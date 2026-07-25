De vender brownies a rozar el oro: Jeison Rojas le da la primera medalla a Costa Rica en Santo Domingo 2026

En una emocionante prueba de aguas abiertas, Jeison Rojas amarró el segundo lugar y su boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (Cortesía: Comité Olímpico Costa Rica).

El arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya tiene grabado con letras doradas el nombre de Jeison Rojas. En una jornada memorable y repleta de emociones para el deporte costarricense, el destacado nadador de aguas abiertas conquistó este día 25 de julio, la medalla de plata en la competencia masculina, firmando con un esfuerzo monumental la primera presea para Costa Rica en la presente edición de las justas continentales.

La actuación de Rojas adquiere un significado aún más especial tras haber sido designado por el Comité Olímpico Nacional como el abanderado oficial de la delegación en la ceremonia de inauguración.

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Sostener la bandera tricolor en el desfile de apertura fue el preludio de una jornada histórica sobre el agua. Desde el primer metro de competencia, el costarricense firmó una estrategia impecable, manteniendo un ritmo agresivo y constante en un circuito de alta exigencia física y mental.

En el tramo final, Rojas solo fue superado por el mexicano Paulo Strehlke, una de las grandes figuras internacionales de la disciplina y reciente medallista en Copas del Mundo. Al cruzar la meta y adjudicarse el segundo lugar, el cartaginés no solo desató la alegría de todo un país al estrenar el medallero patrio, sino que además selló su boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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El atleta de 22 años demostró que el verdadero esfuerzo rinde frutos dentro y fuera del agua (Cortesía: Comité Olímpico Costa Rica).

Al asegurar la medalla de plata, Jeison garantiza su lugar en las máximas justas del continente y en la tercera parada decisiva del Ciclo Olímpico hacia el sueño supremo de todo atleta.

Un camino horneado con disciplina, resiliencia y brownies

Sin embargo, detrás de esta brillante presea de plata y del pase a Lima 2027 no hay únicamente horas de entrenamiento táctico en la piscina o en mar abierto. Hay, sobre todo, una historia profundamente humana marcada por el sacrificio, la humildad y una capacidad inquebrantable para superar la adversidad.

A sus 22 años, este atleta originario de Cartago y estudiante de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) conoce a la perfección el significado de remar contra la corriente, tanto en el deporte como en la vida cotidiana. En los inicios de su carrera, cuando las convocatorias internacionales exigían presupuestos que superaban sus posibilidades económicas y el patrocinio privado aún era una quimera lejana, Jeison no permitió que la escasez de recursos ahogara sus aspiraciones.

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En lugar de rendirse o esperar a que las oportunidades cayeran del cielo, el joven deportista encendió el horno de su casa. Con sus propias manos comenzó a elaborar y vender brownies de manera independiente. Tras largas jornadas de desgaste físico, dedicaba noches enteras a la repostería para luego comercializar sus productos entre amigos, conocidos y miembros de su comunidad.

El nadador de aguas abiertas, Jeison Rojas, comparte su emoción tras ganar una medalla para Costa Rica. Agradecido con Dios, su familia y las instituciones que lo apoyan, dedica este triunfo a todo el país y ya se prepara para su siguiente competencia.

Cada brownie vendido no representaba solo una transacción comercial; era la compra de un boleto de autobús, el pago de una noche de hospedaje o la inscripción a un torneo internacional. Esa faceta de emprendedor humilde y trabajador conquistó de inmediato el corazón del pueblo costarricense, que vio en él a un ejemplo viviente de dignidad, disciplina y amor por el deporte.

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De la cocina a la élite del deporte internacional

La determinación de Rojas demostró que los verdaderos campeones no solo se forman en la meta, sino en la perseverancia del proceso. Con el respaldo institucional y el cariño de la gente, el cartaginés consolidó una trayectoria ascendente imparable en la región:

Mundial de Singapur 2025: Representó con orgullo a Costa Rica al medirse contra los mejores nadadores de aguas abiertas del planeta.

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Logró un histórico quinto lugar en la extenuante prueba de los 10 kilómetros.

Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Tocó la gloria al colgarse una medalla de oro memorable tras una épica final de fotografía.

La presea de plata que hoy luce sobre el pecho de Jeison Rojas no solo enorgullece a Costa Rica en el inicio de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que recuerda a toda una generación que ningún obstáculo es demasiado grande cuando existe voluntad para luchar.