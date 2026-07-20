Tecno

Qué necesita un celular para activar el identificador de llamadas de Google y acabar el spam

Al recibir llamadas de números desconocidos, la función disponible en Android analiza y filtra posibles intentos de suplantación de identidad

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La identificación del emisor de la comunicación es clave antes de contestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas no deseadas y las estafas telefónicas son un problema persistente para millones de usuarios. Frente a este escenario, el identificador de llamadas de Google surge como una opción útil y nativa para frenar el spam en dispositivos Android.

Esta función, integrada en el ecosistema de Google, permite distinguir con claridad la procedencia de cada llamada, aportando información útil sobre números desconocidos y emitiendo alertas en caso de posibles intentos de suplantación de identidad.

PUBLICIDAD

La activación del identificador de llamadas y la protección contra el spam en Android facilita el reconocimiento de números empresariales o personales fuera de la agenda de contactos, sumado a ofrecer advertencias cuando una llamada sea un spam.

Qué debe cumplir el celular para activar el identificador de llamadas de Google

El dispositivo debe contar con una versión reciente de Android y apps nativas como Teléfono y Mensajes. (Foto: Europa Press)
El dispositivo debe contar con una versión reciente de Android y apps nativas como Teléfono y Mensajes. (Foto: Europa Press)

Para acceder a la protección que ofrece el identificador de llamadas de Google, el celular debe cumplir con ciertos requisitos técnicos. El sistema operativo Android debe ser la versión 5.0 o posterior. Dispositivos con versiones anteriores no pueden beneficiarse de esta función, lo que limita el acceso para algunos teléfonos más antiguos.

PUBLICIDAD

Además, se requiere tener instaladas las aplicaciones oficiales de Teléfono de Google, Contactos de Google y Mensajes de Google. Estas aplicaciones, al trabajar en conjunto, permiten que el sistema recopile y procese la información necesaria para identificar y filtrar llamadas sospechosas.

Por qué es necesario activar RCS en Mensajes de Google en Android

Uno de los componentes clave para que el identificador de llamadas y la protección contra el spam funcionen de manera óptima es la activación de los RCS (Rich Communication Services) en la aplicación Mensajes de Google.

Esta tecnología, que reemplaza al SMS tradicional, habilita funciones avanzadas de mensajería e incrementa la capacidad del sistema para identificar comunicaciones sospechosas.

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android, mostrando efectos luminosos alrededor.
La activación de RCS en Android mejora la identificación de comunicaciones sospechosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con RCS activado, el teléfono puede enviar y recibir información adicional sobre las llamadas, lo que mejora la detección de posibles fraudes y la identificación precisa de las empresas que se comunican con el usuario.

Cómo activar o desactivar el identificador de llamadas y la protección contra spam

El identificador de llamadas y la protección contra spam suelen estar activados de forma predeterminada en los teléfonos Android compatibles.

Si el usuario desea modificar estos ajustes, el procedimiento es sencillo y puede completarse desde la aplicación Teléfono de Google. Al ingresar en el menú de configuración, se encuentra la opción para activar o desactivar tanto el identificador de llamadas como la protección contra spam.

Para quienes buscan una protección más estricta, existe la posibilidad de activar el filtrado de llamadas de spam, lo que bloquea automáticamente los intentos sospechosos y evita que lleguen al historial o al buzón de voz.

Este es el apartado donde se puede activar la opción desde este sistema operativo. (Foto: captura)
Los usuarios pueden elegir si activar o desactivar la opción Ver ID de emisor y spam o Filtrar llamadas de spam. (Foto: captura)

Asimismo, esta función puede revertirse en cualquier momento desde el mismo menú, permitiendo al usuario recuperar el control total de su registro de llamadas.

Qué sucede con la información de las llamadas al usar esta función de Google

Cuando se utiliza el identificador de llamadas y la protección contra spam, el teléfono puede enviar información sobre las llamadas a Google.

Si el usuario recibe una llamada de un número desconocido o fuera de la lista de contactos, ese número se transmite a los servidores de Google para identificar si corresponde a una empresa legítima o a un posible generador de spam. Esta transferencia de datos es automática y forma parte del proceso de identificación.

La información se utiliza exclusivamente para mejorar la detección y ofrecer alertas en tiempo real. En caso de que el número pertenezca a un suplantador, el sistema lo notificará al instante y bloqueará, si así se desea, el acceso de ese número a futuras comunicaciones.

