los reportes de los estudios y las cadenas de exhibición, lo que permitirá a la industria y al público conocer en tiempo real el desarrollo de la recaudación.

La industria sigue la recaudación de “La Odisea” como una referencia para Universal Pictures y como una señal de recuperación del mercado de las superproducciones. (Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

¿Cómo fue el desempeño de La Odisea en la taquilla de Estados Unidos?

La recaudación de La Odisea en el mercado estadounidense constituyó el mayor aporte al total global en los primeros días de exhibición. De acuerdo con datos publicados por Box Office Mojo, la película sumó 199.371.800 dólares en Estados Unidos y Canadá hasta el 25 de julio de 2026, lo que representa el 58,3% del acumulado mundial en ese periodo.

La película fue estrenada en más de 3.900 salas en territorio estadounidense, alcanzando una recaudación de 123,5 millones de dólares durante su primer fin de semana, según Deadline. Este resultado posicionó a La Odisea como el tercer mayor debut doméstico en la filmografía de Christopher Nolan, solo superado por “The Dark Knight” y “The Dark Knight Rises”. Durante la segunda semana, la cinta mantuvo una fuerte presencia en la cartelera, con ingresos diarios superiores a los 17 millones de dólares, de acuerdo con Variety.

El comportamiento de la taquilla en Estados Unidos es un indicador clave para la industria, ya que determina la estrategia de lanzamiento en los mercados internacionales y la asignación de funciones en las principales cadenas de exhibición. Según reportes de Deadline, la demanda sostenida permitió que la película mantuviera su liderazgo en el ranking nacional, superando a otras producciones de gran presupuesto estrenadas en el mismo periodo.

¿Cómo impacta “La Odisea” en la cartelera y qué puede esperar el público?

El éxito de La Odisea influye en la programación de las principales cadenas de cines, que han ampliado el número de funciones y salas dedicadas a la película. Según Variety, la demanda se mantiene alta y los estudios continúan ajustando sus estrategias de marketing y distribución.

Para el público, la disponibilidad de funciones y la cobertura internacional permiten acceder a la película en múltiples territorios. La industria, por su parte, observa el caso de La Odisea como un ejemplo de recuperación del sector y de interés por las superproducciones de alto presupuesto.