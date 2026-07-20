Qué necesita un celular para activar el identificador de llamadas de Google y acabar el spam

La identificación del emisor de la comunicación es clave antes de contestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas no deseadas y las estafas telefónicas son un problema persistente para millones de usuarios. Frente a este escenario, el identificador de llamadas de Google surge como una opción útil y nativa para frenar el spam en dispositivos Android.

Esta función, integrada en el ecosistema de Google, permite distinguir con claridad la procedencia de cada llamada, aportando información útil sobre números desconocidos y emitiendo alertas en caso de posibles intentos de suplantación de identidad.

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La activación del identificador de llamadas y la protección contra el spam en Android facilita el reconocimiento de números empresariales o personales fuera de la agenda de contactos, sumado a ofrecer advertencias cuando una llamada sea un spam.

Qué debe cumplir el celular para activar el identificador de llamadas de Google

El dispositivo debe contar con una versión reciente de Android y apps nativas como Teléfono y Mensajes. (Foto: Europa Press)

Para acceder a la protección que ofrece el identificador de llamadas de Google, el celular debe cumplir con ciertos requisitos técnicos. El sistema operativo Android debe ser la versión 5.0 o posterior. Dispositivos con versiones anteriores no pueden beneficiarse de esta función, lo que limita el acceso para algunos teléfonos más antiguos.

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Además, se requiere tener instaladas las aplicaciones oficiales de Teléfono de Google, Contactos de Google y Mensajes de Google. Estas aplicaciones, al trabajar en conjunto, permiten que el sistema recopile y procese la información necesaria para identificar y filtrar llamadas sospechosas.

Por qué es necesario activar RCS en Mensajes de Google en Android

Uno de los componentes clave para que el identificador de llamadas y la protección contra el spam funcionen de manera óptima es la activación de los RCS (Rich Communication Services) en la aplicación Mensajes de Google.

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Esta tecnología, que reemplaza al SMS tradicional, habilita funciones avanzadas de mensajería e incrementa la capacidad del sistema para identificar comunicaciones sospechosas.

La activación de RCS en Android mejora la identificación de comunicaciones sospechosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con RCS activado, el teléfono puede enviar y recibir información adicional sobre las llamadas, lo que mejora la detección de posibles fraudes y la identificación precisa de las empresas que se comunican con el usuario.

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Cómo activar o desactivar el identificador de llamadas y la protección contra spam

El identificador de llamadas y la protección contra spam suelen estar activados de forma predeterminada en los teléfonos Android compatibles.

Si el usuario desea modificar estos ajustes, el procedimiento es sencillo y puede completarse desde la aplicación Teléfono de Google. Al ingresar en el menú de configuración, se encuentra la opción para activar o desactivar tanto el identificador de llamadas como la protección contra spam.

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Para quienes buscan una protección más estricta, existe la posibilidad de activar el filtrado de llamadas de spam, lo que bloquea automáticamente los intentos sospechosos y evita que lleguen al historial o al buzón de voz.

Los usuarios pueden elegir si activar o desactivar la opción Ver ID de emisor y spam o Filtrar llamadas de spam. (Foto: captura)

Asimismo, esta función puede revertirse en cualquier momento desde el mismo menú, permitiendo al usuario recuperar el control total de su registro de llamadas.

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Qué sucede con la información de las llamadas al usar esta función de Google

Cuando se utiliza el identificador de llamadas y la protección contra spam, el teléfono puede enviar información sobre las llamadas a Google.

Si el usuario recibe una llamada de un número desconocido o fuera de la lista de contactos, ese número se transmite a los servidores de Google para identificar si corresponde a una empresa legítima o a un posible generador de spam. Esta transferencia de datos es automática y forma parte del proceso de identificación.

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La información se utiliza exclusivamente para mejorar la detección y ofrecer alertas en tiempo real. En caso de que el número pertenezca a un suplantador, el sistema lo notificará al instante y bloqueará, si así se desea, el acceso de ese número a futuras comunicaciones.

Cómo se complementa la protección contra el spam en Android

Google integra otras herramientas para proteger la privacidad de los usuarios de modelos Android. (Foto: REUTERS)

El sistema de Google incorpora opciones adicionales en dispositivos Android para reforzar la seguridad y personalizar la experiencia del usuario.

Entre ellas destaca la posibilidad de anunciar el nombre o número del emisor de la llamada, función que puede configurarse para operar siempre, solo cuando se usan auriculares o nunca, según la preferencia del usuario.

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Otra característica útil es la opción para marcar llamadas como spam de manera manual. Si un número de teléfono logra superar los filtros automáticos, el usuario puede bloquearlo y reportarlo directamente desde la aplicación.

De este modo, ayuda a alimentar la base de datos global de Google, contribuyendo a que otros usuarios reciban advertencias en caso de intentos similares.