Cómo se complementa la protección contra el spam en Android

Primer plano de una figura del robot Android verde parada sobre una superficie reflectante; el logo de Google aparece difuminado en el fondo
Google integra otras herramientas para proteger la privacidad de los usuarios de modelos Android. (Foto: REUTERS)

El sistema de Google incorpora opciones adicionales en dispositivos Android para reforzar la seguridad y personalizar la experiencia del usuario.

Entre ellas destaca la posibilidad de anunciar el nombre o número del emisor de la llamada, función que puede configurarse para operar siempre, solo cuando se usan auriculares o nunca, según la preferencia del usuario.

Otra característica útil es la opción para marcar llamadas como spam de manera manual. Si un número de teléfono logra superar los filtros automáticos, el usuario puede bloquearlo y reportarlo directamente desde la aplicación.

De este modo, ayuda a alimentar la base de datos global de Google, contribuyendo a que otros usuarios reciban advertencias en caso de intentos similares.

Temas Relacionados

Identificador de llamadas de GoogleCelularSpamNúmeros desconocidosAndroidTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un RPG alabado por la crítica está gratis en Steam por tiempo limitado: tienes hasta el 23 de julio

El juego del estudio Sever combina narrativa densa, sistema de consecuencias y ambientación imperial, una oportunidad para ampliar la colección con un título recomendado

Un RPG alabado por la crítica está gratis en Steam por tiempo limitado: tienes hasta el 23 de julio

Cómo unirte a Google Partners y acceder a capacitaciones, recompensas y asistencia exclusiva

El programa incluye recursos de aprendizaje en Skillshop, certificaciones reconocidas y asistencia para optimizar anuncios de clientes, con un esquema por niveles que busca diferenciar a consultores y empresas

Cómo unirte a Google Partners y acceder a capacitaciones, recompensas y asistencia exclusiva

El menú oculto de Google que deberías revisar hoy para saber quién tiene acceso a tus datos

Desde la página de la cuenta, la sección de conexiones de terceros muestra autorizaciones activas sobre correo, contactos o archivos, y ofrece un botón para cortar accesos sospechosos o innecesarios

El menú oculto de Google que deberías revisar hoy para saber quién tiene acceso a tus datos

Qué significa la letra E en la señal del celular y por qué aparece en lugar del 4G

Este símbolo suele aparecer en ascensores, sótanos y espacios cerrados

Qué significa la letra E en la señal del celular y por qué aparece en lugar del 4G

Una computadora cuántica crea medicamentos para enfermedades complejas y poco estudiadas

El equipo danés conecta una máquina de Orca Computing con un sistema generativo y logra diseñar péptidos que se enlazan a proteínas específicas

Una computadora cuántica crea medicamentos para enfermedades complejas y poco estudiadas

DEPORTES

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

Qué futbolistas de la selección argentina viajan en el avión que aterrizará hoy en Ezeiza tras la final del Mundial

El doloroso gesto de Messi en medio de la premiación de España tras la final del Mundial: “Gran ganador, digno perdedor”

Las reacciones de Shakira y Anya Taylor-Joy durante el gol que le dio la Copa del Mundo a España ante Argentina

La bomba que prepara la selección de Italia: los detalles de la oferta para que Guardiola se convierta en su entrenador

TELESHOW

La dura reflexión de Pedro Rosemblat tras la derrota de Argentina: “Deseaban profundamente nuestra rendición”

La dura reflexión de Pedro Rosemblat tras la derrota de Argentina: “Deseaban profundamente nuestra rendición”

El mensaje de Maxi López tras el asalto a la casa de Wanda Nara en Italia: “Entraron tres ladrones”

El verano de Nicole Neumann en las islas de Mallorca: relax en familia, buceo y pura sensualidad en el agua

Un Mundial con dos pasiones: Eva De Dominici mostró cómo su hijo vivió la final alentando a Argentina y España

Wanda Nara contó las medidas de seguridad que tendrá su familia en Milán después del robo a su casa

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro primos son asesinados tras ser raptados en Honduras

Cuatro primos son asesinados tras ser raptados en Honduras

“Reyes del mundo, reyes del fútbol”: ahora el Museo del Prado celebró el triunfo de España y el Malba también dijo lo suyo

Los embalses de El Salvador resisten al calor de El Niño

El 16% de la población de El Salvador enfrentará inseguridad alimentaria aguda entre julio y octubre

Estados Unidos acusó a Cuba de liderar una campaña de espionaje y subversión durante casi siete décadas