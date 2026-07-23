Juegos gratis en Epic Games Store por tiempo limitado: cómo descargarlos para PC esta semana

Epic Games Store ofrece dos oportunidades para sumar juegos a la biblioteca de PC sin costo: Foretales, disponible de forma permanente para quien lo reclame antes del jueves 30 de julio y Killing Floor 3, en modalidad Free Weekend hasta el domingo 27 de julio en PC, PS5 y Xbox Series X|S.
El primero es un juego de construcción de mazos con narrativa ramificada y múltiples finales.
El segundo, un shooter cooperativo en primera persona para hasta seis jugadores, celebra su primer aniversario con acceso gratuito temporal y descuentos de 50% en todas sus ediciones.
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Cómo descargar los juegos gratis en Epic Games Store
El proceso para reclamar Foretales requiere una cuenta activa en la plataforma. Una vez iniciada la sesión en la Epic Games Store, desde el navegador o desde el lanzador de escritorio, hay que navegar hasta la sección Free Games, seleccionar el título y completar el proceso de compra a USD 0,00.
El juego quedará vinculado a la cuenta de forma permanente, sin necesidad de tarjeta de crédito ni suscripción paga.
Para Killing Floor 3, el acceso gratuito también está disponible desde Steam y la Epic Games Store. El juego puede descargarse e instalarse directamente desde la página del título.
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Todo el progreso obtenido durante el Free Weekend se conserva si el jugador decide comprarlo al finalizar el período gratuito.
De qué tratan Foretales y Killing Floor 3
Foretales, desarrollado por el estudio Alkemi, es un juego de aventura narrativa basado en cartas ambientado en un mundo maldito.
El jugador construye su mazo y toma decisiones que alteran el curso de la historia, con combate por turnos y una línea argumental que se ramifica hacia distintos desenlaces.
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Cada carta cuenta con ilustraciones expresivas, y la narración corre a cargo de Travis Willingham, conocido por el proyecto Critical Role.
Killing Floor 3, de Tripwire Interactive, es un shooter cooperativo en primera persona para hasta seis jugadores. La historia sitúa a los jugadores en las filas del grupo rebelde Nightfall, cuya misión es enfrentarse a oleadas de criaturas bioingenierías llamadas Zeds.
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Cada especialista dispone de su propio árbol de habilidades, un arsenal de armas personalizables y gadgets propios.
El Free Weekend coincide con el lanzamiento de la cuarta actualización de temporada, titulada Operation: Shadow Hunter, que añade el mapa Oil Rig, una plataforma petrolífera en el Mar del Norte, el perk Gunslinger con pistolas de doble empuñadura, un nuevo jefe llamado Dr. Moorcroft y el nivel de dificultad “Suicidal”.
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Las tres ediciones del juego y sus pases de temporada tienen un descuento de 50% durante el período gratuito.
Juegos gratis en Epic Games
Por otro lado, Epic Games cuenta con una extensa lista de juegos gratuitos sin las condiciones de las fechas límites. Estos son algunos:
- Letherfall
- TRIB3: Beta
- Incorporeal
- The Silence After
- Help Is On The Way
- Bandits vs Lords: Epic Clash
- Dread Anchor
- Creepy Scary
- PNX Labs Mechanics of Materials 101
- Steam To Teach Chemistry 101
- MONGIL: STAR DIVE
- Legends of Elumia
- Gilded Gloom
- Propulsive Liberation
- Drift Legends 2
- Warped Universe
- Arcath Tales
- PyramidValley: Reborn
- Nemixar
- Ghost Racer
- Suuuiplash
- Mobe
- Iliad Returns
- Misty Forest: The Parkour Game
- Mandir Gods Untouched
- Playa Golf
- Chrono CCG
- Force of Warships
- ABOVE
- RF ONLINE NEXT
- Tylers Playrooms
- Skybound
- AI Cultivation World Simulator
- Bitku
- Gamma Bros
- Amiko Arena
- Ultimate Jam
- Chess - Samurai Warlords
- War For Galaxy: New Era
- Siege Worlds
- Gorotsuki Paradise
- 3on3 FreeStyle
- NTE: Neverness to Everness
Además de la Epic Games Store, Steam es otra plataforma donde los jugadores de PC pueden acceder a títulos sin costo.
La tienda de Valve cuenta con una sección dedicada exclusivamente a juegos gratuitos, que incluye desde shooters multijugador y RPG hasta juegos de cartas y simuladores.
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El acceso no requiere suscripción: basta con crear una cuenta, buscar el título deseado y hacer clic en ‘Jugar gratis’.
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