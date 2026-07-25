Costa Rica

De vender brownies a rozar el oro: Jeison Rojas le da la primera medalla a Costa Rica en Santo Domingo 2026

De vender postres en las calles de Cartago para financiar un pasaje, a desfilar como abanderado patrio y clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027, Jeison Rojas ha escrito la página más humana y dorada del deporte costarricense

Guardar
Google icon
En una emocionante prueba de aguas abiertas, Jeison Rojas amarró el segundo lugar y su boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (Cortesía: Comité Olímpico Costa Rica).
En una emocionante prueba de aguas abiertas, Jeison Rojas amarró el segundo lugar y su boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (Cortesía: Comité Olímpico Costa Rica).

El arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya tiene grabado con letras doradas el nombre de Jeison Rojas. En una jornada memorable y repleta de emociones para el deporte costarricense, el destacado nadador de aguas abiertas conquistó este día 25 de julio, la medalla de plata en la competencia masculina, firmando con un esfuerzo monumental la primera presea para Costa Rica en la presente edición de las justas continentales.

La actuación de Rojas adquiere un significado aún más especial tras haber sido designado por el Comité Olímpico Nacional como el abanderado oficial de la delegación en la ceremonia de inauguración.

PUBLICIDAD

Sostener la bandera tricolor en el desfile de apertura fue el preludio de una jornada histórica sobre el agua. Desde el primer metro de competencia, el costarricense firmó una estrategia impecable, manteniendo un ritmo agresivo y constante en un circuito de alta exigencia física y mental.

En el tramo final, Rojas solo fue superado por el mexicano Paulo Strehlke, una de las grandes figuras internacionales de la disciplina y reciente medallista en Copas del Mundo. Al cruzar la meta y adjudicarse el segundo lugar, el cartaginés no solo desató la alegría de todo un país al estrenar el medallero patrio, sino que además selló su boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

PUBLICIDAD

El atleta de 22 años demostró que el verdadero esfuerzo rinde frutos dentro y fuera del agua (Cortesía: Comité Olímpico Costa Rica).
El atleta de 22 años demostró que el verdadero esfuerzo rinde frutos dentro y fuera del agua (Cortesía: Comité Olímpico Costa Rica).

Al asegurar la medalla de plata, Jeison garantiza su lugar en las máximas justas del continente y en la tercera parada decisiva del Ciclo Olímpico hacia el sueño supremo de todo atleta.

Un camino horneado con disciplina, resiliencia y brownies

Sin embargo, detrás de esta brillante presea de plata y del pase a Lima 2027 no hay únicamente horas de entrenamiento táctico en la piscina o en mar abierto. Hay, sobre todo, una historia profundamente humana marcada por el sacrificio, la humildad y una capacidad inquebrantable para superar la adversidad.

A sus 22 años, este atleta originario de Cartago y estudiante de la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) conoce a la perfección el significado de remar contra la corriente, tanto en el deporte como en la vida cotidiana. En los inicios de su carrera, cuando las convocatorias internacionales exigían presupuestos que superaban sus posibilidades económicas y el patrocinio privado aún era una quimera lejana, Jeison no permitió que la escasez de recursos ahogara sus aspiraciones.

En lugar de rendirse o esperar a que las oportunidades cayeran del cielo, el joven deportista encendió el horno de su casa. Con sus propias manos comenzó a elaborar y vender brownies de manera independiente. Tras largas jornadas de desgaste físico, dedicaba noches enteras a la repostería para luego comercializar sus productos entre amigos, conocidos y miembros de su comunidad.

El nadador de aguas abiertas, Jeison Rojas, comparte su emoción tras ganar una medalla para Costa Rica. Agradecido con Dios, su familia y las instituciones que lo apoyan, dedica este triunfo a todo el país y ya se prepara para su siguiente competencia.

Cada brownie vendido no representaba solo una transacción comercial; era la compra de un boleto de autobús, el pago de una noche de hospedaje o la inscripción a un torneo internacional. Esa faceta de emprendedor humilde y trabajador conquistó de inmediato el corazón del pueblo costarricense, que vio en él a un ejemplo viviente de dignidad, disciplina y amor por el deporte.

De la cocina a la élite del deporte internacional

La determinación de Rojas demostró que los verdaderos campeones no solo se forman en la meta, sino en la perseverancia del proceso. Con el respaldo institucional y el cariño de la gente, el cartaginés consolidó una trayectoria ascendente imparable en la región:

  • Mundial de Singapur 2025: Representó con orgullo a Costa Rica al medirse contra los mejores nadadores de aguas abiertas del planeta.
  • Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Logró un histórico quinto lugar en la extenuante prueba de los 10 kilómetros.
  • Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Tocó la gloria al colgarse una medalla de oro memorable tras una épica final de fotografía.

