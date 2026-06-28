Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

Mark Zuckerberg desarrolla en Meta la aplicación Arena para entrar en el negocio de las predicciones y apuestas. (Reuters)

Mark Zuckerberg está desarrollando en Meta un proyecto para crear una aplicación de predicciones y apuestas. El nombre de la plataforma es Arena y busca introducir a la empresa en los predictivos, El nombre de la plataforma es Arena y busca introducir a la empresa en los predictivos, apuntando a captar la atención de usuarios jóvenes.

La idea principal detrás de Arena es permitir que las personas realicen apuestas sobre casi cualquier tema, desde deportes hasta política, economía, cultura o entretenimiento. Sin embargo, a diferencia de otras plataformas como Polymarket y Kalshi, donde se aceptan apuestas con dinero real, Arena funcionaría inicialmente con un sistema basado en “puntos”, similar a los utilizados en los videojuegos.

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Según fuentes internas de Meta, reseñadas por The New York Times, Zuckerberg ha instruido a su equipo directivo a explorar posibles alianzas con Polymarket y Kalshi como parte del desarrollo de Arena.

Las personas de entre 18 y 34 años son el público objetivo de este proyecto. Para ello, Meta se ha fijado alcanzar al menos 100 millones de “predictors” activos mensuales.

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Meta analiza alianzas con Polymarket y Kalshi para acelerar el desarrollo de Arena, según fuentes internas citadas por The New York Times. (REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo)

Arena está siendo testeada de manera interna y, según empleados de Meta, su lanzamiento no está garantizado. En caso de avanzar, la aplicación debutaría como una plataforma independiente para medir el interés genuino de los usuarios.

Posteriormente, Meta prevé integrar componentes de Arena en Facebook y Messenger, permitiendo que las apuestas y predicciones se incorporen en los chats grupales, el feed de noticias, los videos breves de Reels e incluso en las Stories efímeras.

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Esta integración buscaría que la experiencia de apostar o predecir deje de ser una actividad aislada y se convierta en parte natural de la conversación cotidiana digital.

“Cuando los mercados están dentro de un feed personalizado, dejan de sentirse como algo exclusivo para operadores financieros. Se transforman en parte de la conversación ligada a memes, momentos y aquello que capta la atención colectiva”, escribió Ime Archibong, vicepresidente de producto de Meta y líder de la iniciativa Arena, en una comunicación interna.

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Meta prevé incorporar funciones de Arena en Facebook, Messenger, Reels, Stories y chats grupales para sumar predicciones a la conversación digital. (Christoph Dernbach/dpa)

El funcionamiento de Arena no se limitaría a la mecánica de apuestas. La aplicación contemplaría elementos de gamificación, como tablas de clasificación (leaderboards), para incentivar la competencia entre usuarios y fomentar la participación continua.

El modelo social propuesto por Meta busca que el “premio” principal no sea económico, sino el reconocimiento social y el prestigio entre pares al demostrar habilidades predictivas.

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Cuáles serían las alianzas que buscaría Meta para su nueva aplicación

Zuckerberg no solo apunta a crear un producto nuevo, sino también a aprender y, en cierta medida, replicar los modelos de éxito de otras compañías. Por ese motivo, Meta sigue de cerca el funcionamiento y expansión de plataformas como Polymarket y Kalshi, que han experimentado un fuerte crecimiento, especialmente durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2024.

El interés en alianzas con estos competidores responde tanto a la necesidad de comprender mejor las tendencias emergentes en el sector como a la posibilidad de establecer sinergias que aceleren el desarrollo de Arena. No está claro cómo se materializarían estas colaboraciones, pero la instrucción de Zuckerberg a sus ejecutivos fue explícita en cuanto a explorar todas las alternativas disponibles.

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El proyecto Arena abrió un debate ético dentro de Meta sobre el impacto de integrar mercados predictivos y apuestas en una red social masiva. (REUTERS/Carlos Barria)

El desarrollo de Arena no ha estado exento de polémica interna. Algunos empleados de Meta han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la compañía cruce una línea ética al integrar mercados predictivos en la red social con mayor alcance del mundo, abriendo la puerta a formas de juego o apuestas más tradicionales.

Otros, en cambio, consideran que mientras no haya apuestas con dinero real, los riesgos se reducen significativamente.

La visión oficial de la empresa, expresada por Ime Archibong, es que la verdadera recompensa de Arena será la conversación social y el deseo de los usuarios de demostrar su capacidad de anticipar tendencias o resultados.

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En ese sentido, las dinámicas de apuesta pasan a entenderse como una extensión natural del intercambio de opiniones y el seguimiento de temas de actualidad, más que como una actividad de riesgo económico.