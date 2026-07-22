Apple podría alquilar iPhone, iPad y Mac a usuarios que no puedan comprarlos

Apple planea facilitar el acceso a sus dispositivos mediante un modelo de alquiler mensual. (Reuters)

Apple estaría preparando un programa de alquiler de dispositivos denominado Apple Upgrade, según informó Bloomberg. La iniciativa brindaría a usuarios de Estados Unidos la posibilidad de acceder a productos como iPhone, iPad, Mac y ciertos modelos de Apple Watch mediante pagos mensuales, dirigido a quienes no pueden afrontar el costo de compra.

El lanzamiento se contemplaría para el 28 de julio y contaría con el respaldo de la empresa de financiamiento Klarna.

Características principales del posible plan Apple Upgrade

El programa Apple Upgrade consistiría en un modelo de arrendamiento que permitiría a los consumidores utilizar un iPhone o Apple Watch durante 24 meses, o bien un Mac o iPad por hasta 36 meses. Durante ese periodo, los usuarios pagarían una suscripción mensual por el uso del dispositivo y podrían liquidar el plan antes del plazo estipulado.

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El programa Apple Upgrade permitiría renovar iPhone y Apple Watch cada 24 meses.

El sistema otorgaría flexibilidad al usuario: durante el contrato, estarían habilitados para actualizar el dispositivo a uno nuevo o, al finalizar el plazo, decidir entre conservar el equipo o devolverlo. Algunas de estas opciones podrían implicar cargos adicionales. Para acceder al programa, los interesados deberían superar una evaluación crediticia inicial a cargo de Klarna, que realizaría una verificación de historial de crédito.

Dispositivos incluidos y limitaciones del programa

Según el reporte, el plan Apple Upgrade estaría disponible inicialmente para compras minoristas y en línea en Estados Unidos. No todos los productos de la marca estarían contemplados: quedarían excluidos la Apple Watch SE, el iPad base, el iPhone 16 y la MacBook Neo. Tampoco podría utilizarse para compras empresariales o educativas.

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Una diferencia relevante respecto al actual iPhone Upgrade Program sería que el nuevo sistema no incluiría cobertura AppleCare. Aunque el iPhone Upgrade Program seguiría en funcionamiento, Apple suspendería la incorporación de nuevos usuarios para priorizar la adopción del plan Apple Upgrade, indicó el medio.

Macs y iPads podrían alquilarse por hasta 36 meses bajo este nuevo esquema. (Reuters)

Apple, Klarna y los cambios en el modelo de pagos

La colaboración entre Apple y Klarna se habría fortalecido en los últimos años. En octubre de 2024, Klarna se integró en Apple Pay para compras en línea y mediante aplicaciones, ofreciendo opciones de pago flexible en la etapa de pago. Tras la cancelación de Apple Pay Later el año pasado, Apple reforzó su vínculo con Klarna al incorporar la opción de pagos diferidos en la app Wallet, funcionalidad que se extendió en septiembre de 2025 a través de las versiones iOS 18 y iOS 26.

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El reporte de Bloomberg señala que la decisión de Apple de avanzar hacia un modelo de alquiler respondería al aumento de los precios de sus dispositivos, motivado en parte por la escasez global de chips de memoria conocida como “RAMageddon”.

El auge de la industria de inteligencia artificial habría generado una demanda extraordinaria de memorias, encareciendo el hardware y dificultando el acceso a dispositivos de gama alta. Apple habría anunciado recientemente un incremento de precios en varios productos, y el programa Apple Upgrade surgiría como una vía para atenuar el impacto de estos incrementos en los consumidores.

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La iniciativa buscaría contrarrestar el impacto de los precios al alza en los productos Apple. (Reuters)

Implicancias para la compañía y el mercado

La eventual implementación de Apple Upgrade coincidiría con un periodo de transición para Apple, marcado por la llegada de John Ternus como nuevo director ejecutivo y por disputas legales con la empresa de inteligencia artificial OpenAI. Según el reporte, la firma buscaría reforzar sus ventas e incrementar el acceso a sus productos en una coyuntura compleja.

El programa estaría orientado a ampliar el alcance de los dispositivos Apple a usuarios que hasta ahora no podían adquirirlos. “La compañía tiene sus manos ocupadas y cualquier medida que ayude a estabilizar las ventas y mantener el rumbo del negocio merece ser probada”, señala la publicación.

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El posible programa de alquiler representaría un cambio relevante en la estrategia de distribución de Apple, que buscaría mantener su competitividad ante la escasez global y el aumento de precios. Se espera el anuncio oficial y la reacción del mercado en las próximas semanas.