La presea de plata que hoy luce sobre el pecho de Jeison Rojas no solo enorgullece a Costa Rica en el inicio de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que recuerda a toda una generación que ningún obstáculo es demasiado grande cuando existe voluntad para luchar.

Temas Relacionados

Costa RicaSanto Domingo 2026Jeison RojasJuegos Centroamericanos y del CaribeDeportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá acelera la generación de empleo con más de 174 mil contratos durante el primer semestre

El país registró un crecimiento interanual de 22.5% en las contrataciones formales, pero continúa por debajo de los niveles previos al covid-19 y mantiene altas tasas de desempleo e informalidad.

Panamá acelera la generación de empleo con más de 174 mil contratos durante el primer semestre

Erradican 56 mil arbustos de hoja de coca y destruyen laboratorio rústico en Honduras

La operación antidrogas se ejecutó en una zona montañosa del Parque Nacional Sierra Río Tinto, donde también fue localizada una estructura presuntamente utilizada para procesar pasta base de cocaína.

Erradican 56 mil arbustos de hoja de coca y destruyen laboratorio rústico en Honduras

Condenan a 48 años de prisión a abuelastro que abusó sexualmente de dos niñas en Costa Rica

El Tribunal Penal de Heredia impuso una pena de 48 años de cárcel a un hombre de apellido Ávila, luego de que la Fiscalía lo declarara culpable. El condenado permanecerá en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.

Condenan a 48 años de prisión a abuelastro que abusó sexualmente de dos niñas en Costa Rica

El Salvador afronta un acelerado envejecimiento poblacional y las mujeres lideran la transición demográfica

Las proyecciones del UNFPA y del Banco Central de Reserva prevén que el grupo de mayor edad pasará del 14% actual a 25% en 2050, lo que presionará salud, protección social y servicios públicos

El Salvador afronta un acelerado envejecimiento poblacional y las mujeres lideran la transición demográfica

«No somos súbditos»: El régimen de Ortega responde a la Unión Europea tras tras pretender abolir comicios en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega rechazó de manera categórica las exigencias de la Unión Europea de convocar a elecciones transparentes en Nicaragua, calificando el pronunciamiento de Bruselas de «injerencista e imperialista»

«No somos súbditos»: El régimen de Ortega responde a la Unión Europea tras tras pretender abolir comicios en Nicaragua

TECNO

Truco para grabar llamadas en iPhone y Android sin instalar aplicaciones adicionales

Truco para grabar llamadas en iPhone y Android sin instalar aplicaciones adicionales

Adiós al contador y secretaria: Facebook Marketplace crea Seller para hacer inventarios y finanzas

WhatsApp ahora ayuda a remodelar tu cocina o investigar un MBA: lo nuevo de Meta AI

Chao al papel higiénico: esta alternativa tecnológica dice tener más higiene en el baño

Modo Toy Story 5 en WhatsApp: cómo activarlo rápido en 4 pasos

ENTRETENIMIENTO

“La Odisea” supera los 340 millones de dólares en taquilla mundial y se convierte en uno de los grandes éxitos de 2026

“La Odisea” supera los 340 millones de dólares en taquilla mundial y se convierte en uno de los grandes éxitos de 2026

Tom Holland dice que ver a Robert Pattinson en “La Odisea” le quitó un gran miedo antes de rodar con Christopher Nolan

Jimin supera a Messi en una subasta del Mundial 2026: su camiseta alcanza una oferta de 14.000 dólares

Después de casi 30 años, Demi Moore regresó a los videoclips: así fue su inesperado cameo junto a KATSEYE

El Avatar llegó a streaming: dónde ver la película que trae de regreso a Aang, el último maestro aire

MUNDO

Ucrania acusó a Rusia de entregar al régimen de Irán imágenes por satélite para facilitar sus ataques a EEUU en el golfo

Ucrania acusó a Rusia de entregar al régimen de Irán imágenes por satélite para facilitar sus ataques a EEUU en el golfo

China evacuó a más de 340.000 personas por la llegada del tifón Noul: se esperan vientos superiores a los 170 kilómetros por hora

Feroz incendio en el sur de Francia: las autoridades advirtieron que “la situación es muy grave” y hay al menos 140 viviendas destruidas

Qatar anunció la reanudación de todas las actividades de navegación marítima a partir de este domingo

El alcalde encarcelado de Estambul apoyó al nuevo partido opositor de Turquía: “Empecemos nuestra marcha fuerte para el futuro”